جامعة أم القرى تحصل على جائزة أفضل تجربة تعليمية

(MENAFN
- Al Watan)
حصلت جامعة
أمّ القرى على جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة؛ ضمن جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2025م، التي ينظمها منتدى تجربة العميل بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع (Awards International)؛ تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة لتطوير تجربة الطلبة، وتقديم بيئة تعليمية متميزة بمعايير الجودة العالمية. ويعدّ حصول جامعة أم القرى على جائزة أفضل تجربة تعليمية؛ أحد مخرجات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2027، ضمن مسار التعليم
والتعلم، والذي يعدّ مشروع التجربة الشاملة أحد برامجه التي دشنها نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، الهادفة إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة، وإيجاد تجربة فريدة لعضو هيئة التدريس والطالب والموظف. يُذكر أن جوائز تجربة العميل تعدّ محفلًا رائدًا يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء، حيث يتم فيه تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل بجميع القطاعات في المملكة. كما تشجع الجائزة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية إستراتيجية.
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