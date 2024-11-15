اختيار Experian ضمن أفضل أماكن العمل في العالمTM لعام 2024 من Fortune وgreat Place To Work®‎

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Experian عن اختيارها ضمن أفضل أماكن العمل في العالمTM لعام 2024 من Fortune وGreat Place to Work®، في إطار تكريم 25 شركة عالمية مختارة تعتمد أفضل الثقافات في مكان العمل في العالم. يسلط هذا التكريم الضوء على ثقافة مكان العمل التي تضع رفاهية الموظفين على رأس الأولويات في شركة Experian، والتي تعزز مفهوم الشمولية والتعاون والابتكار، وتمنح الأولوية لرفاهية أعضاء الفريق ونموهم الشخصي وتطورهم.
أجرت Great Place To Work®، التي تواصل إصدار هذه القائمة الدولية المرموقة للعام 14 على التوالي، استطلاعًا لآراء 6.2 ملايين موظف على مستوى العالم بشأن العوامل الرئيسية التي تسهم في توفير أماكن عمل رائعة، كما عمدت إلى تحليل برامج الشركات المتعلقة بأماكن العمل والتي تؤثر في 18 مليون موظف على مستوى العالم. وقد جرى تقييم المؤسسات بناءً على جهودها في توفير أماكن عمل رائعة وتأثيرها الإيجابي في الأفراد والمجتمعات في العديد من البلدان على مستوى العالم.
صرح Brian Cassin، المدير التنفيذي لشركة Experian، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء هذا التكريم المرموق". "إنه شهادة على العمل الجاد والتفاني والإبداع النابع من موظفي الشركة على مستوى العالم كل يوم، ناهيك عن التزامهم الراسخ بالتميز والابتكار والتعاون."
تعد مجموعات الموارد المتنوعة للموظفين، والمتخصصون في مجال الصحة العقلية الداعمون للموظفين الذين يواجهون تحديًا متعلقًا بالصحة العقلية، ومسابقات البرمجة والتكنولوجيا التي تحفز الابتكار لدى أعضاء الفريق، وفرص النمو‐ الوظيفي والتطوير المهني، مثل أسبوع المهن، وExperian University، وتبادل القيادة، من بين البرامج العالمية الرائدة التي تساعد على توفير بيئة عمل يمكن لجميع أعضاء الفريق الازدهار فيها.
صرحت Jacky Simmonds، مدير قسم الموارد البشرية في شركة Experian، قائلة: "نتطلع منذ فترة طويلة إلى تحقيق طموحنا المتمثل في أن تصبح شركتنا واحدة من أفضل الشركات في العالم المواتية للعمل، لذا عمدنا إلى جعل هذا الهدف على رأس أولوياتنا على مدار الأعوام الماضية". "كان الالتزام بوضع رفاهية الموظفين على رأس أولوياتنا وتعزيز ثقافة التعاون والشمول الضاربة في ماهيتنا هما قوام رحلتنا الهادفة."
لقد أثبتت أفضل أماكن العمل في العالم نجاحها في توفير أماكن عمل رائعة وتأثيرها في موظفيها ومجتمعاتها بتصدرها القوائم الوطنية على مستوى العالم. ولكي تصبح الشركات مؤهلة لهذا التكريم، يجب أن تُصنف كجهات عمل عالمية بارزة ضمن خمس قوائم على الأقل لأفضل أماكن العملTM في آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا في عام 2022 أو في أوائل 2023، كما يجب أن تضم الشركات بين جنباتها ما لا يقل عن 5,000 موظف على مستوى العالم، بشرط وجود ما لا يقل عن 40% (أو 5,000) من هؤلاء الموظفين خارج البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي.
نبذة عن Experian
تعد Experian شركة عالمية متخصصة في مجال البيانات والتكنولوجيا تعمل على توفير فرص ذهبية للأشخاص والشركات على مستوى العالم. فنحن نساعد في إعادة رسم ملامح ممارسات الإقراض وكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتبسيط آليات الرعاية الصحية وتقديم حلول التسويق الرقمي واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، كل ذلك باستخدام مزيج فريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، نساعد ملايين الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية وتوفير الوقت والمال.
تنتشر أعمالنا عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.
فنحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. جدير بالذكر أن شركتنا مدرجة ضمن مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، وتضم بين جنباتها فريقًا قوامه 22,500 شخص موزعين في 32 بلدًا. أما مقر الشركة الرئيسي، فيقع في دبلن، أيرلندا. تعرف على المزيد على experianplc .
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