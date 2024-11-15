مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد خالد عبدالغفار وزير
الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من شركة جلاسكو سيمثكلاين (GSK) المتخصصة في الرعاية الصحية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي المصري.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بوفد الشركة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.
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كما تم مناقشة تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة في نظام الرعاية الصحية بمصر، بالإضافة إلى وضع جدول زمني للتعاون المستقبلي.
تم خلال اللقاء بحث الخطة الاستثمارية لشركة GSK في مجالات البحث العلمي وتطوير الأدوية، وخاصة في أبحاث تطوير علاجات الأورام. كما تم استعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
من بين المقترحات التي تم مناقشتها في الاجتماع، إنشاء أول مركز أبحاث“MULTI OMICS” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيتخصص في علم الأورام وتحليل المؤشرات الحيوية لتحسين نتائج علاج المرضى.
كما تناول الاجتماع المهارات المتوفرة في مصر في مجال الأبحاث والدواء، مشيرًا إلى المراكز البحثية والأكاديمية التي تمتلكها البلاد، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الدقيقة التي تم جمعها من خلال المبادرة الرئاسية“100 مليون صحة”.
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