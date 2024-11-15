معهد ثابار للهندسة والتكنولوجيا يدعو الطلاب الإماراتيين لتجربة نظام التعليم المتميز في الهند

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- AETOSWire) أطلق معهد "ثابار" للهندسة والتكنولوجيا (TIET)، الذي يعدّ منارة للتميز الأكاديمي في الهند، دعوة إلى الطلاب وأولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف عروضه التعليمية عالمية المستوى. وبفضل تاريخه الحافل بمعدلات التوظيف المرتفعة والتوقعات العالمية، يلتزم المعهد برعاية الخريجين المستعدين للمستقبل والجاهزين لتحقيق نجاح باهر على الساحة العالمية دائمة التطور.
شراكات استراتيجية مع القطاع
أبرم معهد "ثابار" للهندسة والتكنولوجيا عدداً من الشراكات الهامة مع رواد القطاع لتعزيز قدراته الأكاديمية والبحثية:
شراكة مع شركة NVIDIA : في يوليو 2024، وقّع معهد TIET مذكرة تفاهم مع شركة NVIDIA لإنشاء معهد "ثابار" للذكاء الاصطناعي المتقدّم وعلوم البيانات. ويهدف هذا التعاون إلى سد الفجوة في مجال خبرات الذكاء الاصطناعي في الهند، وتقديم برامج شهادات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورات الذكاء الاصطناعي لمختلف التخصصات، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المدعوم بالحوسبة الطرفية من NVIDIA.
التعاون مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO ): تجمع معهد TIET علاقة طويلة الأمد بمنظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO)، ما يوفر للطلاب فرصاً حصرية للمشاركة في برامج تكنولوجيا الفضاء والمبادرات البحثية.
بنية تحتية متطورة
يضم المعهد مجمّعاً تبلغ مساحته 250 فداناً وهو مجهز بأحدث المرافق:
مركز البيانات المتقدّم: في إطار التعاون مع شركة NVIDIA، أنشأ معهد TIET مركز بيانات مخصص يضم أنظمة وحدات معالجة الرسوميات المتطورة من طراز NVIDIA DGX. تساهم هذه البنية التحتية المتطورة بدعم منهاج شامل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات البحثية.
حاضنة أعمال قوية: تقوم حاضنة الأعمال التابعة لمعهد TIET بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الموارد والإرشاد للشركات الناشئة والمشاريع البحثية.
وتتمتع خلية التوظيف المخصصة في TIET بسجل حافل في تأمين فرص وظيفية عالية المستوى لخريجيها، ما يعكس التزام المعهد بنجاح طلابه وفهمه العميق للاتجاهات والتقنيات والممارسات الحالية في القطاع.
دعوة للطلاب الإماراتيين
إدراكاً لتطلعات الطلاب الإماراتيين الذين يسعون إلى الحصول على تعليم عالي الجودة ذات منظور عالمي، يوفر معهد TIET بيئة مواتية لتحقيق النمو الأكاديمي والشخصي. كما يساهم المجتمع المتنوع لطلاب المعهد والشراكات الدولية بتزويد الطلاب بتجربة تعليمية شاملة.
لمحة عن معهد "ثابار" للهندسة والتكنولوجيا ( TIET )
تأسس معهد ثابار" للهندسة والتكنولوجيا (TIET) عام 1956، ويُعد من أبرز المعاهد في الهند التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية التي تتيح الحصول على شهادات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في مختلف التخصصات. يشتهر المعهد بتميزه الأكاديمي ومساهماته البحثية وروابطه القوية التي أنشأها مع القطاع.
للمزيد من المعلومات حول شروط الالتحاق بالمعهد والبرامج التي يقدمها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .
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