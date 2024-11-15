تعلن Beigene عن النتائج المالية وتحديثات الشركات للربع الثالث من عام 2024

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة BeiGene , Ltd. (المدرجة في بورصة تحت الرمز: BGNE؛ وبورصة هونج كونج تحت الرمز: 06160؛ وبورصة سنغافورة‏ تحت الرمز: 688235)، وهي شركة عالمية لعلم الأورام، اليوم عن النتائج المالية وتحديثات الشركات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. قال John V. Oyler، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BeiGene: "إن نتائجنا الاستثنائية للربع الثالث تؤكد على ريادة الشركة العالمية في مجال علم الأورام، والتي تدعمها مزايانا الفريدة في مجال البحث والتطوير والمزايا السريرية بالإضافة إلى مسار الإطلاق الهائل لـ BRUKINSA". "في الولايات المتحدة، أصبح عقار BRUKINSA، الذي يحمل أوسع تسمية من بين مثبطات BTK، الآن الرائد في بدء علاج المرضى الجدد في كل من سرطان الدم الليمفاوي المزمن في الخط الأمامي والمتكرر/المقاوم (R/R) بالإضافة إلى جميع الأورام الخبيثة الأخرى المعتمدة في الخلايا البائية. وباعتباره حجر الزاوية في امتيازنا في مجال أمراض الدم، فإن عقار BRUKINSA يظهر وعدًا هائلاً للمرضى كعلاج وحيد وكعمود فقري لأفضل التركيبات في فئتها مع مثبط BCL2 في المرحلة المتأخرة، وسونروتوكلاتكس، ومحلل BTK‏ BGB-16673. وفي مجال الأورام الصلبة، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مثبط PD-1‏، TEVIMBRA، للمرضى في جميع أنحاء العالم وبناء القدرات التجارية العالمية لدعم الخط الغزير من أدوية السرطان المحتملة المثيرة. نحن نضع الأساس لامتيازات مستقبلية في سرطانات الثدي والرئة والجهاز الهضمي عبر ثلاث تقنيات منصة مميزة بما في ذلك الأجسام المضادة متعددة الأنواع، ومحللات البروتين، ومقترنات الأدوية المضادة. ولا يسلط هذا التقدم الضوء على إنجازاتنا فحسب، بل يؤكد أيضًا على التزامنا بالتأثير بشكل إيجابي على حياة المرضى على مستوى العالم، وتعزيز الأمل والتقدم في مكافحة السرطان". لمحة مالية عن الربع الثالث من عام 2024 (المبالغ بالآلاف من الدولارات الأمريكية وغير مدققة)

ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر، تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر، (بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) 2024 2023 % التغيير 2024 2023 % التغيير صافي إيرادات المنتج $ 993,447 $ 595,290 67 % $ 2,661,511 $ 1,559,326 71 % صافي الإيرادات من التعاون $ 8,152 $ 186,018 (96 )% $ 20,906 $ 265,044 (92 )% إجمالي الإيرادات $ 1,001,599 $ 781,308 28 % $ 2,682,417 $ 1,824,370 47 % الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات $ (120,265 ) $ (133,968 ) (10 )% $ (488,774 ) $ (823,941 ) (41 )% الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات* $ 65,630 $ (16,339 ) 502 % $ (33,247 ) $ (485,249 ) (93 )%

* للحصول على شرح لاستخدامنا للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" لاحقًا في هذا البيان الصحفي ولمطابقة كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع أكثر تدابير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا القابلة للمقارنة، انظر الجدول في نهاية هذا البيان الصحفي.

تحديثات الأعمال الرئيسية

®BRUKINSA (زانوبروتينيب) هو مثبط جزيئي صغير لـ BTK متاح عن طريق الفم ومصمم لتوفير تثبيط كامل ومستدام لبروتين BTK من خلال تحسين التوافر البيولوجي ونصف العمر والانتقائية. بفضل الحركية الدوائية المتميزة مقارنة بمضادات BTK المعتمدة الأخرى، ثبت أن BRUKINSA يثبط تكاثر الخلايا البائية الخبيثة داخل عدد من الأنسجة المرتبطة بالمرض. يتمتع BRUKINSA بأوسع تسمية على مستوى العالم من بين أي مثبط BTK وهو مثبط BTK الوحيد الذي يوفر مرونة تناول الجرعة مرة أو مرتين يوميًا. يشمل برنامج التطوير السريري العالمي BRUKINSA حوالي 6,000 مريض مسجلين في 30 دولة ومنطقة عبر أكثر من 35 تجربة. تمت الموافقة على دواء BRUKINSA في أكثر من 70 سوقًا، وتم علاج أكثر من 100 ألف مريض حول العالم.



بلغت مبيعات BRUKINSA في الولايات المتحدة 504 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 87% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع أكثر من 60% من نمو الطلب على أساس ربع سنوي قادم من الاستخدام الموسع في CLL حيث استمر BRUKINSA في اكتساب حصة في بدء علاج مرضى CLL الجدد؛ وبلغ إجمالي مبيعات BRUKINSA في أوروبا 97 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 217%، مدفوعًا بزيادة حصة السوق في جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛

أظهرت نتائج المتابعة لمدة خمس سنوات من المجموعة 1 من دراسة SEQUOIA للمرحلة 3 فائدة البقاء على قيد الحياة دون تقدم مستمر (PFS) (معدل PFS لمدة 54 شهرًا بنسبة 80%) مع BRUKINSA في المرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية الحاد (TN) أو سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة (SLL)، مع عدم ملاحظة أي إشارات أمان جديدة؛ وسيتم تقديم بيانات مفصلة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الدم (ASH) 2024؛ و تظهر بيانات المتابعة لمدة خمس سنوات لدراسة BOVen (زانوبروتينيب، أوبينوتوزوماب، فينيتوكلاكس) في سرطان الدم الليمفاوي المزمن TN CLL وجود مرض متبقٍ ضئيل غير قابل للقياس (uMRD) متكرر في الدم المحيطي (96%) ونخاع العظم (92%)، وكان uMRD دائمًا مع متوسط بقاء خالٍ من MRD لمدة 34 شهرًا؛ وسيتم تقديم البيانات التفصيلية في مؤتمر ASH 2024.

TEVIMBRA® (تيسيليزوماب) هو عبارة عن جلوبيولين مناعي متوافق مع البشر G4 (IgG4) مضاد لبروتين موت الخلايا المبرمج 1 (PD-1) وهو جسم مضاد أحادي النسيلة ذو ألفة عالية وخصوصية ربط ضد PD-1؛ وهو مصمم لتقليل الارتباط بمستقبلات Fc-gamma ‏(Fcγ) على الخلايا البلعمية، مما يساعد الخلايا المناعية في الجسم على اكتشاف الأورام ومكافحتها. يُعدّ TEVIMBRA أحد الأصول الأساسية لمحفظة الأورام الصلبة الخاصة بشركة BeiGene وقد أظهر إمكانات عبر أنواع متعددة من الأورام وإعدادات المرض. يتضمن برنامج التطوير السريري العالمي لـ TEVIMBRA ما يقرب من 14,000 مريض مسجلين حتى الآن في 34 مقاطعة ومنطقة عبر 66 تجربة، بما في ذلك 20 دراسة تمكينية للتسجيل. تمت الموافقة على TEVIMBRA في 42 دولة ومنطقة، وتم علاج أكثر من 1.3 مليون مريض على مستوى العالم.



بلغت مبيعات عقار تيسيليليزوماب 163 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛

تم الإعلان عن التوفر التجاري في الولايات المتحدة لسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني (ESCC) وفي الدول الأوروبية الأولى لسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني وسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة من الخط الأول والثاني (NSCLC)؛

حصل على آراء إيجابية من لجنة وكالة الأدوية الأوروبية للمنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) كعلاج أولي لسرطان المعدة أو المفصل المعدي المريئي المتقدم / النقيلي وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي؛

حصل على موافقة إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة باستخدام العلاج المساعد/العلاج الجديد؛ توسعت البصمة العالمية بشكل أكبر مع الموافقات الجديدة في البرازيل (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من الخط الثاني، وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني)، وسنغافورة (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من الخط الأول والثاني، وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني)، وتايلاند (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من الخط الأول والثاني، وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الأول والثاني، وسرطان المعدة من الخط الأول)، وإسرائيل (سرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني).

النقاط الرئيسية لخط الأنابيب

تؤكد إستراتيجية محفظة BeiGene على التوليد السريع لبيانات إثبات المفهوم السريري في المرحلة المبكرة والتي يتم تمكينها من خلال نهجها السريع والمميز من حيث التكلفة ("السرعة لإثبات المفهوم") للعمليات السريرية العالمية. يقوم فريق العمليات السريرية الداخلي للشركة والمكون من 3,600 زميل بإجراء التجارب عبر خمس قارات، مما يضمن جودة البيانات الدقيقة من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية والمحققين في أكثر من 45 دولة. يعمل هذا النهج الإستراتيجي على تعظيم الموارد من خلال توجيه الاستثمارات المعتمدة على البيانات إلى المرشحين المتميزين سريريًا بشكل سريع وإعطاء الأولوية للآخرين. بفضل أحد أكبر فرق أبحاث الأورام في الصناعة، أثبتت شركة BeiGene نقاط قوتها في اكتشاف الجزيئات الصغيرة والمواد البيولوجية، بما في ذلك ثلاث تقنيات أساسية: الأجسام المضادة متعددة الأنواع، ومركبات تنشيط التحلل الكيمري (CDACs)، ومقترنات الأدوية المضادة (ADCs). بالنسبة للكيانات الجزيئية الجديدة التي تدخل العيادة، تمتلك BeiGene مجموعة رائدة في الصناعة من المراحل ما قبل السريرية، وتوقيتات تصعيد الجرعة إلى توسيع الجرعة. مثالان على ميزة السرعة التي تتمتع بها الشركة نتيجة لابتكاراتها الداخلية على نطاق واسع:



دخل CDK4i إلى العيادة في ديسمبر 2023؛ 6.4 أسابيع في المتوسط لمجموعات تصعيد الجرعة التي تضم أكثر من 100 مريض؛ دخل B7H4 ADC العيادة في أبريل 2024؛ 6.6 أسابيع في المتوسط لمجموعات تصعيد الجرعة مع تسجيل 30 مريضًا.

طب أمراض الدم

سونروتوكلاتكس (مثبط BCL2)



تم تسجيل أكثر من 1300 مريض حتى الآن في البرنامج؛

استمرار التسجيل في المرحلة الثانية من التجربة العالمية في مرض ماكروغلوبولين الدم لدى والدنستروم (WM) والمرحلة الثالثة من تجربة CELESTIAL العالمية بالاشتراك مع BRUKINSA في علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن غير الخاضع للعلاج، ومن المتوقع اكتمال التسجيل في الربع الأول من عام 2025؛

توقع تسجيل أول المشاركين في برامج المرحلة الثالثة العالمية في سرطان الدم الليمفاوي المزمن (R/R) وسرطان الخلايا الليمفاوية الردائية (MCL) (R/R) في النصف الأول من عام 2025؛

تم الإعلان عن العرض الشفوي القادم في ASH 2024 للدراسة المرحلة الأولى بالاشتراك مع BRUKINSA للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن غير الخاضع للعلاج / ورم الغدد الليمفاوية الصغيرة مع تسليط الضوء على الاستجابات العميقة والدائمة المستمرة والتحمل القابل للإدارة.

BGB-16673 (BTK CDAC)



تم تسجيل أكثر من 350 مريضًا حتى الآن في البرنامج؛ واستمر تسجيل المرضى المحتملين لتمكينهم من توسيع المجموعة في سرطان الدم الليمفاوي المزمن المتكرر أو المقاوم للعلاج؛

توقع بدء تجربة المرحلة 3 في سرطان الدم الليمفاوي المزمن المتكرر أو المقاوم للعلاج في النصف الأول من عام 2025؛ منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعيين المسار السريع لسرطان الدم الليمفاوي المزمن المتكرر أو المقاوم للعلاج/سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة.

الأورام الصلبة

سرطان الرئة



BG-T187 (جسم مضاد ثلاثي النوعية EGFR x MET): بدء تصعيد الجرعة؛ والاستهداف المزدوج لـ EGFR وMET لمعالجة عدد كبير من مجموعات NSCLC المتحورة EGFR وغيرها من المجموعات السكانية التي تعتمد على EGFR أو MET مثل سرطان القولون والمستقيم؛ تصميم ثنائي التماثل لـ MET مع نشاط مثبط مثالي لـ MET لتحقيق أفضل فرصة في فئتها؛

BGB-58067 (مثبط PRMT5 التعاوني مع MTA): من المقرر أن يدخل العيادة في الربع الرابع من عام 2024؛ كما يقتل بشكل انتقائي خلايا الورم التي تحذف MTAP والتي توجد في حوالي 15% من جميع أنواع الأورام؛ ومصمم لتجنب السمية الدموية المستهدفة التي شوهدت مع مثبطات الجيل الأول؛ كما يوفر أفضل الإمكانات في فئتها مع فعالية عالية وانتقائية ونفاذية للدماغ؛ BG-60366 (EGFR CDAC): في طريقه لدخول العيادة في الربع الرابع من عام 2024: آلية تحلل متباينة لإلغاء إشارات EGFR تمامًا؛ فعال للغاية عبر طفرات EGFR الحساسة والمقاومة لأوسيميرتينيب؛ بيانات فعالية ما قبل السريرية القوية مع الجرعات الفموية واليومية؛

سرطان الثدي وأمراض النساء



BGB-43395 (مثبط CDK4): استمرار زيادة الجرعة في العلاج الأحادي وبالاشتراك مع الفولفيسترانت والليتروزول في نطاق الجرعة الفعالة المتوقعة؛ تم تسجيل أكثر من 100 مريض حتى الآن؛

BG-68501 (مثبط CDK2) وBG-C9074 (B7H4 ADC): استمرار زيادة جرعة العلاج الأحادي، مع الحركية الدوائية كما هو متوقع وعدم ملاحظة أي سمية تحد من الجرعة؛ و تم قبول أربعة ملخصات للعرض في ندوة سان أنطونيو لسرطان الثدي (SABCS)، بما في ذلك التوصيف قبل السريري والبيانات من دراسة تصعيد الجرعة الأولى في الإنسان للمرحلة الأولى من BGB-43395.

سرطانات الجهاز الهضمي



تشمل الكيانات الجزيئية الجديدة التي دخلت العيادة في الربع الثالث ما يلي:



BGB-B2033 (جسم مضاد ثنائي التخصص GPC3 x 4-1BB): بدأت زيادة الجرعة في الأورام ذات التعبير العالي عن GPC3؛ أفضل الإمكانات في فئتها بفضل الأجسام المضادة القوية للغاية لمستقبلات 4-1BB من خلال الارتباط المتزامن بجزيئين من 4-1BB لتحسين تجميع المستقبلات وتنشيط الخلايا التائية؛



BG-C477 (CEA ADC): مستضد مرتبط بالورم معبر عنه بشكل كبير في أنواع متعددة من السرطان؛ تصميم ADC المتمايز يمكّن من الاستهداف الواسع بما في ذلك في المرضى الذين لديهم تعبير متوسط إلى منخفض عن الهدف؛ نشاط قوي مضاد للأورام في النماذج السريرية قبل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة؛ BGB-B3227 (جسم مضاد ثنائي التخصص MUC-1 x CD16A): بدأ توسيع الجرعة للأورام عالية التنظيم MUC-1، بما في ذلك سرطان الرئة والجهاز الهضمي وسرطان الثدي؛ جسم مضاد MUC-1 متمايز يستهدف مجال SEA لتقليل تأثير امتصاص MUC-1 القابل للذوبان؛ عامل محتمل للخلايا القاتلة الطبيعية (NK) من الدرجة الأولى يعمل من خلال CD16A، وهو مستقبل منشط NK يتم التعبير عنه بشكل كبير في أورام MUC-1 الإيجابية؛



كيانات جزيئية جديدة في طريقها لدخول العيادة في الربع الرابع من عام 2024:



BGB-53038 (مثبط PanKRAS): قوي للغاية وانتقائي مع نشاط واسع النطاق ضد طفرات KRAS في أنواع متعددة من الأورام؛ يحد من السمية عن طريق تجنب بروتينات RAS الأخرى؛ BG-C137 (FGFR2b ADC): أول عقار محتمل من نوعه لعلاج سرطان الجهاز الهضمي العلوي وسرطان الثدي؛ فعالية متفوقة محتملة مقارنة بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة الرائدة في كل من النماذج عالية ومتوسطة التعبير.

الالتهاب والمناعة

BGB-45035 ‏(IRAK4 CDAC): يتم حاليًا تصعيد الجرعة في كل من مجموعات SAD وMAD؛ مُحلل قوي وانتقائي يستهدف كلاً من وظائف الكيناز والسقالة لـ IRAK4 من أجل التحلل الكامل للهدف؛ تحلل عميق وسريع يؤدي إلى تثبيط أقوى للسيتوكينات وفعالية فائقة في الجسم الحي.

تحديثات الشركة

تعزيز فريق القيادة العالمية مع تعيين Matt Shaulis كمدير عام لأمريكا الشمالية وShalini Sharp في مجلس الإدارة.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024

بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1002 مليون دولار، مقارنة بـ 781 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة في المقام الأول بنمو مبيعات منتجات BRUKINSA في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 87% و217% على التوالي. وقد أدى إعادة الاستحواذ على الحقوق التجارية العالمية الكاملة لـ ociperlimab وTEVIMBRA في الربع الثالث من عام 2023 إلى الاعتراف بالإيرادات المؤجلة المتبقية من تعاونات Novartis السابقة، والتي ساهمت بمبلغ 183 مليون دولار من إجمالي الإيرادات في نفس الفترة من العام السابق.

بلغت إيرادات المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 993 مليون دولار، مقارنة بـ 595 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 67%. تعزى الزيادة في إيرادات المنتج في المقام الأول إلى زيادة مبيعات BRUKINSA. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للشركة، حيث بلغت إيرادات المنتجات 504 ملايين دولار، مقارنة بـ 270 مليون دولار في فترة العام السابق. بالإضافة إلى نمو إيرادات BRUKINSA، تأثرت إيرادات المنتجات بشكل إيجابي بالنمو من المنتجات المرخصة من Amgen وتيسيليزوماب.

بلغ الهامش الإجمالي كنسبة مئوية من إيرادات المنتج العالمية للربع الثالث من عام 2024 نسبة 83%، مقارنة بنسبة 84% في فترة السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا و85%، مقارنة بنسبة 84% في فترة السنة السابقة على أساس معدّل. وكان الانخفاض في نسبة الهامش الإجمالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لنفقات الاستهلاك المتسارعة بقيمة 17 مليون دولار نتيجة للانتقال إلى خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة لتيسيليزوماب، مع تحمل مبلغ مماثل في الربع الرابع فيما يتعلق بهذه الخطوة. زادت نسبة الهامش الإجمالي المعدلة، والتي لا تشمل الاستهلاك المتسارع، في المقام الأول بسبب مزيج المبيعات الأعلى نسبيًا من BRUKINSA العالمية مقارنة بالمنتجات الأخرى في المحفظة.

مصروفات التشغيل

يلخص الجدول التالي نفقات التشغيل للربع الثالث 2024 و2023، على التوالي:

المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (غير مدققة، بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 % التغيير الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 % التغيير البحث والتطوير $ 496,179 $ 453,259 9 % $ 405,545 $ 396,146 2 % البيع العام والإداري $ 455,223 $ 365,708 24 % $ 380,737 $ 308,493 23 % إجمالي مصروفات التشغيل $ 951,402 $ 818,967 16 % $ 786,282 $ 704,639 12 %

يلخص الجدول التالي نفقات التشغيل للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي:

المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (غير مدققة، بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) الربع الثالث حتى نهاية عام 2024 الربع الثالث حتى نهاية عام 2023 % التغيير الربع الثالث حتى نهاية عام 2024 الربع الثالث حتى نهاية عام 2023 % التغيير البحث والتطوير $ 1,411,283 $ 1,284,607 10 % $ 1,193,494 $ 1,121,577 6 % البيع العام والإداري $ 1,326,379 $ 1,089,616 22 % $ 1,116,805 $ 923,254 21 % إجمالي مصروفات التشغيل $ 2,737,662 $ 2,374,223 15 % $ 2,310,299 $ 2,044,831 13 %

زادت نفقات البحث والتطوير ( R&D) للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بفترة السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والأساس المعدّل، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقدم البرامج قبل السريرية في العيادة والبرامج السريرية المبكرة في المرحلة المتأخرة. بلغت الرسوم المقدمة ومدفوعات الإنجاز المتعلقة بالبحث والتطوير أثناء العملية للأصول المرخصة 5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 15 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. تتضمن مصاريف البحث والتطوير وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 24.9 مليون دولار من مصاريف الاستهلاك المتسارع المتعلقة بنقل الإنتاج السريري إلى خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة مع بقاء حوالي 2.0 مليون دولار ليتم تكبدها في الربع الرابع.

ارتفعت نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بفترة السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والأساس المعدّل بسبب استمرار الاستثمار لدعم الإطلاق التجاري العالمي لعقار BRUKINSA، في المقام الأول في الولايات المتحدة وأوروبا. بلغت نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية كنسبة مئوية من مبيعات المنتجات 46% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 61% في فترة العام السابق.

انخفض دخل (خسارة) مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 10% مقارنة بفترة السنة السابقة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الرافعة المالية التشغيلية. على أساس معدّل، حققنا دخلًا تشغيليًا قدره 66 مليون دولار، بزيادة قدرها 82 مليون دولار عن فترة العام السابق. استفادت مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والخسارة المعدّلة من العمليات في فترة السنة السابقة من الاعتراف بالإيرادات المؤجلة المتبقية من اتفاقيات تعاون Novartis.

بلغ صافي خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 121 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 215 مليون دولار في فترة السنة السابقة. استفاد صافي الدخل في الفترة المقابلة من العام الماضي من المكاسب غير التشغيلية البالغة 363 مليون دولار (قبل وبعد الضريبة) المتعلقة بتسوية التحكيم مع شركة BMS والاعتراف بالإيرادات المؤجلة المتبقية من اتفاقيات التعاون مع شركة Novartis. استمر صافي الخسارة في هذه الفترة في التحسن بالتتابع، حيث يؤدي نمو إيرادات منتجاتنا وإدارة النفقات إلى زيادة الرافعة المالية التشغيلية.

بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة لكل سهم عادي أساسي (0.09) دولار وصافي الخسارة لكل سهم إيداع أمريكي أساسي (ADS) (1.15 دولار)، مقارنة بصافي الدخل لكل سهم عادي أساسي قدره 0.16 دولار وصافي الدخل لكل سهم إيداع أمريكي أساسي قدره 2.06 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

بلغ النقد المقدم من العمليات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 188 مليون دولار، بزيادة قدرها 267 مليون دولار عن فترة العام السابق. ويعود التحسن في التدفقات النقدية التشغيلية خلال الفترة في المقام الأول إلى تحسن الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والملاءمة خلال الفترة من موسمية رأس المال العامل.

لمزيد من التفاصيل حول البيانات المالية لشركة BeiGene للربع الثالث من عام 2024، يرجى الاطلاع على التقرير ربع السنوي لشركة BeiGene على النموذج 10-Q للربع الثالث من عام 2024 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

حول BeiGene

BeiGene هي شركة عالمية متخصصة في علاج الأورام تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة تكون ميسورة التكلفة ومتاحة لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم. من خلال محفظة واسعة، نقوم بتسريع تطوير خط إنتاجنا المتنوع من العلاجات الجديدة من خلال قدراتنا الداخلية وتعاوننا. نحن ملتزمون بتحسين الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعدد أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. يمتد فريقنا العالمي المتنامي الذي يضم ما يقرب من 11,000 زميل عبر خمس قارات. لمعرفة المزيد عن BeiGene، ترجى زيارة ومتابعتنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram .

تعتزم BeiGene استخدام قسم المستثمرين في موقعها الإلكتروني، وحسابها X (المعروف سابقًا باسم Twitter) علىx/BeiGeneGlobal ، وحسابها على LinkedIn على linkedin/company/BeiGene ، وحسابها على Facebook على facebook/BeiGeneGlobal ، وحسابها على Instagram على instagram/BeiGeneGlobal للإفصاح عن المعلومات الجوهرية والامتثال لالتزاماتها بالإفصاح بموجب اللائحة FD. وفقًا لذلك، يجب على المستثمرين مراقبة موقع BeiGene وحساب X وحساب LinkedIn وحساب Facebook وحساب Instagram بالإضافة إلى البيانات الصحفية لـ BeiGene وملفات SEC ومكالمات المؤتمرات العامة والعروض التقديمية والبث عبر الإنترنت.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوسيع نطاق TEVIMBRA للمرضى في جميع أنحاء العالم؛ ومستقبل ونجاح خط منتجات BeiGene؛ وخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت عنوان "حول BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك قدرة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة لها؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الموافقة على التسويق؛ وإجراءات الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والموافقة على التسويق؛ وقدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، وفي حالة الموافقة عليها؛ قدرة BeiGene على الحصول على حماية الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والحفاظ عليها؛ واعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها وخدمات أخرى؛ وخبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية وقدرة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير مرشحيها للأدوية وتحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتمت مناقشة تلك المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي لشركة BeiGene بشأن النموذج 10-Q، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل المهمة الأخرى في إيداعات BeiGene اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد BeiGene بتحديث هذه المعلومات ما لم يقتض القانون ذلك.

بيانات العمليات الموحدة المكثفة (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة) (المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية، باستثناء الأسهم وأسهم الإيداع الأمريكية (ADSs) لكل سهم وبيانات سهم الإيداع الأمريكي) الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 2024 2023 2024 2023 (غير مدققة) (غير مدققة) الإيرادات صافي إيرادات المنتج $ 993,447 $ 595,290 $ 2,661,511 $ 1,559,326 إيرادات التعاون 8,152 186,018 20,906 265,044 إجمالي الإيرادات 1,001,599 781,308 2,682,417 1,824,370 تكلفة المبيعات - المنتجات 170,462 96,309 433,529 274,088 الربح الكلي 831,137 684,999 2,248,888 1,550,282 نفقات التشغيل البحث والتطوير 496,179 453,259 1,411,283 1,284,607 البيع العام والإداري 455,223 365,708 1,326,379 1,089,616 إجمالي مصروفات التشغيل 951,402 818,967 2,737,662 2,374,223 الخسارة من العمليات (120,265 ) (133,968 ) (488,774 ) (823,941 ) صافي إيرادات الفوائد 10,643 26,649 40,028 57,735 الدخل الآخر الصافي 11,318 336,657 1,096 291,142 (الخسارة) الدخل قبل ضريبة الدخل (98,304 ) 229,338 (447,650 ) (475,064 ) مصروفات ضريبة الدخل 23,046 13,925 45,255 39,091 صافي الدخل (الخسارة) (121,350 ) 215,413 (492,905 ) (514,155 ) (الخسارة) ربحية السهم أساسي (0.09 ) 0.16 (0.36 ) (0.38 ) المخفف (0.09 ) 0.15 (0.36 ) (0.38 ) المتوسط المرجح للأسهم القائمة - الأساسية 1,376,751,873 1,360,716,279 1,361,216,763 1,358,392,470 المتوسط المرجح للأسهم القائمة - المخففة 1,376,751,873 1,390,331,833 1,361,216,763 1,358,392,470 (الخسارة) الأرباح لكل سهم إيداع أمريكي ("ADS") أساسي (1.15 ) 2.06 (4.71 ) (4.92 ) المخفف (1.15 ) 2.01 (4.71 ) (4.92 ) المتوسط المرجح لأسهم الإيداع الأمريكية المعلقة - الأساسية 105,903,990 104,670,483 104,708,982 104,491,728 المتوسط المرجح لأسهم الإيداع الأمريكية المعلقة - المخففة 105,903,990 106,948,603 104,708,982 104,491,728

اختر بيانات الميزانية العمومية الموحدة المكثفة غير المدققة (وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة) (المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية) اعتبارًا من 30 سبتمبر، 31 ديسمبر، 2024 2023 (غير مدققة) (مدققة) الأصول: النقد وما يعادله والنقد المقيد $ 2,713,428 $ 3,185,984 صافي حسابات القبض 569,047 358,027 قوائم الجرد 431,676 416,122 صافي العقارات والمصنع والمعدات 1,562,965 1,324,154 إجمالي الأصول 5,830,860 5,805,275 المطلوبات وحقوق المساهمين: حسابات الدفع 307,532 315,111 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة الأخرى 717,343 693,731 مسؤولية تقاسم تكاليف البحث والتطوير 187,052 238,666 الدين 1,051,316 885,984 إجمالي الالتزامات 2,394,787 2,267,948 إجمالي حقوق المساهمين $ 3,436,073 $ 3,537,327

اختر البيانات الموحدة المكثفة غير المدققة لتدفقات النقد (وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة) (المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية) الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 2024 2023 (غير مدققة) النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة $ 2,617,931 $ 3,421,574 صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية 188,369 (78,150 ) صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار (133,882 ) (186,275 ) صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل 12,662 (76,782 ) الأثر الصافي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية 28,348 525 صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد 95,497 (340,682 ) النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة $ 2,713,428 $ 3,080,892

ملاحظة بشأن استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

توفر BeiGene بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك نفقات التشغيل المعدلة وخسائر التشغيل المعدلة وبعض بنود بيان الدخل الأخرى غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والتي تتضمن كل منها تعديلات على أرقام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تهدف هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى توفير معلومات إضافية عن الأداء التشغيلي لشركة BeiGene. لا تشمل التعديلات على أرقام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لشركة BeiGene، حسب الاقتضاء، البنود غير النقدية مثل التعويض القائم على الأسهم والإهلاك والاستهلاك. يمكن أيضًا تضمين بعض العناصر الخاصة الأخرى أو الأحداث الموضوعية في التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل دوري عندما يكون حجمها كبيرًا خلال الفترات المتكبدة. تحتفظ BeiGene بسياسة راسخة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي توجه تحديد التكاليف التي سيتم استبعادها في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والبروتوكولات والضوابط والموافقة ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام هذه التدابير. تعتقد BeiGene أن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، عند النظر إليها مع أرقام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، يمكن أن تعزز الفهم العام للأداء التشغيلي لشركة BeiGene. يتم تضمين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقصد تزويد المستثمرين بفهم أكثر اكتمالاً للنتائج والاتجاهات المالية التاريخية والمتوقعة للشركة وتسهيل المقارنات بين الفترات وفيما يتعلق بالمعلومات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هي من بين المؤشرات التي تستخدمها إدارة BeiGene لأغراض التخطيط والتنبؤ وقياس أداء الشركة. يجب النظر في هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى التدابير المالية المحسوبة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وليس كبديل عنها أو أعلى منها. يمكن حساب التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركة بشكل مختلف عن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة معها.

التوفيق بين التدابير المختارة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية) (غير مدققة) الثلاثة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 30 سبتمبر، 2024 2023 2024 2023 مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع تكلفة المبيعات المعدلة - المنتجات: تكلفة المبيعات وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا - المنتجات $ 170,462 $ 96,309 $ 433,529 $ 274,088 أقل: الإهلاك 19,589 2,320 24,618 6,680 أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة 1,186 981 3,546 2,620 التكلفة المعدلة للمبيعات - المنتجات $ 149,687 $ 93,008 $ 405,365 $ 264,788 التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والبحث والتطوير المعدل: البحث والتطوير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا $ 496,179 $ 453,259 $ 1,411,283 $ 1,284,607 أقل: تكلفة التعويض على أساس السهم 47,670 44,150 141,121 124,126 أقل: الإهلاك 42,964 12,963 76,668 38,904 البحث والتطوير المعدلان $ 405,545 $ 396,146 $ 1,193,494 $ 1,121,577 مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمبيعات المعدلة العامة والإدارية: مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمتعلقة بالمبيعات العامة والإدارية $ 455,223 $ 365,708 $ 1,326,379 $ 1,089,616 أقل: تكلفة التعويض على أساس السهم 66,933 51,969 192,890 150,710 أقل: الإهلاك 7,475 3,959 16,606 13,990 أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة 78 1,287 78 1,662 المبيعات المعدلة، العامة والإدارية $ 380,737 $ 308,493 $ 1,116,805 $ 923,254 مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع نفقات التشغيل المعدلة نفقات التشغيل المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا $ 951,402 $ 818,967 $ 2,737,662 $ 2,374,223 أقل: تكلفة التعويض على أساس السهم 114,603 96,119 334,011 274,836 أقل: الإهلاك 50,439 16,922 93,274 52,894 أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة 78 1,287 78 1,662 نفقات التشغيل المعدلة $ 786,282 $ 704,639 $ 2,310,299 $ 2,044,831 التوفيق بين المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والدخل (الخسارة) المعدّل من العمليات: الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات $ (120,265 ) $ (133,968 ) $ (488,774 ) $ (823,941 ) بالإضافة إلى: تكلفة التعويض على أساس السهم 114,603 96,119 334,011 274,836 بالإضافة إلى: الإهلاك 70,028 19,242 117,892 59,574 بالإضافة إلى: استهلاك الأصول غير الملموسة 1,264 2,268 3,624 4,282 الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات $ 65,630 $ (16,339 ) $ (33,247 ) $ (485,249 )

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :