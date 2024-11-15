وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة DHI الدنماركية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، اجتماعًا مع نائب رئيس مؤسسة DHI للشؤون البحرية والساحلية بجنوب أوروبا، أندريا كروست، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الحلول البيئية والاستشارات الرقمية. ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة نتائج اللقاء الذي جمع الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ميتي فستيرجارد، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه 2024 في ستوكهولم، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
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ناقش الطرفان سير الدراسة التي تنفذها المؤسسة ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والذي يتم تنفيذه عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لصندوق المناخ الأخضر. كما تم استعراض الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسة لدعم الإدارة الفعالة للموارد المائية.
وتوافق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجالات حماية الشواطئ بالساحل الشمالي وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما تناول النقاش سبل بناء قدرات المتخصصين في التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود الوزارة للتعامل مع التحديات المناخية والمائية، مشيدًا بالخبرات التقنية والابتكارية التي تقدمها مؤسسة DHI.
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