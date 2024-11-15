Conexus Medstaff تتعاون مع Taimaka لدعم تقديم الرعاية الصحية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في نيجيريا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر شركة Conexus MedStaff، الرائدة في مجال التوظيف الدولي للرعاية الصحية، بالشراكة مع Taimaka ، وهي منظمة تقدم رعاية سوء التغذية الحرجة للأطفال في ولاية غومبي، بنيجيريا.

سوء التغذية الحاد، وهو أخطر مرض في العالم بالنسبة للأطفال، يؤثر على 45.4 مليون طفل على مستوى العالم ويسبب 3.1 مليون حالة وفاة يمكن الوقاية منها سنويًا. غالبًا ما يواجه الناجون انتكاسات صحية مدى الحياة.

ستدعم منحة تمويل بقيمة 2,500 دولار من Conexus برنامج Taimaka الرئيسي، الذي يهدف إلى جعل سوء التغذية لدى الأطفال أكثر قابلية للتطوير وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

قال الدكتور أبو بكر عمر، المؤسس المشارك والمدير الطبي في Taimaka: "إن جعل العلاج أبسط وأرخص وأكثر سهولة في الوصول إليه من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح في المجتمعات الأكثر ضعفًا. يأتي الدعم من منظمات مثل Conexus في وقت حرج للعائلات التي نخدمها مع توسيع نطاق البرنامج". "يسمح لنا هذا التوسع بمعالجة الآلاف من الأطفال الأكثر مرضًا في العالم، مع إثبات نموذجنا على نطاق جغرافي أوسع".

تأسست منظمة Taimaka في عام 2020، وتعمل على تعزيز نظام الرعاية الصحية من خلال تدريب العاملين الصحيين المجتمعيين وتزويدهم بالأدوات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الممرضات والأطباء. يوفر البرنامج أغذية علاجية وأدوية ولقاحات لتعافي الأطفال.

قال Andrew Moreton، الرئيس التنفيذي لشركة Conexus MedStaff: "في Conexus، نحن ملتزمون بتقديم الدعم لقضايا الرعاية الصحية المهمة لموظفينا". "نحن نؤمن بدعم المشاريع التي تساعد على حل المشاكل العالمية والتي تظهر تأثيرًا قابلاً للقياس. يشرفنا أن نتشارك مع Taimaka، حيث عالجوا آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد لإنقاذ أرواح الشباب. إن ابتكار الفريق وطموحهم لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل المجتمعات النيجيرية من شأنه أن يساعد الآلاف من الناس الآخرين".

حول Conexus MedStaff

Conexus MedStaff هي وكالة رائدة في مجال التوظيف والهجرة وتوظيف الرعاية الصحية، وهي متخصصة في توظيف الممرضات المسجلات الدوليات وطلاب التمريض الدوليين وخبراء التكنولوجيا الطبية الدوليين في الولايات المتحدة. تلتزم شركة Conexus بأفضل الممارسات الأخلاقية كعضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وحصلت على ختم الموافقة الذهبي من اللجنة المشتركة® لخدمات التوظيف في مجال الرعاية الصحية، وتعمل على تحسين حياة المتخصصين في الرعاية الصحية مع تنويع نماذج التوظيف للمستشفيات والمختبرات الطبية في الولايات المتحدة. تم الاعتراف بشركة Conexus من قبل محللي صناعة التوظيف باعتبارها الشركة الأسرع نموًا وأكبر شركة توظيف في الولايات المتحدة، وتدعم Conexus النمو الشخصي والمهني لمتخصصي الرعاية الصحية من خلال برنامج تعليمي حائز على جوائز وبرامج المسؤولية الاجتماعية العالمية. اعرف المزيد على .

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