افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لتوفير السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 25% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) افتتح وزير
التموين والتجارة الداخلية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، لطرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بخصومات تصل إلى 25%.
وأوضح وزير التموين أن سوق اليوم الواحد يقام بالتعاون بين وزارة التموين ومحافظة القاهرة، وتحت إشراف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمشاركة أكثر من 50 شركة من القطاعين العام والخاص.
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ويهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيراً إلى وجود خطة لتعميم تجربة سوق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن هذه الأسواق تأتي ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار من خلال توفير السلع مباشرة من المنتجين، دون المرور بالحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما شدد على أهمية تعزيز الجهود للقضاء على الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المنافذ المتحركة التي تستهدف الوصول إلى مختلف المناطق، لضمان توافر السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار تنافسية.
يُذكر أن سوق اليوم الواحد يشمل تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية، ويُعد خطوة عملية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
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