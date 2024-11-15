Andersen Global تضيف قدرات الاندماج والاستحواذ في نيوزيلندا من خلال التعاون مع Three Sixty Capital Partners

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعزز Andersen Global منصتها في نيوزيلندا من خلال اتفاقية تعاون مع Three Sixty Capital Partners، وهي شركة استشارية إستراتيجية للاندماج والاستحواذ مقرها في أوكلاند.
تأسست شركة Three Sixty Capital Partners في عام 2012، وهي شركة رائدة موثوقة في مجال خدمات مبيعات الأعمال والاستحواذ للشركات متوسطة الحجم في نيوزيلندا وأستراليا، وتتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وجمع الأسهم للشركات متوسطة الحجم في نيوزيلندا وأستراليا. يقدم الشركاء الأربعة في الشركة -Greg Young، وRichard Wood، وPeter Jeffs، وMark Smitheram- خبرة واسعة وعملية ورؤى عميقة في الصناعة لقاعدة عملاء متنوعة تشمل شركات الأسهم الخاصة، ومستشاري الضرائب، والمتخصصين القانونيين، والشركات متوسطة الحجم. وتشمل خبرة الشركة في القطاع السلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
قال Greg Young، المؤسس المشارك والشريك في شركة Three Sixty Capital Partners: "إن تعاوننا مع Andersen Global سيوفر قيمة معززة للشركات التي تسعى إلى الحصول على خدمات متخصصة في مجال الدمج والاستحواذ في جميع أنحاء نيوزيلندا وأستراليا". "يمكننا الآن توفير إمكانية الوصول إلى منصة عالمية مع الاحتفاظ بالنهج الشخصي الذي يضع العميل أولاً والذي يميز شركتنا. ويختبر عملاؤنا بالفعل مزايا هذا التعاون، مع عروض الخدمات المتكاملة التي تغطي الآن نيوزيلندا وأستراليا".
وأضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "إن خبرة وسمعة Three Sixty Capital Partners في مجال الاندماج والاستحواذ مكملة للغاية لعروض خدماتنا في نيوزيلندا وخارجها. إن إضافة هذا الفريق يعزز قدرتنا على خدمة العملاء بسلاسة وبشكل شامل مع استمرارنا في توسيع قدراتنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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