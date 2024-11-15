تعلن Beigene عن النتائج المالية وتحديثات الشركات للربع الثالث من عام 2024

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة BeiGene , Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BGNE؛ وبورصة هونج كونج تحت الرمز: 06160؛ وبورصة سنغافورة تحت الرمز: 688235)، وهي شركة عالمية لعلم الأورام، اليوم عن النتائج المالية وتحديثات الشركات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
قال John V. Oyler، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BeiGene: "إن نتائجنا الاستثنائية للربع الثالث تؤكد على ريادة الشركة العالمية في مجال علم الأورام، والتي تدعمها مزايانا الفريدة في مجال البحث والتطوير والمزايا السريرية بالإضافة إلى مسار الإطلاق الهائل لـ BRUKINSA". "في الولايات المتحدة، أصبح عقار BRUKINSA، الذي يحمل أوسع تسمية من بين مثبطات BTK، الآن الرائد في بدء علاج المرضى الجدد في كل من سرطان الدم الليمفاوي المزمن في الخط الأمامي والمتكرر/المقاوم (R/R) بالإضافة إلى جميع الأورام الخبيثة الأخرى المعتمدة في الخلايا البائية. وباعتباره حجر الزاوية في امتيازنا في مجال أمراض الدم، فإن عقار BRUKINSA يظهر وعدًا هائلاً للمرضى كعلاج وحيد وكعمود فقري لأفضل التركيبات في فئتها مع مثبط BCL2 في المرحلة المتأخرة، وسونروتوكلاتكس، ومحلل BTK BGB-16673. وفي مجال الأورام الصلبة، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مثبط PD-1، TEVIMBRA، للمرضى في جميع أنحاء العالم وبناء القدرات التجارية العالمية لدعم الخط الغزير من أدوية السرطان المحتملة المثيرة. نحن نضع الأساس لامتيازات مستقبلية في سرطانات الثدي والرئة والجهاز الهضمي عبر ثلاث تقنيات منصة مميزة بما في ذلك الأجسام المضادة متعددة الأنواع، ومحللات البروتين، ومقترنات الأدوية المضادة. ولا يسلط هذا التقدم الضوء على إنجازاتنا فحسب، بل يؤكد أيضًا على التزامنا بالتأثير بشكل إيجابي على حياة المرضى على مستوى العالم، وتعزيز الأمل والتقدم في مكافحة السرطان".
لمحة مالية عن الربع الثالث من عام 2024
(المبالغ بالآلاف من الدولارات الأمريكية وغير مدققة)
|
|
|
ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،
|
|
|
|
تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،
|
|
|
(بالآلاف، باستثناء النسب المئوية)
|
|
2024
|
|
2023
|
|
% التغيير
|
|
2024
|
|
2023
|
|
% التغيير
|
صافي إيرادات المنتج
|
|
$
|
993,447
|
|
|
$
|
595,290
|
|
|
67
|
%
|
|
$
|
2,661,511
|
|
|
$
|
1,559,326
|
|
|
71
|
%
|
صافي الإيرادات من التعاون
|
|
$
|
8,152
|
|
|
$
|
186,018
|
|
|
(96
|
)%
|
|
$
|
20,906
|
|
|
$
|
265,044
|
|
|
(92
|
)%
|
إجمالي الإيرادات
|
|
$
|
1,001,599
|
|
|
$
|
781,308
|
|
|
28
|
%
|
|
$
|
2,682,417
|
|
|
$
|
1,824,370
|
|
|
47
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات
|
|
$
|
(120,265
|
)
|
|
$
|
(133,968
|
)
|
|
(10
|
)%
|
|
$
|
(488,774
|
)
|
|
$
|
(823,941
|
)
|
|
(41
|
)%
|
الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات*
|
|
$
|
65,630
|
|
|
$
|
(16,339
|
)
|
|
502
|
%
|
|
$
|
(33,247
|
)
|
|
$
|
(485,249
|
)
|
|
(93
|
)%
* للحصول على شرح لاستخدامنا للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" لاحقًا في هذا البيان الصحفي ولمطابقة كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع أكثر تدابير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا القابلة للمقارنة، انظر الجدول في نهاية هذا البيان الصحفي.
تحديثات الأعمال الرئيسية
®BRUKINSA (زانوبروتينيب) هو مثبط جزيئي صغير لـ BTK متاح عن طريق الفم ومصمم لتوفير تثبيط كامل ومستدام لبروتين BTK من خلال تحسين التوافر البيولوجي ونصف العمر والانتقائية. بفضل الحركية الدوائية المتميزة مقارنة بمضادات BTK المعتمدة الأخرى، ثبت أن BRUKINSA يثبط تكاثر الخلايا البائية الخبيثة داخل عدد من الأنسجة المرتبطة بالمرض. يتمتع BRUKINSA بأوسع تسمية على مستوى العالم من بين أي مثبط BTK وهو مثبط BTK الوحيد الذي يوفر مرونة تناول الجرعة مرة أو مرتين يوميًا. يشمل برنامج التطوير السريري العالمي BRUKINSA حوالي 6,000 مريض مسجلين في 30 دولة ومنطقة عبر أكثر من 35 تجربة. تمت الموافقة على دواء BRUKINSA في أكثر من 70 سوقًا، وتم علاج أكثر من 100 ألف مريض حول العالم.
بلغت مبيعات BRUKINSA في الولايات المتحدة 504 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 87% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع أكثر من 60% من نمو الطلب على أساس ربع سنوي قادم من الاستخدام الموسع في CLL حيث استمر BRUKINSA في اكتساب حصة في بدء علاج مرضى CLL الجدد؛ وبلغ إجمالي مبيعات BRUKINSA في أوروبا 97 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 217%، مدفوعًا بزيادة حصة السوق في جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛
أظهرت نتائج المتابعة لمدة خمس سنوات من المجموعة 1 من دراسة SEQUOIA للمرحلة 3 فائدة البقاء على قيد الحياة دون تقدم مستمر (PFS) (معدل PFS لمدة 54 شهرًا بنسبة 80%) مع BRUKINSA في المرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية الحاد (TN) أو سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة (SLL)، مع عدم ملاحظة أي إشارات أمان جديدة؛ وسيتم تقديم بيانات مفصلة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الدم (ASH) 2024؛ و
تظهر بيانات المتابعة لمدة خمس سنوات لدراسة BOVen (زانوبروتينيب، أوبينوتوزوماب، فينيتوكلاكس) في سرطان الدم الليمفاوي المزمن TN CLL وجود مرض متبقٍ ضئيل غير قابل للقياس (uMRD) متكرر في الدم المحيطي (96%) ونخاع العظم (92%)، وكان uMRD دائمًا مع متوسط بقاء خالٍ من MRD لمدة 34 شهرًا؛ وسيتم تقديم البيانات التفصيلية في مؤتمر ASH 2024.
TEVIMBRA® (تيسيليزوماب) هو عبارة عن جلوبيولين مناعي متوافق مع البشر G4 (IgG4) مضاد لبروتين موت الخلايا المبرمج 1 (PD-1) وهو جسم مضاد أحادي النسيلة ذو ألفة عالية وخصوصية ربط ضد PD-1؛ وهو مصمم لتقليل الارتباط بمستقبلات Fc-gamma (Fcγ) على الخلايا البلعمية، مما يساعد الخلايا المناعية في الجسم على اكتشاف الأورام ومكافحتها. يُعدّ TEVIMBRA أحد الأصول الأساسية لمحفظة الأورام الصلبة الخاصة بشركة BeiGene وقد أظهر إمكانات عبر أنواع متعددة من الأورام وإعدادات المرض. يتضمن برنامج التطوير السريري العالمي لـ TEVIMBRA ما يقرب من 14,000 مريض مسجلين حتى الآن في 34 مقاطعة ومنطقة عبر 66 تجربة، بما في ذلك 20 دراسة تمكينية للتسجيل. تمت الموافقة على TEVIMBRA في 42 دولة ومنطقة، وتم علاج أكثر من 1.3 مليون مريض على مستوى العالم.
بلغت مبيعات عقار تيسيليليزوماب 163 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛
تم الإعلان عن التوفر التجاري في الولايات المتحدة لسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني (ESCC) وفي الدول الأوروبية الأولى لسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني وسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة من الخط الأول والثاني (NSCLC)؛
حصل على آراء إيجابية من لجنة وكالة الأدوية الأوروبية للمنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) كعلاج أولي لسرطان المعدة أو المفصل المعدي المريئي المتقدم / النقيلي وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي؛
حصل على موافقة إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة باستخدام العلاج المساعد/العلاج الجديد؛
توسعت البصمة العالمية بشكل أكبر مع الموافقات الجديدة في البرازيل (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من الخط الثاني، وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني)، وسنغافورة (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من الخط الأول والثاني، وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني)، وتايلاند (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من الخط الأول والثاني، وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الأول والثاني، وسرطان المعدة من الخط الأول)، وإسرائيل (سرطان الخلايا الحرشفية المريئي من الخط الثاني).
النقاط الرئيسية لخط الأنابيب
تؤكد إستراتيجية محفظة BeiGene على التوليد السريع لبيانات إثبات المفهوم السريري في المرحلة المبكرة والتي يتم تمكينها من خلال نهجها السريع والمميز من حيث التكلفة ("السرعة لإثبات المفهوم") للعمليات السريرية العالمية. يقوم فريق العمليات السريرية الداخلي للشركة والمكون من 3,600 زميل بإجراء التجارب عبر خمس قارات، مما يضمن جودة البيانات الدقيقة من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية والمحققين في أكثر من 45 دولة. يعمل هذا النهج الإستراتيجي على تعظيم الموارد من خلال توجيه الاستثمارات المعتمدة على البيانات إلى المرشحين المتميزين سريريًا بشكل سريع وإعطاء الأولوية للآخرين. بفضل أحد أكبر فرق أبحاث الأورام في الصناعة، أثبتت شركة BeiGene نقاط قوتها في اكتشاف الجزيئات الصغيرة والمواد البيولوجية، بما في ذلك ثلاث تقنيات أساسية: الأجسام المضادة متعددة الأنواع، ومركبات تنشيط التحلل الكيمري (CDACs)، ومقترنات الأدوية المضادة (ADCs). بالنسبة للكيانات الجزيئية الجديدة التي تدخل العيادة، تمتلك BeiGene مجموعة رائدة في الصناعة من المراحل ما قبل السريرية، وتوقيتات تصعيد الجرعة إلى توسيع الجرعة. مثالان على ميزة السرعة التي تتمتع بها الشركة نتيجة لابتكاراتها الداخلية على نطاق واسع:
دخل CDK4i إلى العيادة في ديسمبر 2023؛ 6.4 أسابيع في المتوسط لمجموعات تصعيد الجرعة التي تضم أكثر من 100 مريض؛
دخل B7H4 ADC العيادة في أبريل 2024؛ 6.6 أسابيع في المتوسط لمجموعات تصعيد الجرعة مع تسجيل 30 مريضًا.
طب أمراض الدم
سونروتوكلاتكس (مثبط BCL2)
تم تسجيل أكثر من 1300 مريض حتى الآن في البرنامج؛
استمرار التسجيل في المرحلة الثانية من التجربة العالمية في مرض ماكروغلوبولين الدم لدى والدنستروم (WM) والمرحلة الثالثة من تجربة CELESTIAL العالمية بالاشتراك مع BRUKINSA في علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن غير الخاضع للعلاج، ومن المتوقع اكتمال التسجيل في الربع الأول من عام 2025؛
توقع تسجيل أول المشاركين في برامج المرحلة الثالثة العالمية في سرطان الدم الليمفاوي المزمن (R/R) وسرطان الخلايا الليمفاوية الردائية (MCL) (R/R) في النصف الأول من عام 2025؛
تم الإعلان عن العرض الشفوي القادم في ASH 2024 للدراسة المرحلة الأولى بالاشتراك مع BRUKINSA للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن غير الخاضع للعلاج / ورم الغدد الليمفاوية الصغيرة مع تسليط الضوء على الاستجابات العميقة والدائمة المستمرة والتحمل القابل للإدارة.
BGB-16673 (BTK CDAC)
تم تسجيل أكثر من 350 مريضًا حتى الآن في البرنامج؛ واستمر تسجيل المرضى المحتملين لتمكينهم من توسيع المجموعة في سرطان الدم الليمفاوي المزمن المتكرر أو المقاوم للعلاج؛
توقع بدء تجربة المرحلة 3 في سرطان الدم الليمفاوي المزمن المتكرر أو المقاوم للعلاج في النصف الأول من عام 2025؛
منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعيين المسار السريع لسرطان الدم الليمفاوي المزمن المتكرر أو المقاوم للعلاج/سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة.
الأورام الصلبة
سرطان الرئة
BG-T187 (جسم مضاد ثلاثي النوعية EGFR x MET): بدء تصعيد الجرعة؛ والاستهداف المزدوج لـ EGFR وMET لمعالجة عدد كبير من مجموعات NSCLC المتحورة EGFR وغيرها من المجموعات السكانية التي تعتمد على EGFR أو MET مثل سرطان القولون والمستقيم؛ تصميم ثنائي التماثل لـ MET مع نشاط مثبط مثالي لـ MET لتحقيق أفضل فرصة في فئتها؛
BGB-58067 (مثبط PRMT5 التعاوني مع MTA): من المقرر أن يدخل العيادة في الربع الرابع من عام 2024؛ كما يقتل بشكل انتقائي خلايا الورم التي تحذف MTAP والتي توجد في حوالي 15% من جميع أنواع الأورام؛ ومصمم لتجنب السمية الدموية المستهدفة التي شوهدت مع مثبطات الجيل الأول؛ كما يوفر أفضل الإمكانات في فئتها مع فعالية عالية وانتقائية ونفاذية للدماغ؛
BG-60366 (EGFR CDAC): في طريقه لدخول العيادة في الربع الرابع من عام 2024: آلية تحلل متباينة لإلغاء إشارات EGFR تمامًا؛ فعال للغاية عبر طفرات EGFR الحساسة والمقاومة لأوسيميرتينيب؛ بيانات فعالية ما قبل السريرية القوية مع الجرعات الفموية واليومية؛
سرطان الثدي وأمراض النساء
BGB-43395 (مثبط CDK4): استمرار زيادة الجرعة في العلاج الأحادي وبالاشتراك مع الفولفيسترانت والليتروزول في نطاق الجرعة الفعالة المتوقعة؛ تم تسجيل أكثر من 100 مريض حتى الآن؛
BG-68501 (مثبط CDK2) وBG-C9074 (B7H4 ADC): استمرار زيادة جرعة العلاج الأحادي، مع الحركية الدوائية كما هو متوقع وعدم ملاحظة أي سمية تحد من الجرعة؛ و
تم قبول أربعة ملخصات للعرض في ندوة سان أنطونيو لسرطان الثدي (SABCS)، بما في ذلك التوصيف قبل السريري والبيانات من دراسة تصعيد الجرعة الأولى في الإنسان للمرحلة الأولى من BGB-43395.
سرطانات الجهاز الهضمي
تشمل الكيانات الجزيئية الجديدة التي دخلت العيادة في الربع الثالث ما يلي:
BGB-B2033 (جسم مضاد ثنائي التخصص GPC3 x 4-1BB): بدأت زيادة الجرعة في الأورام ذات التعبير العالي عن GPC3؛ أفضل الإمكانات في فئتها بفضل الأجسام المضادة القوية للغاية لمستقبلات 4-1BB من خلال الارتباط المتزامن بجزيئين من 4-1BB لتحسين تجميع المستقبلات وتنشيط الخلايا التائية؛
BG-C477 (CEA ADC): مستضد مرتبط بالورم معبر عنه بشكل كبير في أنواع متعددة من السرطان؛ تصميم ADC المتمايز يمكّن من الاستهداف الواسع بما في ذلك في المرضى الذين لديهم تعبير متوسط إلى منخفض عن الهدف؛ نشاط قوي مضاد للأورام في النماذج السريرية قبل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة؛
BGB-B3227 (جسم مضاد ثنائي التخصص MUC-1 x CD16A): بدأ توسيع الجرعة للأورام عالية التنظيم MUC-1، بما في ذلك سرطان الرئة والجهاز الهضمي وسرطان الثدي؛ جسم مضاد MUC-1 متمايز يستهدف مجال SEA لتقليل تأثير امتصاص MUC-1 القابل للذوبان؛ عامل محتمل للخلايا القاتلة الطبيعية (NK) من الدرجة الأولى يعمل من خلال CD16A، وهو مستقبل منشط NK يتم التعبير عنه بشكل كبير في أورام MUC-1 الإيجابية؛
كيانات جزيئية جديدة في طريقها لدخول العيادة في الربع الرابع من عام 2024:
BGB-53038 (مثبط PanKRAS): قوي للغاية وانتقائي مع نشاط واسع النطاق ضد طفرات KRAS في أنواع متعددة من الأورام؛ يحد من السمية عن طريق تجنب بروتينات RAS الأخرى؛
BG-C137 (FGFR2b ADC): أول عقار محتمل من نوعه لعلاج سرطان الجهاز الهضمي العلوي وسرطان الثدي؛ فعالية متفوقة محتملة مقارنة بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة الرائدة في كل من النماذج عالية ومتوسطة التعبير.
الالتهاب والمناعة
BGB-45035 (IRAK4 CDAC): يتم حاليًا تصعيد الجرعة في كل من مجموعات SAD وMAD؛ مُحلل قوي وانتقائي يستهدف كلاً من وظائف الكيناز والسقالة لـ IRAK4 من أجل التحلل الكامل للهدف؛ تحلل عميق وسريع يؤدي إلى تثبيط أقوى للسيتوكينات وفعالية فائقة في الجسم الحي.
تحديثات الشركة
تعزيز فريق القيادة العالمية مع تعيين Matt Shaulis كمدير عام لأمريكا الشمالية وShalini Sharp في مجلس الإدارة.
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1002 مليون دولار، مقارنة بـ 781 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة في المقام الأول بنمو مبيعات منتجات BRUKINSA في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 87% و217% على التوالي. وقد أدى إعادة الاستحواذ على الحقوق التجارية العالمية الكاملة لـ ociperlimab وTEVIMBRA في الربع الثالث من عام 2023 إلى الاعتراف بالإيرادات المؤجلة المتبقية من تعاونات Novartis السابقة، والتي ساهمت بمبلغ 183 مليون دولار من إجمالي الإيرادات في نفس الفترة من العام السابق.
بلغت إيرادات المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 993 مليون دولار، مقارنة بـ 595 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 67%. تعزى الزيادة في إيرادات المنتج في المقام الأول إلى زيادة مبيعات BRUKINSA. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للشركة، حيث بلغت إيرادات المنتجات 504 ملايين دولار، مقارنة بـ 270 مليون دولار في فترة العام السابق. بالإضافة إلى نمو إيرادات BRUKINSA، تأثرت إيرادات المنتجات بشكل إيجابي بالنمو من المنتجات المرخصة من Amgen وتيسيليزوماب.
بلغ الهامش الإجمالي كنسبة مئوية من إيرادات المنتج العالمية للربع الثالث من عام 2024 نسبة 83%، مقارنة بنسبة 84% في فترة السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا و85%، مقارنة بنسبة 84% في فترة السنة السابقة على أساس معدّل. وكان الانخفاض في نسبة الهامش الإجمالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لنفقات الاستهلاك المتسارعة بقيمة 17 مليون دولار نتيجة للانتقال إلى خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة لتيسيليزوماب، مع تحمل مبلغ مماثل في الربع الرابع فيما يتعلق بهذه الخطوة. زادت نسبة الهامش الإجمالي المعدلة، والتي لا تشمل الاستهلاك المتسارع، في المقام الأول بسبب مزيج المبيعات الأعلى نسبيًا من BRUKINSA العالمية مقارنة بالمنتجات الأخرى في المحفظة.
مصروفات التشغيل
يلخص الجدول التالي نفقات التشغيل للربع الثالث 2024 و2023، على التوالي:
|
|
|
المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
|
|
|
غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
|
|
(غير مدققة، بالآلاف، باستثناء النسب المئوية)
|
|
الربع الثالث 2024
|
|
الربع الثالث 2023
|
|
% التغيير
|
|
الربع الثالث 2024
|
|
الربع الثالث 2023
|
|
% التغيير
|
البحث والتطوير
|
|
$
|
496,179
|
|
$
|
453,259
|
|
9
|
%
|
|
$
|
405,545
|
|
$
|
396,146
|
|
2
|
%
|
البيع العام والإداري
|
|
$
|
455,223
|
|
$
|
365,708
|
|
24
|
%
|
|
$
|
380,737
|
|
$
|
308,493
|
|
23
|
%
|
إجمالي مصروفات التشغيل
|
|
$
|
951,402
|
|
$
|
818,967
|
|
16
|
%
|
|
$
|
786,282
|
|
$
|
704,639
|
|
12
|
%
يلخص الجدول التالي نفقات التشغيل للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي:
|
|
|
المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
|
|
|
غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
|
|
(غير مدققة، بالآلاف، باستثناء النسب المئوية)
|
|
الربع الثالث حتى نهاية عام 2024
|
|
الربع الثالث حتى نهاية عام 2023
|
|
% التغيير
|
|
الربع الثالث حتى نهاية عام 2024
|
|
الربع الثالث حتى نهاية عام 2023
|
|
% التغيير
|
البحث والتطوير
|
|
$
|
1,411,283
|
|
$
|
1,284,607
|
|
10
|
%
|
|
$
|
1,193,494
|
|
$
|
1,121,577
|
|
6
|
%
|
البيع العام والإداري
|
|
$
|
1,326,379
|
|
$
|
1,089,616
|
|
22
|
%
|
|
$
|
1,116,805
|
|
$
|
923,254
|
|
21
|
%
|
إجمالي مصروفات التشغيل
|
|
$
|
2,737,662
|
|
$
|
2,374,223
|
|
15
|
%
|
|
$
|
2,310,299
|
|
$
|
2,044,831
|
|
13
|
%
زادت نفقات البحث والتطوير ( R&D) للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بفترة السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والأساس المعدّل، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقدم البرامج قبل السريرية في العيادة والبرامج السريرية المبكرة في المرحلة المتأخرة. بلغت الرسوم المقدمة ومدفوعات الإنجاز المتعلقة بالبحث والتطوير أثناء العملية للأصول المرخصة 5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 15 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. تتضمن مصاريف البحث والتطوير وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 24.9 مليون دولار من مصاريف الاستهلاك المتسارع المتعلقة بنقل الإنتاج السريري إلى خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة مع بقاء حوالي 2.0 مليون دولار ليتم تكبدها في الربع الرابع.
ارتفعت نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بفترة السنة السابقة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والأساس المعدّل بسبب استمرار الاستثمار لدعم الإطلاق التجاري العالمي لعقار BRUKINSA، في المقام الأول في الولايات المتحدة وأوروبا. بلغت نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية كنسبة مئوية من مبيعات المنتجات 46% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 61% في فترة العام السابق.
انخفض دخل (خسارة) مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 10% مقارنة بفترة السنة السابقة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الرافعة المالية التشغيلية. على أساس معدّل، حققنا دخلًا تشغيليًا قدره 66 مليون دولار، بزيادة قدرها 82 مليون دولار عن فترة العام السابق. استفادت مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والخسارة المعدّلة من العمليات في فترة السنة السابقة من الاعتراف بالإيرادات المؤجلة المتبقية من اتفاقيات تعاون Novartis.
بلغ صافي خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 121 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 215 مليون دولار في فترة السنة السابقة. استفاد صافي الدخل في الفترة المقابلة من العام الماضي من المكاسب غير التشغيلية البالغة 363 مليون دولار (قبل وبعد الضريبة) المتعلقة بتسوية التحكيم مع شركة BMS والاعتراف بالإيرادات المؤجلة المتبقية من اتفاقيات التعاون مع شركة Novartis. استمر صافي الخسارة في هذه الفترة في التحسن بالتتابع، حيث يؤدي نمو إيرادات منتجاتنا وإدارة النفقات إلى زيادة الرافعة المالية التشغيلية.
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة لكل سهم عادي أساسي (0.09) دولار وصافي الخسارة لكل سهم إيداع أمريكي أساسي (ADS) (1.15 دولار)، مقارنة بصافي الدخل لكل سهم عادي أساسي قدره 0.16 دولار وصافي الدخل لكل سهم إيداع أمريكي أساسي قدره 2.06 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
بلغ النقد المقدم من العمليات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 188 مليون دولار، بزيادة قدرها 267 مليون دولار عن فترة العام السابق. ويعود التحسن في التدفقات النقدية التشغيلية خلال الفترة في المقام الأول إلى تحسن الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والملاءمة خلال الفترة من موسمية رأس المال العامل.
لمزيد من التفاصيل حول البيانات المالية لشركة BeiGene للربع الثالث من عام 2024، يرجى الاطلاع على التقرير ربع السنوي لشركة BeiGene على النموذج 10-Q للربع الثالث من عام 2024 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
حول BeiGene
BeiGene هي شركة عالمية متخصصة في علاج الأورام تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة تكون ميسورة التكلفة ومتاحة لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم. من خلال محفظة واسعة، نقوم بتسريع تطوير خط إنتاجنا المتنوع من العلاجات الجديدة من خلال قدراتنا الداخلية وتعاوننا. نحن ملتزمون بتحسين الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعدد أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. يمتد فريقنا العالمي المتنامي الذي يضم ما يقرب من 11,000 زميل عبر خمس قارات. لمعرفة المزيد عن BeiGene، ترجى زيارة ومتابعتنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram .
تعتزم BeiGene استخدام قسم المستثمرين في موقعها الإلكتروني، وحسابها X (المعروف سابقًا باسم Twitter) علىx/BeiGeneGlobal ، وحسابها على LinkedIn على linkedin/company/BeiGene ، وحسابها على Facebook على facebook/BeiGeneGlobal ، وحسابها على Instagram على instagram/BeiGeneGlobal للإفصاح عن المعلومات الجوهرية والامتثال لالتزاماتها بالإفصاح بموجب اللائحة FD. وفقًا لذلك، يجب على المستثمرين مراقبة موقع BeiGene وحساب X وحساب LinkedIn وحساب Facebook وحساب Instagram بالإضافة إلى البيانات الصحفية لـ BeiGene وملفات SEC ومكالمات المؤتمرات العامة والعروض التقديمية والبث عبر الإنترنت.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوسيع نطاق TEVIMBRA للمرضى في جميع أنحاء العالم؛ ومستقبل ونجاح خط منتجات BeiGene؛ وخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت عنوان "حول BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك قدرة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة لها؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الموافقة على التسويق؛ وإجراءات الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والموافقة على التسويق؛ وقدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، وفي حالة الموافقة عليها؛ قدرة BeiGene على الحصول على حماية الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والحفاظ عليها؛ واعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها وخدمات أخرى؛ وخبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية وقدرة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير مرشحيها للأدوية وتحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتمت مناقشة تلك المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي لشركة BeiGene بشأن النموذج 10-Q، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل المهمة الأخرى في إيداعات BeiGene اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد BeiGene بتحديث هذه المعلومات ما لم يقتض القانون ذلك.
|
بيانات العمليات الموحدة المكثفة (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة)
|
(المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية، باستثناء الأسهم وأسهم الإيداع الأمريكية (ADSs) لكل سهم وبيانات سهم الإيداع الأمريكي)
|
|
|
|
|
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر،
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر،
|
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(غير مدققة)
|
|
(غير مدققة)
|
الإيرادات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي إيرادات المنتج
|
|
$
|
993,447
|
|
|
$
|
595,290
|
|
|
$
|
2,661,511
|
|
|
$
|
1,559,326
|
|
إيرادات التعاون
|
|
|
8,152
|
|
|
|
186,018
|
|
|
|
20,906
|
|
|
|
265,044
|
|
إجمالي الإيرادات
|
|
|
1,001,599
|
|
|
|
781,308
|
|
|
|
2,682,417
|
|
|
|
1,824,370
|
|
تكلفة المبيعات - المنتجات
|
|
|
170,462
|
|
|
|
96,309
|
|
|
|
433,529
|
|
|
|
274,088
|
|
الربح الكلي
|
|
|
831,137
|
|
|
|
684,999
|
|
|
|
2,248,888
|
|
|
|
1,550,282
|
|
نفقات التشغيل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البحث والتطوير
|
|
|
496,179
|
|
|
|
453,259
|
|
|
|
1,411,283
|
|
|
|
1,284,607
|
|
البيع العام والإداري
|
|
|
455,223
|
|
|
|
365,708
|
|
|
|
1,326,379
|
|
|
|
1,089,616
|
|
إجمالي مصروفات التشغيل
|
|
|
951,402
|
|
|
|
818,967
|
|
|
|
2,737,662
|
|
|
|
2,374,223
|
|
الخسارة من العمليات
|
|
|
(120,265
|
)
|
|
|
(133,968
|
)
|
|
|
(488,774
|
)
|
|
|
(823,941
|
)
|
صافي إيرادات الفوائد
|
|
|
10,643
|
|
|
|
26,649
|
|
|
|
40,028
|
|
|
|
57,735
|
|
الدخل الآخر الصافي
|
|
|
11,318
|
|
|
|
336,657
|
|
|
|
1,096
|
|
|
|
291,142
|
|
(الخسارة) الدخل قبل ضريبة الدخل
|
|
|
(98,304
|
)
|
|
|
229,338
|
|
|
|
(447,650
|
)
|
|
|
(475,064
|
)
|
مصروفات ضريبة الدخل
|
|
|
23,046
|
|
|
|
13,925
|
|
|
|
45,255
|
|
|
|
39,091
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
|
(121,350
|
)
|
|
|
215,413
|
|
|
|
(492,905
|
)
|
|
|
(514,155
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(الخسارة) ربحية السهم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أساسي
|
|
|
(0.09
|
)
|
|
|
0.16
|
|
|
|
(0.36
|
)
|
|
|
(0.38
|
)
|
المخفف
|
|
|
(0.09
|
)
|
|
|
0.15
|
|
|
|
(0.36
|
)
|
|
|
(0.38
|
)
|
المتوسط المرجح للأسهم القائمة - الأساسية
|
|
|
1,376,751,873
|
|
|
|
1,360,716,279
|
|
|
|
1,361,216,763
|
|
|
|
1,358,392,470
|
|
المتوسط المرجح للأسهم القائمة - المخففة
|
|
|
1,376,751,873
|
|
|
|
1,390,331,833
|
|
|
|
1,361,216,763
|
|
|
|
1,358,392,470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(الخسارة) الأرباح لكل سهم إيداع أمريكي ("ADS")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أساسي
|
|
|
(1.15
|
)
|
|
|
2.06
|
|
|
|
(4.71
|
)
|
|
|
(4.92
|
)
|
المخفف
|
|
|
(1.15
|
)
|
|
|
2.01
|
|
|
|
(4.71
|
)
|
|
|
(4.92
|
)
|
المتوسط المرجح لأسهم الإيداع الأمريكية المعلقة - الأساسية
|
|
|
105,903,990
|
|
|
|
104,670,483
|
|
|
|
104,708,982
|
|
|
|
104,491,728
|
|
المتوسط المرجح لأسهم الإيداع الأمريكية المعلقة - المخففة
|
|
|
105,903,990
|
|
|
|
106,948,603
|
|
|
|
104,708,982
|
|
|
|
104,491,728
|
|
اختر بيانات الميزانية العمومية الموحدة المكثفة غير المدققة (وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة)
|
(المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية)
|
|
|
|
|
|
اعتبارًا من
|
|
|
30 سبتمبر،
|
|
31 ديسمبر،
|
|
|
2024
|
|
2023
|
|
|
(غير مدققة)
|
|
(مدققة)
|
الأصول:
|
|
|
|
|
النقد وما يعادله والنقد المقيد
|
|
$
|
2,713,428
|
|
$
|
3,185,984
|
صافي حسابات القبض
|
|
|
569,047
|
|
|
358,027
|
قوائم الجرد
|
|
|
431,676
|
|
|
416,122
|
صافي العقارات والمصنع والمعدات
|
|
|
1,562,965
|
|
|
1,324,154
|
إجمالي الأصول
|
|
|
5,830,860
|
|
|
5,805,275
|
المطلوبات وحقوق المساهمين:
|
|
|
|
|
حسابات الدفع
|
|
|
307,532
|
|
|
315,111
|
المصروفات المستحقة والذمم الدائنة الأخرى
|
|
|
717,343
|
|
|
693,731
|
مسؤولية تقاسم تكاليف البحث والتطوير
|
|
|
187,052
|
|
|
238,666
|
الدين
|
|
|
1,051,316
|
|
|
885,984
|
إجمالي الالتزامات
|
|
|
2,394,787
|
|
|
2,267,948
|
إجمالي حقوق المساهمين
|
|
$
|
3,436,073
|
|
$
|
3,537,327
|
اختر البيانات الموحدة المكثفة غير المدققة لتدفقات النقد (وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة)
|
(المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية)
|
|
|
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر،
|
|
|
2024
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
(غير مدققة)
|
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة
|
|
$
|
2,617,931
|
|
|
$
|
3,421,574
|
|
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
|
|
|
188,369
|
|
|
|
(78,150
|
)
|
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
|
|
|
(133,882
|
)
|
|
|
(186,275
|
)
|
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل
|
|
|
12,662
|
|
|
|
(76,782
|
)
|
الأثر الصافي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية
|
|
|
28,348
|
|
|
|
525
|
|
صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد
|
|
|
95,497
|
|
|
|
(340,682
|
)
|
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة
|
|
$
|
2,713,428
|
|
|
$
|
3,080,892
|
ملاحظة بشأن استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
توفر BeiGene بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك نفقات التشغيل المعدلة وخسائر التشغيل المعدلة وبعض بنود بيان الدخل الأخرى غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والتي تتضمن كل منها تعديلات على أرقام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تهدف هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى توفير معلومات إضافية عن الأداء التشغيلي لشركة BeiGene. لا تشمل التعديلات على أرقام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لشركة BeiGene، حسب الاقتضاء، البنود غير النقدية مثل التعويض القائم على الأسهم والإهلاك والاستهلاك. يمكن أيضًا تضمين بعض العناصر الخاصة الأخرى أو الأحداث الموضوعية في التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل دوري عندما يكون حجمها كبيرًا خلال الفترات المتكبدة. تحتفظ BeiGene بسياسة راسخة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي توجه تحديد التكاليف التي سيتم استبعادها في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والبروتوكولات والضوابط والموافقة ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام هذه التدابير. تعتقد BeiGene أن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، عند النظر إليها مع أرقام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، يمكن أن تعزز الفهم العام للأداء التشغيلي لشركة BeiGene. يتم تضمين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقصد تزويد المستثمرين بفهم أكثر اكتمالاً للنتائج والاتجاهات المالية التاريخية والمتوقعة للشركة وتسهيل المقارنات بين الفترات وفيما يتعلق بالمعلومات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هي من بين المؤشرات التي تستخدمها إدارة BeiGene لأغراض التخطيط والتنبؤ وقياس أداء الشركة. يجب النظر في هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى التدابير المالية المحسوبة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وليس كبديل عنها أو أعلى منها. يمكن حساب التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركة بشكل مختلف عن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة معها.
|
التوفيق بين التدابير المختارة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
(المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية)
|
(غير مدققة)
|
|
|
|
|
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
|
|
|
30 سبتمبر،
|
|
30 سبتمبر،
|
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع تكلفة المبيعات المعدلة - المنتجات:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكلفة المبيعات وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا - المنتجات
|
|
$
|
170,462
|
|
|
$
|
96,309
|
|
|
$
|
433,529
|
|
|
$
|
274,088
|
|
أقل: الإهلاك
|
|
|
19,589
|
|
|
|
2,320
|
|
|
|
24,618
|
|
|
|
6,680
|
|
أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة
|
|
|
1,186
|
|
|
|
981
|
|
|
|
3,546
|
|
|
|
2,620
|
|
التكلفة المعدلة للمبيعات - المنتجات
|
|
$
|
149,687
|
|
|
$
|
93,008
|
|
|
$
|
405,365
|
|
|
$
|
264,788
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والبحث والتطوير المعدل:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البحث والتطوير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
|
$
|
496,179
|
|
|
$
|
453,259
|
|
|
$
|
1,411,283
|
|
|
$
|
1,284,607
|
|
أقل: تكلفة التعويض على أساس السهم
|
|
|
47,670
|
|
|
|
44,150
|
|
|
|
141,121
|
|
|
|
124,126
|
|
أقل: الإهلاك
|
|
|
42,964
|
|
|
|
12,963
|
|
|
|
76,668
|
|
|
|
38,904
|
|
البحث والتطوير المعدلان
|
|
$
|
405,545
|
|
|
$
|
396,146
|
|
|
$
|
1,193,494
|
|
|
$
|
1,121,577
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمبيعات المعدلة العامة والإدارية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمتعلقة بالمبيعات العامة والإدارية
|
|
$
|
455,223
|
|
|
$
|
365,708
|
|
|
$
|
1,326,379
|
|
|
$
|
1,089,616
|
|
أقل: تكلفة التعويض على أساس السهم
|
|
|
66,933
|
|
|
|
51,969
|
|
|
|
192,890
|
|
|
|
150,710
|
|
أقل: الإهلاك
|
|
|
7,475
|
|
|
|
3,959
|
|
|
|
16,606
|
|
|
|
13,990
|
|
أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة
|
|
|
78
|
|
|
|
1,287
|
|
|
|
78
|
|
|
|
1,662
|
|
المبيعات المعدلة، العامة والإدارية
|
|
$
|
380,737
|
|
|
$
|
308,493
|
|
|
$
|
1,116,805
|
|
|
$
|
923,254
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مطابقة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع نفقات التشغيل المعدلة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقات التشغيل المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
|
|
$
|
951,402
|
|
|
$
|
818,967
|
|
|
$
|
2,737,662
|
|
|
$
|
2,374,223
|
|
أقل: تكلفة التعويض على أساس السهم
|
|
|
114,603
|
|
|
|
96,119
|
|
|
|
334,011
|
|
|
|
274,836
|
|
أقل: الإهلاك
|
|
|
50,439
|
|
|
|
16,922
|
|
|
|
93,274
|
|
|
|
52,894
|
|
أقل: استهلاك الأصول غير الملموسة
|
|
|
78
|
|
|
|
1,287
|
|
|
|
78
|
|
|
|
1,662
|
|
نفقات التشغيل المعدلة
|
|
$
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786,282
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$
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704,639
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$
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2,310,299
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$
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2,044,831
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التوفيق بين المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والدخل (الخسارة) المعدّل من العمليات:
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الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات
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$
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(120,265
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)
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$
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(133,968
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)
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$
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(488,774
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)
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$
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(823,941
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)
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بالإضافة إلى: تكلفة التعويض على أساس السهم
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114,603
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96,119
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334,011
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274,836
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بالإضافة إلى: الإهلاك
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70,028
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19,242
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117,892
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59,574
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بالإضافة إلى: استهلاك الأصول غير الملموسة
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1,264
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2,268
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3,624
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4,282
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الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات
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$
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65,630
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$
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(16,339
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)
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$
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(33,247
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)
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$
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(485,249
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)
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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