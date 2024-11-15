وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة DHI الدنماركية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، اجتماعًا مع نائب رئيس مؤسسة DHI للشؤون البحرية والساحلية بجنوب أوروبا، أندريا كروست، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الحلول البيئية والاستشارات الرقمية. ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة نتائج اللقاء الذي جمع الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ميتي فستيرجارد، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه 2024 في ستوكهولم، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

موضوعاتوزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة “الجمارك” توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع

ناقش الطرفان سير الدراسة التي تنفذها المؤسسة ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والذي يتم تنفيذه عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لصندوق المناخ الأخضر. كما تم استعراض الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسة لدعم الإدارة الفعالة للموارد المائية.

وتوافق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجالات حماية الشواطئ بالساحل الشمالي وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تناول النقاش سبل بناء قدرات المتخصصين في التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.

أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود الوزارة للتعامل مع التحديات المناخية والمائية، مشيدًا بالخبرات التقنية والابتكارية التي تقدمها مؤسسة DHI.