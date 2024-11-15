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تكريس روح شنغهاي وتكثيف قوة منظمة شنغهاي للتعاون - جريدة الوطن السعودية

11/15/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Al Watan) في 4 يوليو هذا العام، عُقد الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا. بعد هذا الاجتماع، تولت الصين رسميًا الرئاسة الدورية للمنظمة للفترة 2024 - 2025. ودخلت المنظمة في "الوقت الصيني".
منذ تأسيسها قبل 23 عامًا، اتبعت منظمة شنغهاي للتعاون باستمرار "روح شنغهاي"، التي تلتزم بالثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام الحضارات المتنوعة، والسعي للتنمية المشتركة. وقد تماشت المنظمة مع تيار العصر وتوافقت مع الأمل المشترك للدول النامية في "التعاون والتنمية"، حيث يتوسع ويتعمق التعاون بشكل مستمر. توسعت منظمة شانغهاي للتعاون من منظمة إقليمية تضم 6 أعضاء، إلى منظمة عابرة للأقاليم تضم 10 دول أعضاء كاملة العضوية، ودولتين مراقبتين، و14 شريك حوار، حيث تغطي "عائلة منظمة شنغهاي للتعاون" 26 دولة في ثلاث قارات، بمساحة إجمالية تتجاوز 36 مليون كيلومتر مربع، وما يقرب من 65% مساحة الأرض في المنطقة الأوراسية، ويتجاوز عدد سكان دول المنظمة 3.3 مليار نسمة، أي ما يقرب من 42% سكان العالم. تؤثر نفوذها الشامل على المنطقة الأوراسية وآسيا الوسطى وآسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا والشرق الأوسط. أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وقد سلكت طريقًا مثمرًا للتنمية السلمية، واقتدت نموذجًا لخلق نوع جديد من العلاقات الدولية.
تعدُّ الصين أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة، وقد أولت دائمًا أهمية كبيرة للمنظمة كأولوية في سياستها الخارجية. خلال قمة أستانا، دعا الرئيس شي جين بينغ إلى بناء ديار مشتركة يتميز بالتضامن والثقة المتبادلة والسلام والهدوء والازدهار والتنمية وحسن الجوار والصداقة، فضلا عن النزاهة والعدالة، مع تعزيز وعي مجتمع مصير مشترك للبشرية والتمسك الدائم بـ"روح شنغهاي" والسير بثبات على المسار الذي يتطبق مع ظروف كل دولة واحتياجات المنطقة، من أجل بناء مستقبل مشرق لمنظمة شنغهاي، حيث يتمتع شعوب الدول الأعضاء بالاستقرار والرخاء والسعادة، مما يرسم اتجاهًا جديدًا لتطور المنظمة. وقد لاقت هذه الدعوة تأييدًا واسعًا وتلبية إيجابية من الأطراف المشاركة.
"تكريس روح شنغهاي: تتحرك منظمة شنغهاي للتعاون" هو الشعار الذي طرحت الصين بعد توليها رئاسة المنظمة. في الوقت الحالي، قد بدأت الصين بشكل كامل في تنفيذ مهام دولة الرئاسة، وستستضيف أكثر من 100 اجتماع ونشاط في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على الأمن المشترك، وتعزيز الازدهار المشترك، وتقوية التفاعل الشعبي، وتحسين فعالية المنظمة لتقديم المزيد من الدعم للأمن والاستقرار والتنمية لدول المنطقة، ودفع بناء مجتمع مستقبل مشترك لمنظمة شنغهاي للتعاون. كما أن القمة المقبلة سوف تكون أهم حدث في إطار المنظمة وهي أيضًا النشاط المحوري خلال فترة رئاسة الصين، ستقيم الصين قمة متسمة بالصداقة والوحدة والثراء بالإنجازات لمنظمة شنغهاي للتعاون، بهدف تعزيز التوافق بين جميع الأطراف ورسم الخطة لتطوير المنظمة.
في ظل التزايد المستمر لنفوذ منظمة شنغهاي للتعاون وروح التماسك وجاذبيتها، يتطلع المجتمع الدولي إلى أن تواصل المنظمة دورها الرائد وتحقق المزيد من النتائج العملية في التعاون، مما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستوى الإقليمي والعالمي. إن التعاون والتضامن هما الخبرة الناجحة التي اكتسبتها منظمة شنغهاي للتعاون على مدار مسيرتها، وهما أيضًا الخيار الحتمي للتعامل مع التحديات وفتح آفاق جديدة في المسار القادم. ستواصل الصين التمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتقود جميع الأطراف بشكل ثابت لتعزيز "روح شنغهاي"، وتغتنم فرصة خلال رئاستها الدورية لتعزيز التعاون مع دول المنظمة، مع حفظ الطموح الأصلي، والتزام بالتضامن والتعاون. ستسعى الصين إلى تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمية ومبادرة الحضارة العالمية، وستعمل على تنمية مستدامة لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام الدائم والازدهار المشترك في العالم.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية

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