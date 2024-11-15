Conexus Medstaff تتعاون مع Taimaka لدعم تقديم الرعاية الصحية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في نيجيريا

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر شركة Conexus MedStaff، الرائدة في مجال التوظيف الدولي للرعاية الصحية، بالشراكة مع Taimaka ، وهي منظمة تقدم رعاية سوء التغذية الحرجة للأطفال في ولاية غومبي، بنيجيريا.
سوء التغذية الحاد، وهو أخطر مرض في العالم بالنسبة للأطفال، يؤثر على 45.4 مليون طفل على مستوى العالم ويسبب 3.1 مليون حالة وفاة يمكن الوقاية منها سنويًا. غالبًا ما يواجه الناجون انتكاسات صحية مدى الحياة.
ستدعم منحة تمويل بقيمة 2,500 دولار من Conexus برنامج Taimaka الرئيسي، الذي يهدف إلى جعل علاج سوء التغذية لدى الأطفال أكثر قابلية للتطوير وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
قال الدكتور أبو بكر عمر، المؤسس المشارك والمدير الطبي في Taimaka: "إن جعل العلاج أبسط وأرخص وأكثر سهولة في الوصول إليه من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح في المجتمعات الأكثر ضعفًا. يأتي الدعم من منظمات مثل Conexus في وقت حرج للعائلات التي نخدمها مع توسيع نطاق البرنامج". "يسمح لنا هذا التوسع بمعالجة الآلاف من الأطفال الأكثر مرضًا في العالم، مع إثبات نموذجنا على نطاق جغرافي أوسع".
تأسست منظمة Taimaka في عام 2020، وتعمل على تعزيز نظام الرعاية الصحية من خلال تدريب العاملين الصحيين المجتمعيين وتزويدهم بالأدوات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الممرضات والأطباء. يوفر البرنامج أغذية علاجية وأدوية ولقاحات لتعافي الأطفال.
قال Andrew Moreton، الرئيس التنفيذي لشركة Conexus MedStaff: "في Conexus، نحن ملتزمون بتقديم الدعم لقضايا الرعاية الصحية المهمة لموظفينا". "نحن نؤمن بدعم المشاريع التي تساعد على حل المشاكل العالمية والتي تظهر تأثيرًا قابلاً للقياس. يشرفنا أن نتشارك مع Taimaka، حيث عالجوا آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد لإنقاذ أرواح الشباب. إن ابتكار الفريق وطموحهم لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل المجتمعات النيجيرية من شأنه أن يساعد الآلاف من الناس الآخرين".
حول Conexus MedStaff
Conexus MedStaff هي وكالة رائدة في مجال التوظيف والهجرة وتوظيف الرعاية الصحية، وهي متخصصة في توظيف الممرضات المسجلات الدوليات وطلاب التمريض الدوليين وخبراء التكنولوجيا الطبية الدوليين في الولايات المتحدة. تلتزم شركة Conexus بأفضل الممارسات الأخلاقية كعضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وحصلت على ختم الموافقة الذهبي من اللجنة المشتركة® لخدمات التوظيف في مجال الرعاية الصحية، وتعمل على تحسين حياة المتخصصين في الرعاية الصحية مع تنويع نماذج التوظيف للمستشفيات والمختبرات الطبية في الولايات المتحدة. تم الاعتراف بشركة Conexus من قبل محللي صناعة التوظيف باعتبارها الشركة الأسرع نموًا وأكبر شركة توظيف في الولايات المتحدة، وتدعم Conexus النمو الشخصي والمهني لمتخصصي الرعاية الصحية من خلال برنامج تعليمي حائز على جوائز وبرامج المسؤولية الاجتماعية العالمية. اعرف المزيد على .
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