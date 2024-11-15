أبوظبي تستضيف أول معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط بمشاركة 200 علامة تجارية صينية

تم إطلاق النسخة الأولى من الإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الآلات والمنتجات الإلكترونيات الصينية ويستمر المعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، ويشهد المعرض مشاركة كبيرة من الشركات الصينية والعالمية الرائدة.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك سعادة السفير الصيني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة تشانغ ييمينغ، ومحمد عيسى الرافعي، المدير التنفيذي للاتصالات التجارية في غرفة تجارة أبوظبي، وتشانغ يوجينغ، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الصين، وعبد الخالق القحطاني، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة السعودية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات المختلفة. في تعليق له على إقامة هذا المعرض أكد ليو تشون، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الآلات والمنتجات الإلكترونيات الصينية، هذا المعرض المبتكر والمبني على التكنولوجيا يوفر” منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات المنزلية الذكية والأجهزة الإلكترونية من حوالي 200 علامة تجارية صينية مشهورة، بما في ذلك هاي سنس وهواوي وميديا وغري وأوكوما“. تقدم هذه الشركات أحدث تقنياتها في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية الذكية والأجهزة المنزلية الصغيرة والأنظمة السمعية والبصرية ومعدات الاتصالات والأجهزة المتصلة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 6000 مشترٍ متخصص من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، مما يتيح فرصاً كبيرة لعقد الصفقات التجارية والتواصل. كما يضم المعرض منتديات وفعاليات خاصة مثل "منتدى تطوير صناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط" و"جلسات التواصل الحصرية للمشترين السعوديين"، مما يوفر منصات فعالة للتعاون التجاري بين الشركات الصينية والأسواق الإقليمية، فضلاً عن تعزيز صورة وسمعة المنتجات الصينية في الشرق الأوسط.

وأضاف ليو تشون أن النسخة الأولى من المعرض، والتي ستُعقد سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تستعد غرفة تجارة وصناعة الآلات ومنتجات الإلكترونيات الصينية لإنشاء آلية للتعاون المنتظم وتبادل الزيارات بين الشركات المحلية والصينية، بالإضافة إلى خطط لاستكشاف إمكانية نقل تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية من الصين إلى الإمارات العربية المتحدة.