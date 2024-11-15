رئيس قناة السويس يناقش تعديلات قوانين الملاحة البحرية مع مجلس الشيوخ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شارك رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروعات القوانين الخاصة بتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية.

في مستهل الزيارة، التقى برئيس اللجنة وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم التباحث حول التعديلات القانونية المرتبطة بمجال النقل البحري.

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وقد أشادت وكيلة مجلس الشيوخ باستراتيجية تطوير هيئة قناة السويس، وأكدت على أهمية خطط التطوير التي تستمر في مواجهة التحديات المحلية والدولية.

من جانبه، أثنى رئيس الهيئة على جهود مجلس الشيوخ في صياغة التعديلات القانونية التي تساهم في تطوير البيئة التشريعية في مصر، مطالبًا بإضافة بنود تنظيمية للإنقاذ البحري.

كما أشار إلى النجاح الكبير الذي حققته قناة السويس في تحسين خدماتها البحرية واللوجيستية، وخاصة من خلال تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ما يعزز الأمان الملاحي ويزيد من الطاقة الاستيعابية.

وبدوره، أكد أعضاء اللجنة دعمهم للهيئة في مواجهة التحديات التي تطرأ على الملاحة البحرية وتبني مشروعات لتوطين الصناعات البحرية.