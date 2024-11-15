Andersen Global تضيف قدرات الاندماج والاستحواذ في نيوزيلندا من خلال التعاون مع Three Sixty Capital Partners

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعزز Andersen Global منصتها في نيوزيلندا من خلال اتفاقية تعاون مع Three Sixty Capital Partners، وهي شركة استشارية إستراتيجية للاندماج والاستحواذ مقرها في أوكلاند.

تأسست شركة Three Sixty Capital Partners في عام 2012، وهي شركة رائدة موثوقة في مجال خدمات مبيعات الأعمال والاستحواذ للشركات متوسطة الحجم في نيوزيلندا وأستراليا، وتتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وجمع الأسهم للشركات متوسطة الحجم في نيوزيلندا وأستراليا. يقدم الشركاء الأربعة في الشركة -Greg Young، وRichard Wood، وPeter Jeffs، وMark Smitheram- خبرة واسعة وعملية ورؤى عميقة في الصناعة لقاعدة عملاء متنوعة تشمل شركات الأسهم الخاصة، ومستشاري الضرائب، والمتخصصين القانونيين، والشركات متوسطة الحجم. وتشمل خبرة الشركة في القطاع السلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

قال Greg Young، المؤسس المشارك والشريك في شركة Three Sixty Capital Partners: "إن تعاوننا مع Andersen Global سيوفر قيمة معززة للشركات التي تسعى إلى الحصول على خدمات متخصصة في مجال الدمج والاستحواذ في جميع أنحاء نيوزيلندا وأستراليا". "يمكننا الآن توفير إمكانية الوصول إلى منصة عالمية مع الاحتفاظ بالنهج الشخصي الذي يضع العميل أولاً والذي يميز شركتنا. ويختبر عملاؤنا بالفعل مزايا هذا التعاون، مع عروض الخدمات المتكاملة التي تغطي الآن نيوزيلندا وأستراليا".

وأضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "إن خبرة وسمعة Three Sixty Capital Partners في مجال الاندماج والاستحواذ مكملة للغاية لعروض خدماتنا في نيوزيلندا وخارجها. إن إضافة هذا الفريق يعزز قدرتنا على خدمة العملاء بسلاسة وبشكل شامل مع استمرارنا في توسيع قدراتنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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