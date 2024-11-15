شركة REJO تعزز حضورها في السوق ومشاركتها الثقافية في World Tobacco Middle East 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتزم شركة REJO تعزيز انتشارها وتأثير العلامة التجارية في World Tobacco Middle East 2024، إذ يمثل هذا المعرض فرصة إستراتيجية للعلامة التجارية للتواصل مع شركاء جدد وعرض المنتجات المبتكرة وتقوية مكانتها في سوق منتجات التبغ الحرارية (HNB). كما يعد هذا المعرض الذي يقام في نهاية العام منبرًا بارزًا حيث يمكن لشركة REJO إظهار التزامها تجاه سوق الشرق الأوسط، فضلاً عن جمع رؤى قيمة من شأنها توجيه إستراتيجيتها الإقليمية والعالمية في العام المقبل.

تسليط الضوء على المنتجات الرئيسية وتعزيز الانتشار الإقليمي

ستقدم شركة REJO، خلال فترة المعرض، أعواد التبغ الحرارية FARSTAR NSCs، بالإضافة إلى الجهاز الحراري Mr. Yeah NF5100. على أن يتم عرض هذين المنتجين على منصة Buygro، مما يسهل التواصل مع تجار التجزئة في كل أنحاء الشرق الأوسط وييسر سبل الوصول إلى منتجات شركة REJO المبتكرة.

إضافةً إلى ذلك، عززت شركة REJO حضورها في المتاجر الحرة بتقديمها منتجات التبغ الحرارية المتوافقة مع الجهاز الحراري REJO TS40. فبفضل شاشته الكبيرة المميزة، وقدرته على توفير 40 مرة استخدام متتالية، وتصميمه الأنيق ذي الملمس الجلدي، لاقى جهاز REJO TS40 استحسانًا كبيرًا بين المسافرين لما يخلفه من إحساس بالفخامة ناهيك عن مظهره الأنيق.

الطرح الإستراتيجي للمنتجات والتوسع الإقليمي

تتمحور إستراتيجية التسويق التي تتبعها شركة REJO في الشرق الأوسط حول تعزيز سبل النجاح المشترك عن طريق عقد شراكات مع الموزعين المتخصصين في مجال التدخين الإلكتروني والشيشة والتبغ، إضافةً إلى ذلك، تعزز شركة REJO حضورها في الصناعة وتقوي مصداقيتها المهنية عن طريق عقد اتفاقيات عمل مع 35 موزعًا عالميًا، من ضمنهم CAHAN Tobacco International داخل المنطقة.

تستفيد شركة REJO من حضورها الفاعل في دبي، إذ تستعد أيضًا إلى اختراق الأسواق المجاورة بمنتجات التبغ الحرارية NISE+‎ والجهاز الحراري USONIC. جدير بالذكر أن هذا الجهاز يتميز بطبقة مقاومة لبصمات الأصابع وغطاء علوي مغناطيسي أنيق لسهولة التنظيف، وخيارات أولية متعلقة بمنتجات التبغ الحرارية في الشرق الأوسط.

الاحتفاء بالثقافة المحلية وتعزيز حضور العلامة التجارية

تَعتَبر شركة REJO مدينة دبي مركزًا إستراتيجيًا مواتيًا لنمو العلامة التجارية في الشرق الأوسط، لذا فهي ملتزمة بإنشاء منفذ مخصص للعلامة التجارية في المدينة، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها على صعيد توظيف المواهب العالمية. وانطلاقًا من رؤيتها طويلة المدى، تسعى شركة REJO إلى تكريم التراث الثقافي في المنطقة، وعليه، أطلقت شركة REJO حدثًا يتضمن عرضًا حيًا للآلات الموسيقية التقليدية على شاكلة القانون والعود، تقديرًا واحترامًا منها للعادات المحلية، وتعزيزًا لالتزام شركة REJO بالتواصل مع المجتمع.

يعد World Tobacco Middle East 2024 فرصة ذهبية سانحة أمام شركة REJO للتواصل مع الشركاء المحتملين، وتقديم منتجاتها المتطورة، وتعزيز حضورها في سوق منتجات التبغ الحرارية العالمية. هذا، وقد حظيت شركة REJO باهتمام كبير كعلامة تجارية شابة ومبتكرة عقب مشاركتها الأخيرة في الأحداث الدولية الكبرى، وأسهم ذلك في تعزيز التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة ومتوافقة مع ثقافة المستخدمين على مستوى العالم.

نبذة عن شركة REJO

تعد REJO شركة عالمية متخصصة في تقديم منتجات التبغ الحرارية، بالإضافة إلى الأجهزة الحرارية والأعواد الحرارية ذات العلامة التجارية، كما تشتهر الشركة بتقنياتها المبتكرة وقدراتها التشغيلية العالمية.

لقد مددنا جسور التعاون مع REJO Friends، تأكيدًا على التزامنا بتقديم تجربة منقطعة النظير للمستخدمين على مستوى العالم وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات التي تدعم البدائل الأقل ضررًا، واضعين بذلك معيارًا جديدًا للاستهلاك الواعي.

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