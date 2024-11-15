مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد خالد عبدالغفار الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من شركة جلاسكو سيمثكلاين (GSK) المتخصصة في الرعاية الصحية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي المصري.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بوفد الشركة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.

موضوعاتوزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة “الجمارك” توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع

كما تم مناقشة تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة في نظام الرعاية الصحية بمصر، بالإضافة إلى وضع جدول زمني للتعاون المستقبلي.

تم خلال اللقاء بحث الخطة الاستثمارية لشركة GSK في مجالات البحث العلمي وتطوير الأدوية، وخاصة في أبحاث تطوير علاجات الأورام. كما تم استعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

من بين المقترحات التي تم مناقشتها في الاجتماع، إنشاء أول مركز أبحاث“MULTI OMICS” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيتخصص في علم الأورام وتحليل المؤشرات الحيوية لتحسين نتائج علاج المرضى.

كما تناول الاجتماع المهارات المتوفرة في مصر في مجال الأبحاث والدواء، مشيرًا إلى المراكز البحثية والأكاديمية التي تمتلكها البلاد، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الدقيقة التي تم جمعها من خلال المبادرة الرئاسية“100 مليون صحة”.