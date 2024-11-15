وزير الإسكان يصدر توجيهات لـالمجتمعات العمرانية بشأن المدن الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعديهم لمتابعة سير العمل في الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات تهدف إلى تعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتحسين منظومة العمل. تضمنت التوجيهات التركيز على حوكمة الإجراءات داخل قطاعات الهيئة، تسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء.

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كما دعا إلى تعظيم الإيرادات والموارد المالية من خلال تبني أفكار غير تقليدية، واستغلال الأصول المتاحة بشكل فعال.

وأكد الوزير على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف قطاعات الهيئة والعمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على ضرورة الدقة والفاعلية في تنظيم وتوجيه الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الكوادر البشرية.

ودعا إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات، وسرعة رصد المشكلات والتحديات ووضع حلول مناسبة لها.

كما وجه بوضع رؤية استراتيجية لكل قطاع في الهيئة، وتطوير الكوادر البديلة وإعداد الصف الثاني من العاملين، مع التركيز على ترقية الكفاءات وصقل مهاراتها وتحملها المسؤولية.

وشدد الوزير على ضرورة إنشاء إدارات للضبط والرقابة الداخلية والحوكمة بأجهزة المدن تحت إشراف الإدارة الرئيسية للرقابة والحوكمة بالهيئة.

وأكد الوزير على أهمية تحسين خدمات التشغيل والصيانة في المشروعات المختلفة داخل المدن الجديدة، مشيراً إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مع الحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالي للمدن.