الجمارك توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الجمعة، تعليمات تفصيلية بشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للشركات التي ترغب في العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع للبضائع.

وأكدت المصلحة أن الحصول على موافقة للعمل بهذا النظام يستلزم تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة – إن وجدت – مع استيفاء الشروط اللازمة.

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وأوضحت المصلحة أن المستندات تشمل:

: يتعين تقديم قرار من رئيس مصلحة الجمارك يفيد تخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع داخل مصر وخارجها.: نسخة مستخرجة من الحاسب الآلي تحتوي على البيانات الأساسية، موضحًا بها نشاط الشركة باعتبارها مركز توزيع للبضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.: تقديم عقد تأسيس الشركة أو أي عقود تعديلية توضح نشاطها كمركز توزيع.: تقديم سجل تجاري يحتوي على توضيح لنشاط الشركة كمركز توزيع.: تقديم برنت يوضح تعاملات الشركة مع الجمارك.

كما أضافت المصلحة أنه يتعين تقديم طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، يتضمن طلب السماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل الموانئ.

وأكدت المصلحة أن البضائع المخزنة في المخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام تخضع للقواعد والإجراءات الخاصة بالمهمل بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع، بما يدعم تسهيل حركة تداول وتوزيع البضائع ويعزز الخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والدولي.