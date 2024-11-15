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أبرز وجهة استثمارية في إربد بلا شبكة مياه وصرف صحي

11/15/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- رغم أن شارع "الثقافة" جنوب إربد، بات أبرز وجهة استثمارية في قطاعات خدمية وغيرها على صعيد المحافظة، إلا أن واقعه الخدمي في جانب البنى التحتية لا يتسق مع الحالة الاستثمارية ودعوات تنميتها، في ظل غياب أبسط قواعد تنمية وجلب الاستثمار، والمتمثلة بخدمات المياه والصرف الصحي.
ويفتقر الشارع الذي يعد أكثر الشوارع التجارية في إربد حيوية، إلى شبكة للمياه وللصرف الصحي بالرغم من وجود محطة متطورة لتنقية المياه العادمة وشبكة للصرف الصحي في مدينة إربد منذ سنوات عدة.
ولم يشفع ارتفاع أسعار الأراضي في الشارع الذي وصل سعر الدونم فيه، إلى أكثر من 600 ألف دينار، بشمولها بشبكة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أن الشوارع المحاذية لشارع الثقافة أصبحت تشهد امتدادا عمرانيا سكنيا.
وما يزال القاطنون في المنطقة جنوب مدينة إربد يعتمدون على صهاريج المياه والنضح، مما يكبدهم مبالغ مالية كبيرة لاضطرارهم إلى شراء الصهاريج بالرغم من أن المنطقة تعد من أرقى المناطق في المدينة.
وأشار سكان، إلى ما تسببه الحفر الامتصاصية من مشاكل بيئية وصحية في حال لم يتم نضحها، لافتين إلى أنهم ومنذ عشرات السنوات بانتظار ربط منازلهم على شبكة الصرف الصحي، إلا أن المشروع لم يشملهم، فيما شمل مناطق أخرى في المحافظة.
ووفق المواطن سامر أحمد، فإن شارع الثقافة والشوارع والمناطق المجاورة غير مشمولة بشبكة الصرف الصحي، بالرغم من وجود المئات من المحال التجارية والبنايات الإسكانية.
وأوضح أحمد، أن عملية نضح الحفر الامتصاصية عملية مكلفة ماليا، إضافة إلى تأثيرها على البيئة والسلامة العامة، خصوصا أنها بحاجة إلى عملية نضح باستمرار بسبب الكثافة السكانية في المنطقة.
وأشار المواطن علي الموسى، إلى أن مياه الصرف الصحي تفيض باستمرار من الحفر الامتصاصية سواء الخاصة بالمنازل أو البنايات السكنية، وهذا الأمر يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة إضافة إلى الحشرات والزواحف خلال الصيف.
ونوه، إلى أن غياب شبكة الصرف الصحي يتسبب بإشكالات كبيرة جراء عدم سحب الحفر الامتصاصية من قبل المواطنين وفيضانها باستمرار في الشوارع العامة وبين المنازل والشقق السكنية.
وأكد الموسى، أن المواطنين الذين يقيمون في بناية إسكانية، يرفض بعضهم دفع الأجور المترتبة عليهم بدل سحب المياه العادمة بسبب الكلف العالية، الأمر الذي يتسبب بتسرب وفيضانها في الشوارع العامة وباتجاه المنازل.
كما أشار إلى أن المنطقة تشهد كثافة سكانية عالية، مطالبا شركة مياه اليرموك بضرورة شمول المنطقة بشبكة الصرف الصحي، خصوصا أن جميع مناطق إربد وقراها باتت مشمولة بالصرف الصحي.
وقال الموسى، إن أزمة غياب شبكة الصرف الصحي لا تقتصر على الكلف المالية، بل تمتد لتتسبب بأزمة بيئية جراء انبعاث الروائح الكريهة.
أما المواطن أحمد عبابنة، فتطرق من جهته، إلى أن حجم الأضرار التي تلحق بالسكان كبير، بسبب فقدان المنطقة لشبكة الصرف الصحي، إضافة إلى المصاريف التي يتكبدها شهريا لاستئجار صهاريج بشكل دوري لتفريغ الحفرة الامتصاصية.
واعتبر، أن استمرار غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة يفقد المنطقة جمالها، خصوصا أن المنطقة تعتبر من أجمل مناطق إربد مع وجود بنايات إسكانية ومنازل مستقلة للمواطنين.
وقال عبابنة، إن وعود الجهات المعنية بتنفيذ شبكة للصرف الصحي في المنطقة ذهبت أدراج الرياح ولغاية الآن لم يتم تنفيذ المشروع بالرغم من وجود مناطق أخرى في المحافظة شملها المشروع.
وأكد أيضا، أن خلو العديد من المناطق المحيطة بمدينة إربد من شبكة الصرف الصحي، ومنها شارع الثقافة، مشكلة تؤرق المواطنين وتتسبب بالكثير من المعاناة، داعيًا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي يشمل المناطق المحيطة بإربد.
ويرى عبابنة، أن استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في مدينة إربد والمناطق المحيطة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خصوصا أن تلك المنطقة مزدحمة بالسكان، إلا أنها ما تزال محرومة من شبكة الصرف وشبكة المياه.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات، "إنه ليس كل المناطق في إربد مشمولة بشبكات المياه والصرف الصحي، وهناك مناطق بحاجة إلى مشاريع ممولة بالمنح والمساعدات نظرا لكلفتها العالية".
وأكد عبيدات، "أن هناك شبكة مياه جديدة تنفذ خلف مبنى (الهايبر ماركت)، وباشرت الشركة باستقبال طلبات الاشتراك".
يشار إلى أن هناك العديد من الأحياء في مدينة إربد ما تزال تفتقر لشبكة الصرف الصحي وشبكة للمياه، فيما تشير تصريحات سابقة لشركة مياه اليرموك إلى أن ما يزيد على 60 % من مدينة إربد مخدومة بشبكة الصرف الصحي.

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