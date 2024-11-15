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آداب اليرموك تعقد ندوة بمناسبة ذكرى ميلاد الحسين الباني

11/15/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور محمد العناقرة، فعاليات الندوة التي نظمها قسم التاريخ والحضارة، أمس الخميس، بمناسبة ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه-، التي شارك فيها كل من رئيس القسم الدكتور مهند الدعجة، والدكتور احمد الجوارنة، والدكتور جبر الخطيب، والدكتور غازي العطنة.
وأشار العناقرة إلى محطات الحسين الخالدة في التاريخ، وانجازاته على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأهمية ذلك في رسم ملامح الهوية الأردنية على مختلف الأصعدة، وتحقيق رفعة الأردن وديمومته، مستذكرا بطولات الحسين الراحل وجرأته في طرح القضايا العربية على الساحة الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
و قال الدعجة إنه في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الأب الحاني باني نهضة الأردن صاحب الكلمات التي صنعت مجد الوطن، مشيرا إلى أن "الملك الحسين" هو من أطلق عبارة الانسان (أغلى ما نملك)، و(انتم الدرع الواقي) وعبارة (فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الامة) مشددا على أن هذه الكلمات كانت الضوء المنير لدروب الأردنيين كالأوسمة على صدورهم.

وأشار إلى أن "الملك الحسين" كرس سبعة واربعون عاما من حياته خدمة لتراب الوطن ورفعته ونهضته، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل طريق الخير والبناء والعطاء بكل اقتدار من خلال السير على نهج الحسين خاصة في سعة الأفق والحنكة في التعامل مع الأحداث الإقليمية والدولية، حتى بات الأردن محط إعجاب وتقدير دول العالم نظرا لإصراره على الانجاز وتأمين الحياة الكريمة للشعب الأردني .

وقدم الجوارنة خلال الندوة ورقة بحثية عن معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية ووقائعها التي تعد انموذجا لحرص الحسين الراحل على حماية وحفظ حقوق أبناء الشعب الأردني وسيادته وحقوقه، ومنعا لأي تعدي قد يواجهه.
بدوره أكد الخطيب على أهمية الثورة العربية الكبرى، وانعكاسها على مستقبل الأردن وازدهاره في فكر الحسين الراحل، لافتا إلى أثارها الطيبة على كافة الميادين.
وتناول العطنة سيرة الحسين منذ مولده وحتى الوفاة، مستذكرا أبرز المحطات التي خلدها التاريخ في مسيرته وعطاءه الذي لا ينضب، والتي أرست قواعد قوة الدولة الأردنية , على جميع الأصعدة المحلية والعربية والعالمية .
وقدم الأستاذ محمد اليعقوب إحصائية دقيقة لأبرز الإنجازات العلمية والصحية والزراعية وفي كافة الحقول كأثر ملموس على مناقب الحسين واثاره العظيمة على مساحة الوطن.

وخلال الندوة تم عرض فيديو، من إعداد كل من الطالب راشد الفاخري والطالبة بيسان دربز، احتوى على مجموعة من الصور والخطابات الخالدة للملك الراحل.
وفي نهاية الندوة، دار نقاش موسع، تم الإشادة فيه بجهود الحسين الباني في بناء الوطن وتعظيم منجزاته.

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