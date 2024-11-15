Sunday, 17 November 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون السياحي والأثري - جريدة البورصة

11/15/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) التقى وزير السياحة والآثار مع مفوض وكالة السياحة اليابانية خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء السياحة لمجموعة السبع الكبرى في فلورنس بإيطاليا.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة التي تربطهما والتي تم تطويرها إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، خاصة في السياحة والآثار.

موضوعات متعلقة وزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة “الجمارك” توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع

وخلال اللقاء، أبرز الوزير عددًا من مشروعات الشراكة بين مصر واليابان، مثل مشروع المتحف المصري الكبير وترميم مركب خوفو الثانية، بالإضافة إلى التعاون المستمر في الحفائر والترميم الأثري في العديد من المواقع المصرية.

كما أكد على أهمية السوق الياباني كأحد الأسواق السياحية المستهدفة لجذب السياح.

وتناول اللقاء أيضًا تعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين، بما في ذلك زيادة عدد رحلات الطيران، وتنظيم معارض أثرية مصرية في اليابان.

وتم الحديث عن المعرض الأثري“رمسيس وذهب الفراعنة” الذي سيقام في طوكيو عام 2025 لعرض الآثار المصرية وتعريف الشعب الياباني بالحضارة المصرية.

MENAFN15112024000202011048ID1108891097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث