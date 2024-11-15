وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News)أكدت التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن انضمام مصر لمبادرة“باكو” لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة (BICFIT)، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود تمويل المناخ ودعم الأجندات العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالمبادرة بدعوة من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية، وبحضور عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم ممثلو الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تقدم منصة مبتكرة للتعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف، مما يتيح فرصًا واسعة لتطوير سياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقوم مبادرة“باكو” على خمس ركائز أساسية:: من خلال تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ على زيادة التمويلات بما يتماشى مع المساهمات الوطنية وخطط التنمية.: من خلال دعم الدول النامية في تحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالأهداف المناخية.: لدعم التحول الأخضر وتمكين تلك الشركات من المساهمة في خطط العمل المناخي.: لتعزيز الطموح المناخي على المستوى الدولي.: لتعزيز الشراكات طويلة الأمد في دعم التحولات المناخية.

تجربة مصر كنموذج ملهم

أشارت الوزيرة إلى أهمية التكامل بين المبادرات العالمية والوطنية، مؤكدة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر COP27 يتماشى مع أهداف مبادرة“باكو”. كما سلطت الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج ((نُوَفِّي))، التي أصبحت نموذجًا عالميًا لحشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص، بجانب ما حققته من نجاحات في توفير آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير أدوات مبتكرة للتمويل المناخي، بما في ذلك التمويل الميسر، لحشد استثمارات القطاع الخاص وتوفير حلول تنفيذية للتحديات المناخية التي تواجه الدول النامية.

رسالة مصر للعالم

أكدت الوزيرة أن مصر ملتزمة بتعزيز جهود تمويل المناخ، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يعكس رغبة قوية في تعزيز التنسيق بين الموارد المحلية والدولية لتحقيق الأهداف المناخية.

وشددت على أهمية تبني نهج دولي متكامل، حيث تمثل مبادرات مثل“باكو” و((نُوَفِّي)) خطوات مهمة لدفع عجلة التحول الأخضر والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.