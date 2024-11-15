وزير المالية: التحرك الدولي يدفع جهود بناء هيكل طموح للتمويل المناخي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع“تحالف وزراء المالية للعمل المناخي” المنعقد في أذربيجان، أهمية التحرك الدولي المشترك لدعم الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا إلى تطلع مصر للعمل مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لضمان استدامة الأوضاع المالية وتحقيق التوازن بين الطموحات المناخية والقدرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لهما دور حاسم في دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية، مشددًا على ضرورة التوازن بين أهداف التنمية وأجندة المناخ، مع مراعاة الفوارق في الأولويات والقدرات بين الدول المختلفة.

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وأكد الوزير الحاجة إلى آليات مالية عالمية مبتكرة لتوفير تمويل ميسر للدول النامية، مشيرًا إلى أهمية استخدام أدوات تقاسم المخاطر مثل“الضمانات” وآليات التأمين لتعزيز تدفق الاستثمارات نحو المشروعات المناخية. ودعا إلى تنويع أدوات التمويل لتلبية احتياجات التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وأشار إلى تجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء ضمن إطار تمويل سيادي مستدام لدعم المشروعات المناخية، موضحًا أن عوائد هذه السندات تم استخدامها بالفعل في تمويل مشروعات تشمل الطاقة المتجددة، النقل النظيف، والمياه والصرف الصحي.

وأكد الوزير حرص مصر على مواصلة تنويع أدوات التمويل والأسواق لضمان تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.

اختتم الوزير كلمته بتأكيد أهمية التحرك الجماعي لدعم الاقتصادات الناشئة من خلال إنشاء هيكل عالمي طموح للتمويل المناخي يراعي احتياجات الدول النامية، ويضمن توفير الموارد اللازمة لتحقيق التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.