شركة نيو بورن تاون (Newborn Town) تُشارك في برنامج المقرات الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.

(MENAFN
- AETOSWire) استضافت شركة نيو بورن تاون التقنية، المُدرَجَة في بورصة هونغ كونغ، بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية، فعالية مميزة في الرياض تحت شعار "للتواصل، والاستكشاف، والنمو معًا". وقد شهد الحدث منح وزارة الاستثمار السعودية لشركة نيو بورن تاون ترخيصًا لإنشاء مقرها الإقليمي، مما جعلها أول شركة ترفيه
اجتماعي تؤسس مقرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع وجودها في المنطقة ودعم جهود المملكة في التنويع الاقتصادي.
أُقيمَ الحفل الافتتاحي في فندق كراون بلازا بالحي الدبلوماسي في الرياض (RDC)، بحضور نخبة من الشخصيات، منهم: محمد الشبانة، المدير العام لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الاستثمار؛ الحسن حمد الدين، المشرف العام على برنامج المقرات الإقليمية؛ هوانغ نايلينغ، رئيس سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة نيو بورن تاون؛ سونغ بينغليانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيو بورن تاون؛ ولينا تشين، مديرة الاستراتيجية المؤسسية والمسؤولة عن المقر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عبَّر هوانغ عن سعادته قائلاً: "يشرفنا الحصول على الترخيص لتأسيس مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أهم أسواقنا." وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق مهمة للشركة في المنطقة. كما أشار إلى أن المشاركة في برنامج المقرات الإقليمية لن تقتصر على جذب أبرز الكفاءات، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التزام الشركة بالنمو والتطوير في الأسواق الإقليمية.
سلّط محمد الشبانة الضوء على المبادرات الرائدة التي أطلقتها السعودية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى الإنجازات البارزة للمملكة في مجالات تقنية المعلومات، الاقتصاد الرقمي، والترفيه الاجتماعي عبر الإنترنت.
أوضح الحسن حمد الدين قائلاً: "يمثل تأسيس المقر الإقليمي لشركة نيو بورن تاون إضافة مهمة للتنوع القطاعي للمقرات الإقليمية المرخصة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الذي تنفرد به المملكة العربية السعودية."
بحسب الحسن حمد الدين، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية لتصل إلى 70% منذ إطلاق رؤية 2030. وأشار أيضًا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قد تضاعف أربع مرات، مما وضع السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مجال التنافسية الرقمية.
أوضح الحسن حمد الدين أن المملكة تخطط لاستثمار ما يزيد عن 60 مليار دولار في قطاعي الترفيه والتسلية.
منذ عام 2017، وضعت شركة نيو بورن تاون تركيزها على سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متعمقة في فهم احتياجات المستخدمين المحليين في مجالي التواصل الاجتماعي والترفيه.
جدَّد هوانغ تأكيد التزام شركة نيو بورن تاون بدعم جهود المملكة في التنويع الاقتصادي قائلاً: "في المستقبل، سنستمر في استكشاف سوق الترفيه الاجتماعي في السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." نتطلع بشغف للنمو بالتوازي مع المملكة العربية السعودية ومجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستكشفين آفاقًا جديدة للأعمال، ونعمل معًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
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