Rigaku تطوّر تقنية التصور ثلاثي الأبعاد للبنية الذرية للكربون غير المتبلور

(MENAFN
- AETOSWire) ميزات التكنولوجيا الجديدة
نجحت التكنولوجيا في جعل المعلومات مرئية حول البنية ثلاثية الأبعاد للكربون غير المتبلور على المستوى الذري، بناءً على بيانات تشتت الأشعة السينية المقاسة.
ومن خلال توفير معلومات مفصلة عن البنية ثلاثية الأبعاد على المستوى الذري والبنية الداخلية للكربون غير المتبلور، تسهل التكنولوجيا تطوير المواد التي تخدم التطبيقات المقصودة.
تمكن هذه الطريقة من تصور الهياكل ثلاثية الأبعاد ذات النطاق الذري لمجموعة واسعة من المواد، بين المواد المتبلورة وغير المتبلورة1.
(BUSINESS WIRE )--أعلن مختبر الأشعة السينية لشركة Rigaku Corporation، وهي شركة تابعة لمجموعة Rigaku Holdings وشريك حلول عالمي لتحليل الأشعة السينية (ويقع مقرها الرئيسي في: أكيشيما، في طوكيو؛ والرئيس والمدير التنفيذي بها: Jun Kawakami؛ ويشار إليها هنا باسم "Rigaku")، أنها طوّرت طريقة التشتت الكلي للأشعة السينية ونمذجة RMC ("TXS-RMC"). TXS-RMC هي تقنية قوية توضح الهيكل ثلاثي الأبعاد على النطاق الذري للكربون غير المتبلور1.
تُسهِّل TXS-RMC فهمًا أعمق لبنية ووظيفة ليس فقط المواد غير المتبلورة ولكن أيضًا المواد المتبلورة. ومن المتوقع أيضًا أن تساهم في تحسين الأداء في أجهزة البطاريات وتسريع تطوير مواد وظيفية متقدمة لنقل الغازات والسوائل والكهرباء.
1: يتم تعريف "غير متبلور" على أنه مادة تمتلك ترتيبًا غير منتظم للذرات أو الجزيئات، بدلاً من الترتيب المنتظم كما هو الحال في البلورة.
في السابق، كان من الممكن التعامل مع بنية المقياس الذري للمواد غير المتبلورة بشكل نوعي فقط، أو التنبؤ بها/تقديرها باستخدام الديناميكيات الجزيئية (MD). يتيح استخدام تقنية التصور الهيكلي ثلاثي الأبعاد TXS-RMC الحصول على معلومات دقيقة. وتشمل التطبيقات المتوقعة النهوض بفهم الخواص الفيزيائية والتنبؤ بالسمات المتعلقة بالهياكل الذرية.
TXS-RMC هي تقنية تستجيب للطلب القوي في تطوير المواد الوظيفية المتقدمة لطرق تحديد ما إذا كانت مادة معينة تمتلك البنية أو الخصائص أو السمات المقصودة. إن الاختراق الرئيسي الآخر الذي حققته تقنية TXS-RMC هو توسيع نطاق المواد التي يمكن تطبيق تحليل الأشعة السينية للبنية على المستوى الذري عليها، حيث لا تشمل البلورات فحسب، بل تشمل أيضًا المواد غير المتبلورة.
تم نشر ورقة حول TXS-RMC في طبعة 25 أكتوبر 2024 من التقارير العلمية:
"الهيكل المحلي للكربون غير المتبلور الذي تم فحصه بواسطة التشتت الكلي للأشعة السينية ونمذجة RMC"
حول مختبر الأشعة السينية في Rigaku
تأسس مختبر الأشعة السينية في Rigaku في عام 1992، وهو المختبر الوحيد الذي يديره القطاع الخاص في اليابان والمخصص لأبحاث الأشعة السينية. يقوم حوالي 70 متخصصًا في تكنولوجيا الأشعة السينية بإجراء الأبحاث في مختبر الأشعة السينية، حيث يعملون ليس فقط على تطبيقات المنتجات ولكن أيضًا من أجل التقدم العام للعلوم والتكنولوجيا للبشرية.
حول Rigaku Group
منذ تأسيسها في عام 1951، كرس المتخصصون الهندسيون في Rigaku Group جهودهم لإفادة المجتمع من خلال التقنيات الرائدة، ولا سيما في مجالاتها الأساسية المتمثلة في الأشعة السينية والتحليل الحراري. بفضل تواجدها في أكثر من 90 دولة وحوالي 2,000 موظف من 9 عمليات عالمية، تعد شركة Rigaku شريك حلول في الصناعة ومعاهد تحليل الأبحاث. وصلت نسبة مبيعاتنا الخارجية إلى حوالي 70% مع الحفاظ على حصة سوقية عالية بشكل استثنائي في اليابان. مع عملائنا، نستمر في التطور والنمو. مع توسع التطبيقات من أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية والبطاريات والبيئة والموارد والطاقة وعلوم الحياة إلى مجالات أخرى عالية التقنية، تحقق Rigaku ابتكارات "لتحسين عالمنا من خلال تمكين وجهات نظر جديدة".
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