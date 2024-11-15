Rigaku تطوّر تقنية التصور ثلاثي الأبعاد للبنية الذرية للكربون غير المتبلور



نجحت التكنولوجيا في جعل المعلومات مرئية حول البنية ثلاثية الأبعاد للكربون غير المتبلور على المستوى الذري، بناءً على بيانات تشتت الأشعة السينية المقاسة.

ومن خلال توفير معلومات مفصلة عن البنية ثلاثية الأبعاد على المستوى الذري والبنية الداخلية للكربون غير المتبلور، تسهل التكنولوجيا تطوير المواد التي تخدم التطبيقات المقصودة. تمكن هذه الطريقة من تصور الهياكل ثلاثية الأبعاد ذات النطاق الذري لمجموعة واسعة من المواد، بين المواد المتبلورة وغير المتبلورة1.

(BUSINESS WIRE )--أعلن مختبر الأشعة السينية لشركة Rigaku Corporation، وهي شركة تابعة لمجموعة Rigaku Holdings وشريك حلول عالمي لتحليل الأشعة السينية (ويقع مقرها الرئيسي في: أكيشيما، في طوكيو؛ والرئيس والمدير التنفيذي بها: Jun Kawakami؛ ويشار إليها هنا باسم "Rigaku")، أنها طوّرت طريقة التشتت الكلي للأشعة السينية ونمذجة RMC‏ ("TXS-RMC"). TXS-RMC هي تقنية قوية توضح الهيكل ثلاثي الأبعاد على النطاق الذري للكربون غير المتبلور1.

تُسهِّل TXS-RMC فهمًا أعمق لبنية ووظيفة ليس فقط المواد غير المتبلورة ولكن أيضًا المواد المتبلورة. ومن المتوقع أيضًا أن تساهم في تحسين الأداء في أجهزة البطاريات وتسريع تطوير مواد وظيفية متقدمة لنقل الغازات والسوائل والكهرباء.

1: يتم تعريف "غير متبلور" على أنه مادة تمتلك ترتيبًا غير منتظم للذرات أو الجزيئات، بدلاً من الترتيب المنتظم كما هو الحال في البلورة.

في السابق، كان من الممكن التعامل مع بنية المقياس الذري للمواد غير المتبلورة بشكل نوعي فقط، أو التنبؤ بها/تقديرها باستخدام الديناميكيات الجزيئية (MD). يتيح استخدام تقنية التصور الهيكلي ثلاثي الأبعاد TXS-RMC الحصول على معلومات دقيقة. وتشمل التطبيقات المتوقعة النهوض بفهم الخواص الفيزيائية والتنبؤ بالسمات المتعلقة بالهياكل الذرية.

TXS-RMC هي تقنية تستجيب للطلب القوي في تطوير المواد الوظيفية المتقدمة لطرق تحديد ما إذا كانت مادة معينة تمتلك البنية أو الخصائص أو السمات المقصودة. إن الاختراق الرئيسي الآخر الذي حققته تقنية TXS-RMC هو توسيع نطاق المواد التي يمكن تطبيق تحليل الأشعة السينية للبنية على المستوى الذري عليها، حيث لا تشمل البلورات فحسب، بل تشمل أيضًا المواد غير المتبلورة.

تم نشر ورقة حول TXS-RMC في طبعة 25 أكتوبر 2024 من التقارير العلمية:

"الهيكل المحلي للكربون غير المتبلور الذي تم فحصه بواسطة التشتت الكلي للأشعة السينية ونمذجة RMC"



حول مختبر الأشعة السينية في Rigaku

تأسس مختبر الأشعة السينية في Rigaku في عام 1992، وهو المختبر الوحيد الذي يديره القطاع الخاص في اليابان والمخصص لأبحاث الأشعة السينية. يقوم حوالي 70 متخصصًا في تكنولوجيا الأشعة السينية بإجراء الأبحاث في مختبر الأشعة السينية، حيث يعملون ليس فقط على تطبيقات المنتجات ولكن أيضًا من أجل التقدم العام للعلوم والتكنولوجيا للبشرية.

حول Rigaku Group

منذ تأسيسها في عام 1951، كرس المتخصصون الهندسيون في Rigaku Group جهودهم لإفادة المجتمع من خلال التقنيات الرائدة، ولا سيما في مجالاتها الأساسية المتمثلة في الأشعة السينية والتحليل الحراري. بفضل تواجدها في أكثر من 90 دولة وحوالي 2,000 موظف من 9 عمليات عالمية، تعد شركة Rigaku شريك حلول في الصناعة ومعاهد تحليل الأبحاث. وصلت نسبة مبيعاتنا الخارجية إلى حوالي 70% مع الحفاظ على حصة سوقية عالية بشكل استثنائي في اليابان. مع عملائنا، نستمر في التطور والنمو. مع توسع التطبيقات من أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية والبطاريات والبيئة والموارد والطاقة وعلوم الحياة إلى مجالات أخرى عالية التقنية، تحقق Rigaku ابتكارات "لتحسين عالمنا من خلال تمكين وجهات نظر جديدة".

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