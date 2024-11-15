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تقنية التزييف العميق الخبيث الأداة الأخطر بيد العصابات - جريدة الوطن السعودية

11/15/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تزداد المخاوف من تقنية ((التزييف العميق الخبيث))، كلما أوغلت تقنيات الذكاء الاصطناعي في التقدم وفتحها لأبواب كثيرة وجديدة قد يساء استخدامها.
وانتشرت تحذيرات كثيرة من أن تستغل المجموعات العصابية هذه التقنية كسلاح وأداة خطيرة لتهديد الآخرين وتنفيذ وتمرير عملياتها الإجرامية.
وتقنية التزييف العميق الخبيث تتعامل مع وسائط الصوت أو الفيديو أو أي محتوى رقمي آخر بطرق يصعب تمييزها عن الواقع، وتتلاعب بها وتزيفها، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، بما في ذلك انتحال الهوية والتلاعب غير المصرح به ونشر المعلومات المضللة.
وجاءت تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتشكل إضافة مهمة في مجال جمع البيانات واستخدامها للتنبؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمستويات متفاوتة من التحكم الذاتي، واختيار أفضل إجراء لتحقيق أهداف محددة، حتى باتت تلك التقنيات من المقومات الوطنية التي تتسابق إلى استخدامها كثير من الدول المتقدمة، للاستفادة منها في بناء اقتصادات متينة تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة.
وتأتي السعودية لتكون في مقدمة الدول السباقة إلى استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من ذلك إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتعزز مكانة المملكة ضمن أفضل الدول الرائدة في الاقتصادات المستدامة المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
اهتمام خاص
التنبؤات المستقبلية لتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي جعلت المملكة تولي هذه التقنية اهتمامًا خاصة، لا سيما وأن تلك التنبؤات تتوقع أن يكون حجم المساهمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقدر بنحو 58.8 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فضلا عن توفير التقنية لـ97 مليون وظيفة ستتولد بسبب الذكاء الصناعي، كما أنه يعول على هذه التقنية المساهمة في أتمتة 69% من الأعمال الروتينية التي يؤديها المدراء والقياديون.
محط أنظار
كل هذا جعل تقنية الذكاء الاصطناعي محط أنظار كثير من الدول والمنظمات، خصوصًا وأن التقنية تتغلغل في عدد من المجالات، ومن ذلك تعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية والحساب ومعالجة الكلان والروبوتات، حيث أظهر توظيف هذه التقنية في هذه المجالات القدرة على معالجة البيانات، وفهم الأنماط والعلاقات، ودقة الاستنتاجات، وجودة اتخاذ القرارات في مهام محددة، كما أسهمت تقنيات تعلم الآلة في إحداث نقلة نوعية في قدرات تحليل البيانات.
الصورة السلبية
مع أن تقنية الذكاء الاصطناعي تبدو في أجمل صورها، لا سيما وقد تولدت عنها تقنيات التزييف العميق، التي تقدم فوائد محتملة في مجالات عدة، منها التسويق، والترفيه، وتجارة التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتطبيقات الثقافية، إلا أنه سرعان ما قابلتها تقنية ((التزييف العميق الخبيث))، التي يمكن لها أن تتعامل مع وسائط الصوت أو الفيديو أو أي محتوى رقمي آخر بطرق يصعب تمييزها عن الواقع، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، بما في ذلك انتحال الهوية والتلاعب غير المصرح به ونشر المعلومات المضللة.
التزييف العميق الخبيث
على الرغم من عدم وجود تعريف دقيق يحيط بمجمل تقنية التزييف العميق الخبيثة، إلا أن التعريف الأكثر تداولًا لها يشير إلى أن تقنية التزييف العميق هي عملية تقوم على تجميع ملفات صوت وصورة للأشخاص - بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي - من أجل إنشاء فيديوهات مزيفة تبدو حقيقية للغاية، بل أحيانًا من المستحيل التمييز بين ما هو حقيقي وغير حقيقي فيها، حيث تعتمد على استبدال وجه شخص مكان شخص آخر ثم مزامنة حركة الشفاه مع ما تنطق به تلك الشخصية، لتتشكل في النهاية صورة طبق الأصل من الواقع، بل أحيانًا يمكن خلق شخصيات خيالية وجعلها تبدو كأناسٍ حقيقيين لهم صورة وهيئة وصوت.
أين تكمن المشكلة
تكمن مشكلة التقنية في الأثر، أو الدور، الذي تلعبه تقنية ((التزييف العميق الخبيث)) في تطوير حملات التضليل ودعم الأخبار الزائفة للتلاعب بالجمهور والتأثير على الرأي العام وتزييف الحقائق بصورة شاملة، حتى بات يهدد السياسيين والكيانات والشركات والأفراد، فمن استغلال الجهات المهاجمة لتقنيات التزييف الخبيث في إنشاء صور صريحة للمضايقة والابتزاز، إلى استخدام المحتالين الصوت المزيف العميق لتقليد الأصوات الموثوقة لخداع الضحايا لتحويل الأموال، إلى توظيف الأصوات المستنسخة للوصول إلى المعلومات المصرفية وتفويض العمليات والأوامر المصرفية، وكذلك تغيير المقابلات والمؤتمرات للسياسيين لتشويه سمعتهم ومن ثم التأثير على موقف الشعوب ضدهم بما يسهم في تشكيل رأي عام معين، أو بمحاكاة الاتصالات التي يجريها المدراء التنفيذيون لسرقة معلومات الشركة الحساسة.
كيفية الوقاية
على الرغم من استخدام هذه التقنية في مجالات الرعاية الصحية والتمويل والتعليم والترفيه والنقل، وفقًا لضوابط أخلاقية وقانونية، منها المعايير الأخلاقية والموضوعية، وحماية البيانات الشخصية، والاستجابة للقيم الاجتماعية والسياسية والوطنية، إلا أن ذلك لا يعفي المتلقي والمشاهد من اتخاذ عدد من التدابير والاحتياطات اللازمة حتى لا يكون ضحية للاحتيال والتضليل، من خلال 3 خطوات، هي:
أولاـ تقييم الرسالة:
بالتحقق من المصدر ومصداقيته، مثل جهات حكومية أو أفراد معروفين، والتحقق من المعلومات مع المواقع الرسمية أو الاتصال بالمصدر مباشرة للتأكد من صحة المحتوى.
ثانيا: تحليل العناصر السمعية والبصرية:
عن طريق مراقبة تعبيرات الوجه غير الطبيعية أو المحرجة، خاصة حول الفم والعينين والحاجبين، وكذلك التدقيق في تناقضات الإضاءة وتغيرات لون الجلد، ومزامنة حركة الشفاه.
إلى جانب ذلك، يمكن اكتشاف التزييف العميق من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصَّممة لتحليل المحتوى بحثًا عن مؤشرات التلاعب، إذ يمكن لهذه الأدوات التدقيق في عناصر مختلفة من الوسائط لتحديد التناقضات التي قد تشير إلى استخدام تقنية، ولذلك يوصى باستخدام عدد من الأدوات منها تحليل البيكسل، وتناقضات الحركة، والمزامنة السمعية والبصرية، إلى غير ذلك من الأدوات الأخرى التي تسهم في اكتشاف التزييف العميق.
ثالثاـ ماذا يفعل الضحايا:
يمكن لمن وقع ضحية لهذه التقنية اتخاذ مواقف حاسمة لحماية سمعته، ومن ذلك توثيق الأدلة، وذلك من خلال حفظ نسخ من محتوى التزييف العميق على الفور، بما في ذلك الروابط ولقطات الشاشة والبيانات الوصفية، وُينصح بإنشاء ملف شامل يتضمن جميع الأدلة ذات الصلة، مثل التواريخ، والأوقات، والمنصات، التي تم فيها نشر حالات التزييف العميق، وسيكون هذا التوثيق الشامل حاسمًا للإجراءات عند إبلاغ السلطات، إضافة إلى إبلاغ المنصة التي كانت محلًا لتلك التقنية الخبيثة سواءً فيسبوك أو إكس، كما يتعين إبلاغ السلطات المحلية لضمان اتخاذ مزيد من الإجراءات، ويمكن القيام بذلك عن طريق تقديم المحتوى الضار إلى سلطات إنفاذ النظام، ولا يمنع ذلك من طلب المشورة القانونية من قبل محام مختص في مجال الحقوق الرقمية وقوانين حماية البيانات، وتزويده بكل الحجج النظامية ذات الصلة.
((التزييف العميق - Deep Fake))
ـ تقنية يمكن من خلالها عمل مقاطع فيديو وصوت مزيفة لأشخاص يصعب إن لم يكن من المستحيل كشفها بالنسبة للأشخاص العاديين.
ـ تقنية تعالج صور الأشخاص وتحولها إلى مقاطع فيديو لتحول هؤلاء الأفراد إلى مشاركين في أفعال لم يساهموا في ارتكابها.
ـ عملية جمع ملفات الصوت والفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي بشكل دقيق.
ـ يمكن من خلالها تبديل الوجوه ومزامنة تحريك الشفاه أو استنساخ الصوت.
ـ تمكن من إنشاء وجوه وأجساد اصطناعية بالكامل.
مخاطر هذه التقنية
ـ تهديد الأمن المجتمعي عبر نشر أخبار كاذبة ومضللة والتأثير على الرأي العام والسياسة
ـ التهديد السيبراني وتحقيق أرباح كبيرة من خلال فيديوهات مزيفة
ـ التضليل المعلوماتي
ـ التلفيق المتعمد
ـ تشويه الحقائق
ـ التأثير على السمعة
ـ ابتزاز الأفراد والمجموعات
إجراءات للتعامل مع التزييف العميق
ـ تشريع قوانين وأنظمة تجرم التزييف العميق الخبيث وتمنع الإفلات من العقاب.
ـ زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة الحيوية من هجمات تستخدم التزييف العميق الخبيث.
ـ تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التقنية بحيث تتبادل الدول والمنظمات الدولية المعلومات والخبرات وتطور إستراتيجيات مشتركة.
ـ تطوير أدوات تحقق أوتوماتيكية وذكية للكشف عن هذه التقنية، ويمكن أن تستخدم التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت والصورة واكتشاف أي تغييرات غير طبيعية.

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