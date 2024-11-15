LG XBOOM LG XBOOM RNC9 رفيق الحفلات المثالي

اقترب موسم الحفلات والتجمعات، وسيكون LG XBOOM RNC9 أحدث مكبر صوت من "إل جي" الرفيق المثالي لكم في هذه الأوقات بفضل مجموعة إمكانياته الملائمة للحفلات. ويمتاز مكبر الصوت الجديد بصوت قوي وتصميم أنيق وجميل مما يجعله ضرورياً لأي احتفال قادم.

يعد LG XBOOM RNC9 أحدث منتجات الصوت من "إل جي"، حيث يتميز بجودة صوت فائقة مع ميزة Super Bass Boost التي توفر إيقاعات قوية أثناء توليد تدفق الهواء خلف مكبر الصوت للحصول على صوت جهير قوي.

وهذا ليس كل شيء، حيث أن هذا المكبر هو حفلة بحد ذاته، وذلك بفضل إضاءته متعددة الألوان التي تختلف وتتغير وفقاً لإيقاع الموسيقى! ويمكنكم أيضاً إقران ما يصل إلى 3 هواتف ذكية واستخدامها كأضواء متزامنة مع الموسيقى مما يعزز تجربة الاحتفال. ويمكنكم أن تصبحوا منسقي موسيقى من هاتفكم الذكي باستخدام DJ App للتحكم بلوحة الدي جاي على مكبر الصوت لضبط لحظة انخفاض الإيقاع المثالية.

لا يكتمل أي مكبر صوت بدون خيارات الاتصال الخاصة به، ويحتوي LG XBOOM RNC9 على مجموعة واسعة منها. ستتمكنون من الاستمتاع بالموسيقى بأفضل أداء سواء عبر البلوتوث للهواتف الذكية أو أجهزة USB أو حتى راديو FM. ويمكنكم أيضاً الاتصال بثلاثة أجهزة عبر البلوتوث ومشاركة قوائم الأغاني باستخدام تطبيق XBOOM، مما يوفر تجربة تشغيل سلسة. ويمكنكم كذلك وصل مكبريّ صوت LG XBOOM RNC9 عبر البلوتوث لمضاعفة قوة الصوت! وإن كنتم ترغبون بلمسة أكثر شخصية، يمكنكم أيضاً توصيل جيتاركم لتكونوا محط الأنظار في الحفلة أو وصل ميكروفون واستخدام Voice Canceller للحصول على تجربة كاريوكي مثالية.

يعد مكبر الصوت LG XBOOM RNC9 الجديد عنصراً ضرورياً في كل حفلة داخلية وخارجية، فهو عبارة عن مكبر صوت بلوتوث يمكنه الارتقاء بمستوى حفلاتكم، مما يجعلها تجربة لا تُنسى لكم ولأصدقائكم وعائلتكم.

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة