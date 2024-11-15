مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون السياحي والأثري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) التقى السياحة والآثار مع مفوض وكالة السياحة اليابانية خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء السياحة لمجموعة السبع الكبرى في فلورنس بإيطاليا.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة التي تربطهما والتي تم تطويرها إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، خاصة في السياحة والآثار.

موضوعاتوزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة “الجمارك” توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع

وخلال اللقاء، أبرز الوزير عددًا من مشروعات الشراكة بين مصر واليابان، مثل مشروع المتحف المصري الكبير وترميم مركب خوفو الثانية، بالإضافة إلى التعاون المستمر في الحفائر والترميم الأثري في العديد من المواقع المصرية.

كما أكد على أهمية السوق الياباني كأحد الأسواق السياحية المستهدفة لجذب السياح.

وتناول اللقاء أيضًا تعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين، بما في ذلك زيادة عدد رحلات الطيران، وتنظيم معارض أثرية مصرية في اليابان.

وتم الحديث عن المعرض الأثري“رمسيس وذهب الفراعنة” الذي سيقام في طوكيو عام 2025 لعرض الآثار المصرية وتعريف الشعب الياباني بالحضارة المصرية.