اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة بمقر الهيئة في السخنة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتجارية.

ضم الوفد مسؤولين بارزين، من بينهم الوزير المفوض للشؤون التجارية ونائب مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين بالسفارة، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة.

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خلال اللقاء، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا مفصلًا عن إمكانيات المنطقة الاقتصادية، التي تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

استعرض الاجتماع رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تطوير البنية التحتية بمواصفات عالمية، وتنفيذ استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، مما أسهم في دعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة.

كما تم تسليط الضوء على تحول المنطقة إلى مركز لصناعات الوقود التقليدي والأخضر، بالإضافة إلى استهداف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من بينها صناعات الأغذية، والأدوية، والسيارات. وأوضح رئيس الهيئة تنوع الحوافز المقدمة للمستثمرين، سواء المالية المباشرة أو غير المباشرة، إلى جانب الإعفاءات الخاصة بالسلع المصدرة.

وأشار المسؤول إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في أن تصبح مركزًا للتعاون الاقتصادي الدولي، بفضل بيئة استثمارية مواتية، وتسهيلات للمستثمرين، وشراكات دولية ناجحة تشمل مجالات التدريب الفني ورقمنة الخدمات.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن تقديرهم للتطورات في المنطقة الاقتصادية، لا سيما أعمال تطوير ميناء السخنة والمنشآت الصناعية والمراكز اللوجستية.

وأكدوا التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأمريكية واستعدادهم لتنسيق لقاءات مع الشركات الأمريكية، خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية والأجهزة الطبية. كما أشاروا إلى مبادرة“إفريقيا المزدهرة” التي تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، ومن المقرر أن تكون مصر نقطة انطلاقها.

الاجتماع جاء في أعقاب جولة تفقدية شملت منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وميناء السخنة، وعددًا من المنشآت الصناعية المتميزة، مثل مصنع“إيكوبات” لتصنيع الألواح الجبسية، ومركز“سيمنز” للتدريب، ومصانع أخرى تعمل في مجالات متعددة تشمل التعقيم، الهيدروجين الأخضر، الفايبر جلاس، والإضاءة.