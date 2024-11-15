اختيار Experian ضمن أفضل أماكن العمل في العالمTM لعام 2024 من Fortune وgreat Place To Work®‎

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Experian عن اختيارها ضمن أفضل أماكن العمل في العالمTM لعام 2024 من Fortune وGreat Place to Work®‎، في إطار تكريم 25 شركة عالمية مختارة تعتمد أفضل الثقافات في مكان العمل في العالم. يسلط هذا التكريم الضوء على ثقافة مكان العمل التي تضع رفاهية الموظفين على رأس الأولويات في شركة Experian، والتي تعزز مفهوم الشمولية والتعاون والابتكار، وتمنح الأولوية لرفاهية أعضاء الفريق ونموهم الشخصي وتطورهم.

أجرت Great Place To Work®‎، التي تواصل إصدار هذه القائمة الدولية المرموقة للعام 14 على التوالي، استطلاعًا لآراء 6.2 ملايين موظف على مستوى العالم بشأن العوامل الرئيسية التي تسهم في توفير أماكن عمل رائعة، كما عمدت إلى تحليل برامج الشركات المتعلقة بأماكن العمل والتي تؤثر في 18 مليون موظف على مستوى العالم. وقد جرى تقييم المؤسسات بناءً على جهودها في توفير أماكن عمل رائعة وتأثيرها الإيجابي في الأفراد والمجتمعات في العديد من البلدان على مستوى العالم.

صرح Brian Cassin، المدير التنفيذي لشركة Experian، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء هذا التكريم المرموق". "إنه شهادة على العمل الجاد والتفاني والإبداع النابع من موظفي الشركة على مستوى العالم كل يوم، ناهيك عن التزامهم الراسخ بالتميز والابتكار والتعاون."

تعد مجموعات الموارد المتنوعة للموظفين، والمتخصصون في مجال الصحة العقلية الداعمون للموظفين الذين يواجهون تحديًا متعلقًا بالصحة العقلية، ومسابقات البرمجة والتكنولوجيا التي تحفز الابتكار لدى أعضاء الفريق، وفرص النمو‐ الوظيفي والتطوير المهني، مثل أسبوع المهن، وExperian University، وتبادل القيادة، من بين البرامج العالمية الرائدة التي تساعد على توفير بيئة عمل يمكن لجميع أعضاء الفريق الازدهار فيها.

صرحت Jacky Simmonds، مدير قسم الموارد البشرية في شركة Experian، قائلة: "نتطلع منذ فترة طويلة إلى تحقيق طموحنا المتمثل في أن تصبح شركتنا واحدة من أفضل الشركات في العالم المواتية للعمل، لذا عمدنا إلى جعل هذا الهدف على رأس أولوياتنا على مدار الأعوام الماضية". "كان الالتزام بوضع رفاهية الموظفين على رأس أولوياتنا وتعزيز ثقافة التعاون والشمول الضاربة في ماهيتنا هما قوام رحلتنا الهادفة."

لقد أثبتت أفضل أماكن العمل في العالم نجاحها في توفير أماكن عمل رائعة وتأثيرها في موظفيها ومجتمعاتها بتصدرها القوائم الوطنية على مستوى العالم. ولكي تصبح الشركات مؤهلة لهذا التكريم، يجب أن تُصنف كجهات عمل عالمية بارزة ضمن خمس قوائم على الأقل لأفضل أماكن العملTM في آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا في عام 2022 أو في أوائل 2023، كما يجب أن تضم الشركات بين جنباتها ما لا يقل عن 5,000 موظف على مستوى العالم، بشرط وجود ما لا يقل عن 40% (أو 5,000) من هؤلاء الموظفين خارج البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي.

نبذة عن Experian

تعد Experian شركة عالمية متخصصة في مجال البيانات والتكنولوجيا تعمل على توفير فرص ذهبية للأشخاص والشركات على مستوى العالم. فنحن نساعد في إعادة رسم ملامح ممارسات الإقراض وكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتبسيط آليات الرعاية الصحية وتقديم حلول التسويق الرقمي واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، كل ذلك باستخدام مزيج فريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، نساعد ملايين الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية وتوفير الوقت والمال.

تنتشر أعمالنا عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.

فنحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. جدير بالذكر أن شركتنا مدرجة ضمن مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، وتضم بين جنباتها فريقًا قوامه 22,500 شخص موزعين في 32 بلدًا. أما مقر الشركة الرئيسي، فيقع في دبلن، أيرلندا. تعرف على المزيد على experianplc .

تعد Experian وعلامات Experian المستخدمة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Experian والشركات التابعة لها، أما أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا تخص مالكيها المعنيين.

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