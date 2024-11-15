مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون السياحي والأثري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى وزير
السياحة والآثار مع مفوض وكالة السياحة اليابانية خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء السياحة لمجموعة السبع الكبرى في فلورنس بإيطاليا.
وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة التي تربطهما والتي تم تطويرها إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، خاصة في السياحة والآثار.
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وخلال اللقاء، أبرز الوزير عددًا من مشروعات الشراكة بين مصر واليابان، مثل مشروع المتحف المصري الكبير وترميم مركب خوفو الثانية، بالإضافة إلى التعاون المستمر في الحفائر والترميم الأثري في العديد من المواقع المصرية.
كما أكد على أهمية السوق الياباني كأحد الأسواق السياحية المستهدفة لجذب السياح.
وتناول اللقاء أيضًا تعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين، بما في ذلك زيادة عدد رحلات الطيران، وتنظيم معارض أثرية مصرية في اليابان.
وتم الحديث عن المعرض الأثري“رمسيس وذهب الفراعنة” الذي سيقام في طوكيو عام 2025 لعرض الآثار المصرية وتعريف الشعب الياباني بالحضارة المصرية.
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