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عجلون.. هل يدفع المخطط الشمولي إلى استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة؟

11/15/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- تجمع فاعليات مختلفة في محافظة عجلون، على أن التنمية في المحافظة ستتركز خلال أعوام تنفيذ المخطط الشمولي الممتد حتى 2040 على خصوصيتين رئيسيتين تمتاز بهما عجلون، وهما السياحية والزراعية، ما يستدعي زيادة دعم القطاع الزراعي من المخصصات الرسمية والمنح والقروض الميسرة.
ويرى هؤلاء، أن النهوض بقطاع الزراعة خلال السنوات المقبلة يحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود مساحات شاسعة صالحة للزراعة ما تزال مهملة وغير مستغلة، والكلف المرتفعة لاستصلاح الأراضي الصخرية والوعرة، والحاجة إلى البحث عن مصادر مائية لأغراض الري، وزيادة وصيانة الأقنية، وتوفير الدعم عبر المنح والقروض الميسرة للمزارعين.
بشأن ذلك، يقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن المستقبل التنموي الذي يُخطط له في محافظة عجلون ضمن المخطط الشمولي قيد التنفيذ، ينبغي أن يركز على خصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وبالتالي توجيه الدعم والاستثمار لهذين القطاعين لتحقيق الفائدة والنهوض بالمحافظة تنمويا.
وأكد الزغول، أن هذا التوجه، لا سيما المتعلق بالشق الزراعي، ينبغي أن يشمل الاهتمام بهذا الجانب من نواحٍ عديدة، من أهمها إعادة إحياء زهاء 150 ألف دونم تصلح للزراعة وما تزال غير مستغلة، لافتا إلى أهمية إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بقانون الحراج لتسهيل عملية التخصيص لغايات الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بسعة الطرق الزراعية وقضايا التنظيم والإفراز، ما سيحدث نهضة تنموية كبيرة في قطاعي السياحة والزراعة.
أما الخبير الزراعي أبو عدي عناب، فدعا إلى ضرورة توفير المخصصات والدعم الكافي لتشجيع السكان على إعادة استصلاح مساحات زراعية ما تزال مهملة، وتقدر بأكثر من المساحة الزراعية المستغلة حاليا والتي لا تتجاوز زهاء 100 ألف دونم، موضحا أن عملية الدعم يفترض أن تشتمل على زيادة المخصصات للتوسع بمشاريع استصلاح الأراضي الصخرية، ومشاريع معرشات العنب، وعمل أقنية ري جديدة، والتوسع في إنشاء الطرق الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي، والتوسع في مشاريع المدارس الحقلية والزراعات الحديثة العضوية.
كما أكد عناب، أن استثمار خصوصية المحافظة الزراعية يتطلب الالتفات إلى تنوعها المناخي والبيئي، ومناسبتها لأنواع عديدة من الزراعات الحديثة والمجدية ماديا.
ووفق أرقام مديرية زراعة المحافظة، فإن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ 100 ألف دونم، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كم2، بينما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألفا بالحمضيات والكرمة والفاكهة.
يشار إلى أن دراسات سابقة لهيئة الاستثمار كشفت أن المساحة غير المستغلة زراعيا في المحافظة تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة، رغم أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي.
وبحسب المهندس الزراعي سامي فريحات، فهناك نجاح لتجارب زراعية عدة في المحافظة، وتتمثل بزراعة أنواع عديدة من الفاكهة الاستوائية والنباتات العطرية، داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة إيجاد مصانع غذائية ترتبط بالمنتجات الزراعية، كالمتعلقة بتبريدها وصناعة العصائر وتجفيف بعضها.
وأكد فريحات، أن مزارعين يعزفون عن استصلاح الأراضي الوعرة والصخرية في المحافظة، واستغلالها في زراعات متنوعة، لارتفاع كلف الاستصلاح، ما يستدعي زيادة الدعم الرسمي لهم، وتسهيل زيادة المساحات المنظمة، ما سيسارع في عملية التنمية الشاملة.
من جهته، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن موازنة الزراعة من مجلس المحافظة للعام القادم 2025 تبلغ 295 ألف دينار وتشمل 6 مشاريع، كما تشمل تنفيذ برامج إرشادية للمزارعين خصص لها 10 آلاف دينار، وشراء لوازم للإنتاج النباتي خصص لها 10 آلاف دينار وشراء أدوية ومبيدات مواد بيطرية خصص لها 15 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم تخصيص 200 ألف دينار لآبار الحصاد المائي ودعم اتحاد المزارعين بقيمة 10 آلاف دينار وتخصيص 50 ألف دينار لتبطين أقنية الري في لواء كفرنجة وقضاء عرجان.
وبين العدوان، أنه يوجد حاليا مشاريع عدة قيد التنفيذ، وتشمل مشروع استصلاح الأراضي الزراعية وعمل الحفائر والآبار بقيمة 315 ألف دينار، ومشروع تأهيل وتبطين قنوات للري بقيمة 175 ألف دينار، ومشروع إعادة تأهيل محطة حراج اشتفينا بقيمة 15 ألف دينار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحريج 2470 دونما في منطقة راجب لزراعتها بالأشجار الحرجية حيث تم تشغيل عشرات العمال الأردنيين والسوريين في هذه المشاريع.
وأضاف، أنه تم تنفيذ المشروع الأول بمساحة 1000 دونم وتم زراعة 26 ألف شجرة حرجية في المساحة التي سبق تهيئتها مسبقا، مشيرا إلى أن المشروع الثاني مساحته أيضا 1000 دونم يتم تنفيذه حاليًا بالتعاون مع ILO (العمالة المكثفة) وسيتم زراعة 36 ألف شجرة حرجية بالمشروع، فيما المشروع الثالث تبلغ مساحته 470 دونمًا، وينفذ بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية تحت عنوان "حيادية تدهور الأراضي"، حيث إن المشروع سيتم من خلاله إعادة تأهيل هذه المساحة التي كانت مليئة بالأشجار الحرجية وتعرضت للاعتداءات، مبينًا أن 19 عاملًا يقوم حاليًا بتهيئة الموقع لزراعة زهاء 13 ألف شجرة.
وفيما يتعلق بأقنية الري، أوضح العدوان، أنه تم هذا العام تبطين 4990 مترا طوليا وتمديد برابيش 2240 مترا طوليا أيضا، وكانت جميعها في لواء كفرنجة، لافتا إلى أنه تم كذلك، تنفيذ 223 بئرا للحصاد المائي من خلال مشاريع المديرية للمزارعين في المحافظة.
وأشار إلى أن أن الحصاد المائي نفذ من خلال موازنة مجلس المحافظة والوزارة.
وقال العدوان، إنه ومن خلال مشروع الأمن الغذائي تم تنفيذ مشروع استصلاح للأراضي بمساحة 67 دونما وحفر 19 بئرا للحصاد المائي ضمن المشروع.

MENAFN15112024000072011014ID1108891147

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