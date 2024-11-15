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رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية

11/15/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مجموعة رتال للتطوير العمراني مشاركتها كراعي ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي2024 الذي استضافته العاصمة الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة"، وجاءت مشاركة رتال المميزة في أكبر المعارض العالمية للعقارات لتعزز مكانتها ودورها الرئيسي في قطاع التطوير العمراني بالمملكة، وذلك من خلال إعلانها عن حزمة مشاريع بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، جرى إطلاق البيع لأربعة منها في مدينة الرياض ، وذلك خلال المعرض وهي : نساج الفرسان 2 ،إيوان خزام، إيوان سدرة 4، وإيوان ريجان الذي سيكون بداخل المجمع السكني ريجان هيلز.
وشملت تفاصيل المشاريع مجالات التطوير العمراني،في مجموعة متنوعة من المشاريع منها سكنية ومكتبية، ومتعددة الاستخدامات، وأخرى في مجال الضيافة والفنادق وتعزيز البنية التقنية في القطاع العقاري
كما شهدت مشاركة رتال توقيع 11 اتفاقية تعاون وشراكات استراتيجية عكست رؤية المجموعة المستقبلية ودورها الفاعل في تحقيق أهداف رؤية 2030، إلى جوانب آخرى تدعم الابتكار في التصميم المعماري، كما تضمنت عدة شراكات مع بنوك لتقديم حلول تمويلية مبتكرة.
فيما استفادت أكثر من 1200 عائلة بشراء وحدات سكنية من رتال خلال معرض سيتي سكيب بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال ، في حين سجل ما بزيد عن 5000 عميل اهتمامهم بالمشاريع المستقبلية التي أطلقتها المجموعة، مما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في المشاريع المتميزة التي تقدمها المجموعة.
وقال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رتال :أن مشاركتنا في سيتي سكيب العالمي2024 جاءت لتؤكد مكانتنا كمطور رئيسي ومساهم حقيقي في صياغة مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى حرصنا على القرب من عملائنا، وتلبية احتياجاتهم، وضمان ثقتهم في جميع ما نقدم.
مشيراً إلى أن تحقيق رؤية 2030 يتطلب جهدًا استثنائيًا في تطوير مشاريع عصرية ومبتكرة تتجاوز التوقعات.
وأضاف البريكان: المشاريع التي أعلنا عنها ليست مجرد مبانٍ بل هي تجسيد لفلسفة تطويرية تهدف إلى تقديم تجارب معيشية متميزة تسهم في تحسين جودة الحياة وإننا نحرص على بناء مجتمعات نابضة بالحياة تُلبّي تطلعات عملائنا وتقدم لهم بيئة سكنية وعملية متكاملة.
وشهدت مشاركة مجموعة رتال إقامة مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع هامة في قطاع التطوير العمراني، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشخصيات لجناح رتال التي وقفت على المشاريع المستقبلية وتعرفت على رؤية المجموعة

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