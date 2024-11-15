آداب اليرموك تعقد ندوة بمناسبة ذكرى ميلاد الحسين الباني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رعى عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور محمد العناقرة، فعاليات الندوة التي نظمها قسم التاريخ والحضارة، أمس الخميس، بمناسبة ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه-، التي شارك فيها كل من رئيس القسم الدكتور مهند الدعجة، والدكتور احمد الجوارنة، والدكتور جبر الخطيب، والدكتور غازي العطنة.
وأشار العناقرة إلى محطات الحسين الخالدة في التاريخ، وانجازاته على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأهمية ذلك في رسم ملامح الهوية الأردنية على مختلف الأصعدة، وتحقيق رفعة الأردن وديمومته، مستذكرا بطولات الحسين الراحل وجرأته في طرح القضايا العربية على الساحة الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
و قال الدعجة إنه في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الأب الحاني باني نهضة الأردن صاحب الكلمات التي صنعت مجد الوطن، مشيرا إلى أن "الملك الحسين" هو من أطلق عبارة الانسان (أغلى ما نملك)، و(انتم الدرع الواقي) وعبارة (فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الامة) مشددا على أن هذه الكلمات كانت الضوء المنير لدروب الأردنيين كالأوسمة على صدورهم.
وأشار إلى أن "الملك الحسين" كرس سبعة واربعون عاما من حياته خدمة لتراب الوطن ورفعته ونهضته، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل طريق الخير والبناء والعطاء بكل اقتدار من خلال السير على نهج الحسين خاصة في سعة الأفق والحنكة في التعامل مع الأحداث الإقليمية والدولية، حتى بات الأردن محط إعجاب وتقدير دول العالم نظرا لإصراره على الانجاز وتأمين الحياة الكريمة للشعب الأردني .
وقدم الجوارنة خلال الندوة ورقة بحثية عن معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية ووقائعها التي تعد انموذجا لحرص الحسين الراحل على حماية وحفظ حقوق أبناء الشعب الأردني وسيادته وحقوقه، ومنعا لأي تعدي قد يواجهه.
بدوره أكد الخطيب على أهمية الثورة العربية الكبرى، وانعكاسها على مستقبل الأردن وازدهاره في فكر الحسين الراحل، لافتا إلى أثارها الطيبة على كافة الميادين.
وتناول العطنة سيرة الحسين منذ مولده وحتى الوفاة، مستذكرا أبرز المحطات التي خلدها التاريخ في مسيرته وعطاءه الذي لا ينضب، والتي أرست قواعد قوة الدولة الأردنية , على جميع الأصعدة المحلية والعربية والعالمية .
وقدم الأستاذ محمد اليعقوب إحصائية دقيقة لأبرز الإنجازات العلمية والصحية والزراعية وفي كافة الحقول كأثر ملموس على مناقب الحسين واثاره العظيمة على مساحة الوطن.
وخلال الندوة تم عرض فيديو، من إعداد كل من الطالب راشد الفاخري والطالبة بيسان دربز، احتوى على مجموعة من الصور والخطابات الخالدة للملك الراحل.
وفي نهاية الندوة، دار نقاش موسع، تم الإشادة فيه بجهود الحسين الباني في بناء الوطن وتعظيم منجزاته.
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