Sunday, 17 November 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة أم القرى تحصل على جائزة أفضل تجربة تعليمية

11/15/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت جامعة أمّ القرى على جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة؛ ضمن جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2025م، التي ينظمها منتدى تجربة العميل بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع (Awards International)؛ تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة لتطوير تجربة الطلبة، وتقديم بيئة تعليمية متميزة بمعايير الجودة العالمية. ويعدّ حصول جامعة أم القرى على جائزة أفضل تجربة تعليمية؛ أحد مخرجات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2027، ضمن مسار التعليم والتعلم، والذي يعدّ مشروع التجربة الشاملة أحد برامجه التي دشنها نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، الهادفة إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة، وإيجاد تجربة فريدة لعضو هيئة التدريس والطالب والموظف. يُذكر أن جوائز تجربة العميل تعدّ محفلًا رائدًا يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء، حيث يتم فيه تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل بجميع القطاعات في المملكة. كما تشجع الجائزة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية إستراتيجية.

MENAFN15112024000089011017ID1108891100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث