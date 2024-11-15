معهد ثابار للهندسة والتكنولوجيا يدعو الطلاب الإماراتيين لتجربة نظام التعليم المتميز في الهند

MENAFN - AETOSWire) أطلق معهد "ثابار" للهندسة والتكنولوجيا (TIET)، الذي يعدّ منارة للتميز الأكاديمي في الهند، دعوة إلى الطلاب وأولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف عروضه التعليمية عالمية المستوى. وبفضل تاريخه الحافل بمعدلات التوظيف المرتفعة والتوقعات العالمية، يلتزم المعهد برعاية الخريجين المستعدين للمستقبل والجاهزين لتحقيق نجاح باهر على الساحة العالمية دائمة التطور.

شراكات استراتيجية مع القطاع

أبرم معهد "ثابار" للهندسة والتكنولوجيا عدداً من الشراكات الهامة مع رواد القطاع لتعزيز قدراته الأكاديمية والبحثية:

شراكة مع شركة NVIDIA : في يوليو 2024، وقّع معهد TIET مذكرة تفاهم مع شركة NVIDIA لإنشاء معهد "ثابار" للذكاء الاصطناعي المتقدّم وعلوم البيانات. ويهدف هذا التعاون إلى سد الفجوة في مجال خبرات الذكاء الاصطناعي في الهند، وتقديم برامج شهادات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورات الذكاء الاصطناعي لمختلف التخصصات، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المدعوم بالحوسبة الطرفية من NVIDIA.

التعاون مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO ): تجمع معهد TIET علاقة طويلة الأمد بمنظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO)، ما يوفر للطلاب فرصاً حصرية للمشاركة في برامج تكنولوجيا الفضاء والمبادرات البحثية.

بنية تحتية متطورة

يضم المعهد مجمّعاً تبلغ مساحته 250 فداناً وهو مجهز بأحدث المرافق:

مركز البيانات المتقدّم: في إطار التعاون مع شركة NVIDIA، أنشأ معهد TIET مركز بيانات مخصص يضم أنظمة وحدات معالجة الرسوميات المتطورة من طراز NVIDIA DGX. تساهم هذه البنية التحتية المتطورة بدعم منهاج شامل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات البحثية.

حاضنة أعمال قوية: تقوم حاضنة الأعمال التابعة لمعهد TIET بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الموارد والإرشاد للشركات الناشئة والمشاريع البحثية.

وتتمتع خلية التوظيف المخصصة في TIET بسجل حافل في تأمين فرص وظيفية عالية المستوى لخريجيها، ما يعكس التزام المعهد بنجاح طلابه وفهمه العميق للاتجاهات والتقنيات والممارسات الحالية في القطاع.

دعوة للطلاب الإماراتيين

إدراكاً لتطلعات الطلاب الإماراتيين الذين يسعون إلى الحصول على تعليم عالي الجودة ذات منظور عالمي، يوفر معهد TIET بيئة مواتية لتحقيق النمو الأكاديمي والشخصي. كما يساهم المجتمع المتنوع لطلاب المعهد والشراكات الدولية بتزويد الطلاب بتجربة تعليمية شاملة.

لمحة عن معهد "ثابار" للهندسة والتكنولوجيا ( TIET )

تأسس معهد ثابار" للهندسة والتكنولوجيا (TIET) عام 1956، ويُعد من أبرز المعاهد في الهند التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية التي تتيح الحصول على شهادات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في مختلف التخصصات. يشتهر المعهد بتميزه الأكاديمي ومساهماته البحثية وروابطه القوية التي أنشأها مع القطاع.

للمزيد من المعلومات حول شروط الالتحاق بالمعهد والبرامج التي يقدمها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.