شركة نيو بورن تاون (Newborn Town) تُشارك في برنامج المقرات الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.

MENAFN - AETOSWire) استضافت شركة نيو بورن تاون التقنية، المُدرَجَة في بورصة هونغ كونغ، بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية، فعالية مميزة في الرياض تحت شعار "للتواصل، والاستكشاف، والنمو معًا". وقد شهد الحدث منح وزارة الاستثمار السعودية لشركة نيو بورن تاون ترخيصًا لإنشاء مقرها الإقليمي، مما جعلها أول شركة اجتماعي تؤسس مقرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع وجودها في المنطقة ودعم جهود المملكة في التنويع الاقتصادي.

أُقيمَ الحفل الافتتاحي في فندق كراون بلازا بالحي الدبلوماسي في الرياض (RDC)، بحضور نخبة من الشخصيات، منهم: محمد الشبانة، المدير العام لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الاستثمار؛ الحسن حمد الدين، المشرف العام على برنامج المقرات الإقليمية؛ هوانغ نايلينغ، رئيس سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة نيو بورن تاون؛ سونغ بينغليانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيو بورن تاون؛ ولينا تشين، مديرة الاستراتيجية المؤسسية والمسؤولة عن المقر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عبَّر هوانغ عن سعادته قائلاً: "يشرفنا الحصول على الترخيص لتأسيس مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أهم أسواقنا." وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق مهمة للشركة في المنطقة. كما أشار إلى أن المشاركة في برنامج المقرات الإقليمية لن تقتصر على جذب أبرز الكفاءات، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التزام الشركة بالنمو والتطوير في الأسواق الإقليمية.

سلّط محمد الشبانة الضوء على المبادرات الرائدة التي أطلقتها السعودية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى الإنجازات البارزة للمملكة في مجالات تقنية المعلومات، الاقتصاد الرقمي، والترفيه الاجتماعي عبر الإنترنت.

أوضح الحسن حمد الدين قائلاً: "يمثل تأسيس المقر الإقليمي لشركة نيو بورن تاون إضافة مهمة للتنوع القطاعي للمقرات الإقليمية المرخصة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الذي تنفرد به المملكة العربية السعودية."

بحسب الحسن حمد الدين، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية لتصل إلى 70% منذ إطلاق رؤية 2030. وأشار أيضًا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قد تضاعف أربع مرات، مما وضع السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مجال التنافسية الرقمية.

أوضح الحسن حمد الدين أن المملكة تخطط لاستثمار ما يزيد عن 60 مليار دولار في قطاعي الترفيه والتسلية.

منذ عام 2017، وضعت شركة نيو بورن تاون تركيزها على سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متعمقة في فهم احتياجات المستخدمين المحليين في مجالي التواصل الاجتماعي والترفيه.

جدَّد هوانغ تأكيد التزام شركة نيو بورن تاون بدعم جهود المملكة في التنويع الاقتصادي قائلاً: "في المستقبل، سنستمر في استكشاف سوق الترفيه الاجتماعي في السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." نتطلع بشغف للنمو بالتوازي مع المملكة العربية السعودية ومجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستكشفين آفاقًا جديدة للأعمال، ونعمل معًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

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