افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لتوفير السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 25% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح التموين والتجارة الداخلية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، لطرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بخصومات تصل إلى 25%.

وأوضح وزير التموين أن سوق اليوم الواحد يقام بالتعاون بين وزارة التموين ومحافظة القاهرة، وتحت إشراف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمشاركة أكثر من 50 شركة من القطاعين العام والخاص.

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ويهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيراً إلى وجود خطة لتعميم تجربة سوق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أن هذه الأسواق تأتي ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار من خلال توفير السلع مباشرة من المنتجين، دون المرور بالحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما شدد على أهمية تعزيز الجهود للقضاء على الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المنافذ المتحركة التي تستهدف الوصول إلى مختلف المناطق، لضمان توافر السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار تنافسية.

يُذكر أن سوق اليوم الواحد يشمل تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية، ويُعد خطوة عملية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.