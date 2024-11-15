شركة REJO تعزز حضورها في السوق ومشاركتها الثقافية في World Tobacco Middle East 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتزم شركة REJO تعزيز انتشارها وتأثير العلامة التجارية في World Tobacco Middle East 2024، إذ يمثل هذا المعرض فرصة إستراتيجية للعلامة التجارية للتواصل مع شركاء جدد وعرض المنتجات المبتكرة وتقوية مكانتها في سوق منتجات التبغ الحرارية (HNB). كما يعد هذا المعرض الذي يقام في نهاية العام منبرًا بارزًا حيث يمكن لشركة REJO إظهار التزامها تجاه سوق الشرق الأوسط، فضلاً عن جمع رؤى قيمة من شأنها توجيه إستراتيجيتها الإقليمية والعالمية في العام المقبل.
تسليط الضوء على المنتجات الرئيسية وتعزيز الانتشار الإقليمي
ستقدم شركة REJO، خلال فترة المعرض، أعواد التبغ الحرارية FARSTAR NSCs، بالإضافة إلى الجهاز الحراري Mr. Yeah NF5100. على أن يتم عرض هذين المنتجين على منصة Buygro، مما يسهل التواصل مع تجار التجزئة في كل أنحاء الشرق الأوسط وييسر سبل الوصول إلى منتجات شركة REJO المبتكرة.
إضافةً إلى ذلك، عززت شركة REJO حضورها في المتاجر الحرة بتقديمها منتجات التبغ الحرارية المتوافقة مع الجهاز الحراري REJO TS40. فبفضل شاشته الكبيرة المميزة، وقدرته على توفير 40 مرة استخدام متتالية، وتصميمه الأنيق ذي الملمس الجلدي، لاقى جهاز REJO TS40 استحسانًا كبيرًا بين المسافرين لما يخلفه من إحساس بالفخامة ناهيك عن مظهره الأنيق.
الطرح الإستراتيجي للمنتجات والتوسع الإقليمي
تتمحور إستراتيجية التسويق التي تتبعها شركة REJO في الشرق الأوسط حول تعزيز سبل النجاح المشترك عن طريق عقد شراكات مع الموزعين المتخصصين في مجال التدخين الإلكتروني والشيشة والتبغ، إضافةً إلى ذلك، تعزز شركة REJO حضورها في الصناعة وتقوي مصداقيتها المهنية عن طريق عقد اتفاقيات عمل مع 35 موزعًا عالميًا، من ضمنهم CAHAN Tobacco International داخل المنطقة.
تستفيد شركة REJO من حضورها الفاعل في دبي، إذ تستعد أيضًا إلى اختراق الأسواق المجاورة بمنتجات التبغ الحرارية NISE+ والجهاز الحراري USONIC. جدير بالذكر أن هذا الجهاز يتميز بطبقة مقاومة لبصمات الأصابع وغطاء علوي مغناطيسي أنيق لسهولة التنظيف، وخيارات أولية متعلقة بمنتجات التبغ الحرارية في الشرق الأوسط.
الاحتفاء بالثقافة المحلية وتعزيز حضور العلامة التجارية
تَعتَبر شركة REJO مدينة دبي مركزًا إستراتيجيًا مواتيًا لنمو العلامة التجارية في الشرق الأوسط، لذا فهي ملتزمة بإنشاء منفذ مخصص للعلامة التجارية في المدينة، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها على صعيد توظيف المواهب العالمية. وانطلاقًا من رؤيتها طويلة المدى، تسعى شركة REJO إلى تكريم التراث الثقافي في المنطقة، وعليه، أطلقت شركة REJO حدثًا يتضمن عرضًا حيًا للآلات الموسيقية التقليدية على شاكلة القانون والعود، تقديرًا واحترامًا منها للعادات المحلية، وتعزيزًا لالتزام شركة REJO بالتواصل مع المجتمع.
يعد World Tobacco Middle East 2024 فرصة ذهبية سانحة أمام شركة REJO للتواصل مع الشركاء المحتملين، وتقديم منتجاتها المتطورة، وتعزيز حضورها في سوق منتجات التبغ الحرارية العالمية. هذا، وقد حظيت شركة REJO باهتمام كبير كعلامة تجارية شابة ومبتكرة عقب مشاركتها الأخيرة في الأحداث الدولية الكبرى، وأسهم ذلك في تعزيز التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة ومتوافقة مع ثقافة المستخدمين على مستوى العالم.
نبذة عن شركة REJO
تعد REJO شركة عالمية متخصصة في تقديم منتجات التبغ الحرارية، بالإضافة إلى الأجهزة الحرارية والأعواد الحرارية ذات العلامة التجارية، كما تشتهر الشركة بتقنياتها المبتكرة وقدراتها التشغيلية العالمية.
لقد مددنا جسور التعاون مع REJO Friends، تأكيدًا على التزامنا بتقديم تجربة منقطعة النظير للمستخدمين على مستوى العالم وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات التي تدعم البدائل الأقل ضررًا، واضعين بذلك معيارًا جديدًا للاستهلاك الواعي.
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