Sunday, 17 November 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمارك توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع - جريدة البورصة

11/15/2024 2:32:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الجمعة، تعليمات تفصيلية بشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للشركات التي ترغب في العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع للبضائع.

وأكدت المصلحة أن الحصول على موافقة للعمل بهذا النظام يستلزم تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة – إن وجدت – مع استيفاء الشروط اللازمة.

موضوعات متعلقة وزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة“DHI” الدنماركية

وأوضحت المصلحة أن المستندات تشمل:

  • قرار تخصيص المخزن الجمركي : يتعين تقديم قرار من رئيس مصلحة الجمارك يفيد تخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع داخل مصر وخارجها.
  • الوثيقة الضريبية : نسخة مستخرجة من الحاسب الآلي تحتوي على البيانات الأساسية، موضحًا بها نشاط الشركة باعتبارها مركز توزيع للبضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.
  • عقود الشركة : تقديم عقد تأسيس الشركة أو أي عقود تعديلية توضح نشاطها كمركز توزيع.
  • السجل التجاري : تقديم سجل تجاري يحتوي على توضيح لنشاط الشركة كمركز توزيع.
  • برنت المتعاملين مع الجمارك : تقديم برنت يوضح تعاملات الشركة مع الجمارك.

    كما أضافت المصلحة أنه يتعين تقديم طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، يتضمن طلب السماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل الموانئ.

    وأكدت المصلحة أن البضائع المخزنة في المخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام تخضع للقواعد والإجراءات الخاصة بالمهمل بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.

    تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع، بما يدعم تسهيل حركة تداول وتوزيع البضائع ويعزز الخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والدولي.

    MENAFN15112024000202011048ID1108891091


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث