LG XBOOM LG XBOOM RNC9 رفيق الحفلات المثالي

(MENAFN
- AETOSWire)
اقترب موسم الحفلات والتجمعات، وسيكون LG XBOOM RNC9 أحدث مكبر صوت من "إل جي" الرفيق المثالي لكم في هذه الأوقات بفضل مجموعة إمكانياته الملائمة للحفلات. ويمتاز مكبر الصوت الجديد بصوت قوي وتصميم أنيق وجميل مما يجعله ضرورياً لأي احتفال قادم.
يعد LG XBOOM RNC9 أحدث منتجات الصوت من "إل جي"، حيث يتميز بجودة صوت فائقة مع ميزة Super Bass Boost التي توفر إيقاعات قوية أثناء توليد تدفق الهواء خلف مكبر الصوت للحصول على صوت جهير قوي.
وهذا ليس كل شيء، حيث أن هذا المكبر هو حفلة بحد ذاته، وذلك بفضل إضاءته متعددة الألوان التي تختلف وتتغير وفقاً لإيقاع الموسيقى! ويمكنكم أيضاً إقران ما يصل إلى 3 هواتف ذكية واستخدامها كأضواء متزامنة مع الموسيقى مما يعزز تجربة الاحتفال. ويمكنكم أن تصبحوا منسقي موسيقى من هاتفكم الذكي باستخدام DJ App للتحكم بلوحة الدي جاي على مكبر الصوت لضبط لحظة انخفاض الإيقاع المثالية.
لا يكتمل أي مكبر صوت بدون خيارات الاتصال الخاصة به، ويحتوي LG XBOOM RNC9 على مجموعة واسعة منها. ستتمكنون من الاستمتاع بالموسيقى بأفضل أداء سواء عبر البلوتوث للهواتف الذكية أو أجهزة USB أو حتى راديو FM. ويمكنكم أيضاً الاتصال بثلاثة أجهزة عبر البلوتوث ومشاركة قوائم الأغاني باستخدام تطبيق XBOOM، مما يوفر تجربة تشغيل سلسة. ويمكنكم كذلك وصل مكبريّ صوت LG XBOOM RNC9 عبر البلوتوث لمضاعفة قوة الصوت! وإن كنتم ترغبون بلمسة أكثر شخصية، يمكنكم أيضاً توصيل جيتاركم لتكونوا محط الأنظار في الحفلة أو وصل ميكروفون واستخدام Voice Canceller للحصول على تجربة كاريوكي مثالية.
يعد مكبر الصوت LG XBOOM RNC9 الجديد عنصراً ضرورياً في كل حفلة داخلية وخارجية، فهو عبارة عن مكبر صوت بلوتوث يمكنه الارتقاء بمستوى حفلاتكم، مما يجعلها تجربة لا تُنسى لكم ولأصدقائكم وعائلتكم.
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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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