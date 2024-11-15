شركة QSC تطلق مركز تجارب Q-SYS UAE

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسعد شركة Q-SYS Middle East Trading LLC الإعلان عن الافتتاح الكبير لمركز تجارب Q-SYS UAE في دبي. يهدف هذا المركز الجديد إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تفاعل العملاء والشركاء مع حلول Q-SYS، إذ يقدم بيئة آسرة تفاعلية تتيح استكشاف واختبار وتجربة أحدث التطورات في التكنولوجيا السمعية والبصرية (AV).

يتمتع مركز تجارب Q-SYS بموقع إستراتيجي في مجمع المحكمة العليا بدبي، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 4,000 قدم مربعة، ومن ضمن خدماته، تقديم جولة استكشافية عبر الإمكانات الكبيرة لمنصة Q-SYS، إذ يشتهر مجمع المحكمة العليا بتفعيل التكنولوجيا وآليات الأتمتة في كل مبانيه، ما يجعله الموقع المثالي لمركز تجارب Q-SYS. فمنذ لحظة وصول الزوار، سيتفاعلون مع حلول Q-SYS في غرفة الاجتماعات القابلة للتقسيم وغرفة التدريب، بالإضافة إلى غرفة الاجتماعات الكبيرة والمختبر التجريبي. إضافةً إلى ذلك، يضم مركز التجارب منطقة أحداث مفتوحة بها مقهى أنيق حيث يمكن للعملاء استكشاف عروض Q-SYS التوضيحية في بيئة ترفيهية.

صرح Chant Utukian، المدير الإداري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في QSC، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء افتتاح مركز تجارب Q-SYS الجديد في دبي". "إنه يعكس التزامنا بالابتكار وتفانينا في توفير أفضل بيئة ممكنة لشركائنا وعملائنا لاستكشاف وتجربة حلول Q-SYS. ومن جانبنا، فنحن نؤمن أن هذا المركز سيغدو منصة تشجع على التعاون والابتكار، كما سيسهم في دفع عجلة النمو والنجاح في المنطقة."

لا يعد مركز تجارب Q-SYS UAE مجرد مكان لاستعراض التكنولوجيا الحديثة فحسب؛ بل إنه منبر يجمع بين الشركاء والعملاء لاختبار وتصميم وتفعيل الحلول في بيئة غير رسمية تعاونية.

جدير بالذكر أن المركز جرى تجهيزه بتقنيات متعددة من منظومة شركائنا إلى جانب مجموعة Q-SYS UC Compute Bundle ويوفر منصة شاملة للتجارب العملية والتدريب.

ومن بين الإضافات المهمة إلى مركز التجارب منطقة التدريب المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز جهود التدريب الإقليمية، إذ يمكن لهذه المنطقة المصممة خصوصًا لهذا الغرض استيعاب مشاركين إضافيين، كما تتضافر جهودها مع جهود مركز التجارب لتوفير بيئة تعلم عملية وآسرة. وسيحظى المتدربون بفرصة للتفاعل مع حلول Q-SYS، ومحاكاة المواقف الحية، والتفاعل المباشر مع المعدات والسيناريوهات المختلفة.

يضم مركز التجارب أيضًا مكتب QSC UAE الذي سيقدم الدعم اللازم للفريق المتنامي والأنشطة الوظيفية في المنطقة، في ضوء مواصلة Q-SYS بذل جهودها الكبيرة الهادفة إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وأجزاء من إفريقيا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المركز سيقدم خدمات إلى منطقة الخليج العربي بأكملها، إذ يوفر مساحة للشركاء للاستمتاع بوقتهم واختبار الحلول والتفاعل مع خبراء Q-SYS.

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لمزيد من المعلومات عن مراكز تجارب Q-SYS في دبي والعالم، الرجاء زيارة: qsys/experiencecenters

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نبذة عن Q-SYS

تعد Q-SYS منصة تحكم في المواد السمعية والبصرية (AV&C) يمكن إدارتها عبر السحابة، وتعتمد في أساسها على بنية تكنولوجيا معلومات عصرية قائمة على المعايير. وقد تم إنشاؤها في عام 2009 ونصب الأعين هدف واحد وهو توفير تجارب سمعية وبصرية (AV) مخصصة وتفاعلية جذابة. هذا، وبفضل حلولها البارزة الفاعلة في قطاعات الشركات، والتعليم، والضيافة، والمرافق والأحداث، والسينما، والقطاع الحكومي، والرعاية الصحية، والنقل، تسعى شركة Q-SYS إلى الانطلاق بالتجارب الحية والافتراضية إلى آفاق جديدة عن طريق توحيد الشركاء والمطورين والمبدعين في مجال الأجهزة والبرمجيات تحت مظلة واحدة.

للاطلاع على الكيانات القانونية لشركة QSC والتعرف على معلومات عن حضورها العالمي، الرجاء زيارة qsc/contact-us/ وqsys/contact-us/ .

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