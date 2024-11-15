شركة QSC تطلق مركز تجارب Q-SYS UAE

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسعد شركة Q-SYS Middle East Electronics
Trading LLC الإعلان عن الافتتاح الكبير لمركز تجارب Q-SYS UAE في دبي. يهدف هذا المركز الجديد إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تفاعل العملاء والشركاء مع حلول Q-SYS، إذ يقدم بيئة آسرة تفاعلية تتيح استكشاف واختبار وتجربة أحدث التطورات في التكنولوجيا السمعية والبصرية (AV).
يتمتع مركز تجارب Q-SYS بموقع إستراتيجي في مجمع المحكمة العليا بدبي، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 4,000 قدم مربعة، ومن ضمن خدماته، تقديم جولة استكشافية عبر الإمكانات الكبيرة لمنصة Q-SYS، إذ يشتهر مجمع المحكمة العليا بتفعيل التكنولوجيا وآليات الأتمتة في كل مبانيه، ما يجعله الموقع المثالي لمركز تجارب Q-SYS. فمنذ لحظة وصول الزوار، سيتفاعلون مع حلول Q-SYS في غرفة الاجتماعات القابلة للتقسيم وغرفة التدريب، بالإضافة إلى غرفة الاجتماعات الكبيرة والمختبر التجريبي. إضافةً إلى ذلك، يضم مركز التجارب منطقة أحداث مفتوحة بها مقهى أنيق حيث يمكن للعملاء استكشاف عروض Q-SYS التوضيحية في بيئة ترفيهية.
صرح Chant Utukian، المدير الإداري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في QSC، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء افتتاح مركز تجارب Q-SYS الجديد في دبي". "إنه يعكس التزامنا بالابتكار وتفانينا في توفير أفضل بيئة ممكنة لشركائنا وعملائنا لاستكشاف وتجربة حلول Q-SYS. ومن جانبنا، فنحن نؤمن أن هذا المركز سيغدو منصة تشجع على التعاون والابتكار، كما سيسهم في دفع عجلة النمو والنجاح في المنطقة."
لا يعد مركز تجارب Q-SYS UAE مجرد مكان لاستعراض التكنولوجيا الحديثة فحسب؛ بل إنه منبر يجمع بين الشركاء والعملاء لاختبار وتصميم وتفعيل الحلول في بيئة غير رسمية تعاونية.
جدير بالذكر أن المركز جرى تجهيزه بتقنيات متعددة من منظومة شركائنا إلى جانب مجموعة Q-SYS UC Compute Bundle ويوفر منصة شاملة للتجارب العملية والتدريب.
ومن بين الإضافات المهمة إلى مركز التجارب منطقة التدريب المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز جهود التدريب الإقليمية، إذ يمكن لهذه المنطقة المصممة خصوصًا لهذا الغرض استيعاب مشاركين إضافيين، كما تتضافر جهودها مع جهود مركز التجارب لتوفير بيئة تعلم عملية وآسرة. وسيحظى المتدربون بفرصة للتفاعل مع حلول Q-SYS، ومحاكاة المواقف الحية، والتفاعل المباشر مع المعدات والسيناريوهات المختلفة.
يضم مركز التجارب أيضًا مكتب QSC UAE الذي سيقدم الدعم اللازم للفريق المتنامي والأنشطة الوظيفية في المنطقة، في ضوء مواصلة Q-SYS بذل جهودها الكبيرة الهادفة إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وأجزاء من إفريقيا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المركز سيقدم خدمات إلى منطقة الخليج العربي بأكملها، إذ يوفر مساحة للشركاء للاستمتاع بوقتهم واختبار الحلول والتفاعل مع خبراء Q-SYS.
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لمزيد من المعلومات عن مراكز تجارب Q-SYS في دبي والعالم، الرجاء زيارة: qsys/experiencecenters
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نبذة عن Q-SYS
تعد Q-SYS منصة تحكم في المواد السمعية والبصرية (AV&C) يمكن إدارتها عبر السحابة، وتعتمد في أساسها على بنية تكنولوجيا معلومات عصرية قائمة على المعايير. وقد تم إنشاؤها في عام 2009 ونصب الأعين هدف واحد وهو توفير تجارب سمعية وبصرية (AV) مخصصة وتفاعلية جذابة. هذا، وبفضل حلولها البارزة الفاعلة في قطاعات الشركات، والتعليم، والضيافة، والمرافق والأحداث، والسينما، والقطاع الحكومي، والرعاية الصحية، والنقل، تسعى شركة Q-SYS إلى الانطلاق بالتجارب الحية والافتراضية إلى آفاق جديدة عن طريق توحيد الشركاء والمطورين والمبدعين في مجال الأجهزة والبرمجيات تحت مظلة واحدة.
للاطلاع على الكيانات القانونية لشركة QSC والتعرف على معلومات عن حضورها العالمي، الرجاء زيارة qsc/contact-us/ وqsys/contact-us/ .
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