رئيس قناة السويس يناقش تعديلات قوانين الملاحة البحرية مع مجلس الشيوخ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شارك رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروعات القوانين الخاصة بتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية.
في مستهل الزيارة، التقى برئيس اللجنة وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم التباحث حول التعديلات القانونية المرتبطة بمجال النقل البحري.
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وقد أشادت وكيلة مجلس الشيوخ باستراتيجية تطوير هيئة قناة السويس، وأكدت على أهمية خطط التطوير التي تستمر في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
من جانبه، أثنى رئيس الهيئة على جهود مجلس الشيوخ في صياغة التعديلات القانونية التي تساهم في تطوير البيئة التشريعية في مصر، مطالبًا بإضافة بنود تنظيمية للإنقاذ البحري.
كما أشار إلى النجاح الكبير الذي حققته قناة السويس في تحسين خدماتها البحرية واللوجيستية، وخاصة من خلال تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ما يعزز الأمان الملاحي ويزيد من الطاقة الاستيعابية.
وبدوره، أكد أعضاء اللجنة دعمهم للهيئة في مواجهة التحديات التي تطرأ على الملاحة البحرية وتبني مشروعات لتوطين الصناعات البحرية.
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