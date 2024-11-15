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الشنة قربة الجلود لحفظ التمور - جريدة الوطن السعودية

11/15/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل العلا سنويًا بيوم ما يسمى بـ((الشنة))؛ وهي القِرَبْ الحافظة للتمور، والتي كانت تستخدم في الموروث القديم كإحدى الوسائل التي يستخدمها مزارعو العلا لحفظ التمور.
وكان المزارعون يعتمدون حفظ التمور بـ((الشنة)) للمحافظة على جودتها على مدار العام، مع إمكانية استخدامها في التنقلات.
ولم يقتصر استخدام ((الشنة)) على حفظ التمر فقط، بل تحولت لأن تكون إحدى دلالات الكرم عند تقديمها إلى الضيوف، أو استخدامها لتكون هدية.
وتعد ((الشنة)) المصنوعة من جلود الماعز أو الضأن حافظة جيدة للتمور ما لم تتعرض إلى الرطوبة، شرط أن تتم المحافظة على إغلاقها جيدًا.
استعراض سنوي
تركز العلا سنويًا، وخلال موسم مهرجان التمور على استعراض المزارعين لعملية حشو التمر بالشنة، وطريقة إغلاقها، حيث يفعلون ذلك أمام الزوار، كما يستعرضون الطرق والأساليب المستخدمة في ذلك.
وتحول الاحتفاء بـ((الشنة)) إلى يوم مهم لمزارعي وزوار محافظة العلا، يؤكد على تمسك المحافظة بموروثها الشعبي على الرغم من وجود تقنيات حديثة باتت معتمدة للمحافظة على التمور، حيث يؤكد المزارعون أن للتمر المحفوظ بـ((الشنة)) نكهة خاصة يستطيبونها، ويصرون على أنها تمتاز عن غيرها.
إحياء الموروث
حرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على إعادة إحياء هذا الموروث الشعبي الذي يعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة المحافظة، حيث جاء هذا الحرص في إطار تمسكها بمنظومة التراث والطبيعة، خصوصا أنها تمتاز بتاريخ يعود إلى آلاف السنين من الإرث الإنساني والطبيعي الفريد.
ولم يقتصر استخدام ((الشنة)) على أهالي محافظة العلا فقط، بل كانت تستخدم في الجزيرة العربية ككل، وما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر.
ويبدأ التخزين بـ((الشنة)) منذ جني التمور بمختلف أنواعه، حيث تسبق مرحلة التخزين التنظيف، والرش بالماء، ومع اشتداد حرارة الشمس يتم حشوها وخياطتها داخل الشنان، باستخدام جريد النخل، ثم تعرض بعد ذلك في الشمس لفترة معينة، ليتم حفظ التمر داخل تلك ((الشنة)) لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، وعادة ما يتم فتح ((الشنة))، وتقديمها للضيافة عند قدوم الضيوف، وفي شهر رمضان المبارك.
توضيحات وتعليقات
يقول المزارع، عبدالرحمن زعير، إن ((الشنة هي عبارة ((القربة)) البالية، وهي التي انتهت صلاحيتها بعد ما يشرب بها الماء ولا تعود تحفظه، ويبدأ بالسيلان منها قطرة قطرة، وقد فكر الأوائل في استخدامات أخرى لها، وحولوها لتكون حافظة للتمر باعتباره الغذاء الكلي)).
وأضاف ((الشنة عبارة عن جلد حيواني يصغر ويدبغ وينظف من الشعر، ويوضع فيه التمر الحلوى الحمراء والحلوى البيضاء فقط لا غير)).
من جانبه، يشير المزارع، موسى الصقير، إلى أن ((الشنة تغلق بالخيط والمخيط حتى لا يدخلها الهواء ولا تتعرض إلى الرطوبة))، ويؤكد أن التمر المحفوظ بـ((الشنة)) له طعم خاص ومستساغ لا يماثله غيره))، أما المزارع، عافت العنزي، فيجزم ((كلما زادت مدة التمر في الشنة لفترة أطول زادت الجودة)).
انتعاش المبيعات
يذكر أن سوق المزارعين قدم، خلال فعاليات موسم تمور العلا، فرصةً لعدد من المزارعين لتسويق تمورهم المتنوعة، حيث شهد انتعاشًا في حركة البيع والشراء نتيجة الإقبال الكبير من الزوار، ولم يقتصر السوق على بيع التمور فقط، بل ضم عددًا من المنتجات المبتكرة والمصنوعة من التمور، إلى جانب ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات مختلفة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.
وخصص المهرجان جانبًا للطفل في سوق المزارعين، ووجد إقبالًا لافتًا من الأطفال، حيث يتم من خلاله تدريبهم على طريقة الزراعة، ويبدأ الطفل بتجربة حية للزراعة من خلال وضع التربة، ثم يقوم بزراعة البذور ثم يسقيها بالماء.
كما يتم خلال قسم الطفل، عمل لقاءات مع الأطفال وشرح تجربتهم بالزراعة، والحديث عن زراعة النخيل وأنواع التمور بالعلا، مع مسابقات خاصة بالزراعة وأسئلة عن الزراعة والتمور.
يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت فعاليات سوق المزارعين بحي المنشية ضمن موسم تمور العلا، الذي استقبل زواره حتى التاسع من نوفمبر الجاري، وقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية.
كما قدم المهرجان مزادًا استمر حتى نهاية المهرجان في موقعه بجوار ملعب الإسكان جنوبي العلا، وشكل المزاد تجربة اقتصادية واجتماعية، للوصول بمنتجات تمور المزارعين إلى الأسواق العالمية.
الشنة
ـ قربة تستخدم لحفظ التمور.
ـ مصنوعة من جلد حلواني يكون على الأغلب جلد ماعز أو ضأنًا.
ـ تقفل الشنة جيدًا حتى تحفظ من الهواء والرطوبة.
ـ يتم تقديم التمر فيها كدلالة على الكرم.

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