وزير الإسكان يصدر توجيهات لـالمجتمعات العمرانية بشأن المدن الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعديهم لمتابعة سير العمل في الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات تهدف إلى تعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتحسين منظومة العمل. تضمنت التوجيهات التركيز على حوكمة الإجراءات داخل قطاعات الهيئة، تسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء.
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كما دعا إلى تعظيم الإيرادات والموارد المالية من خلال تبني أفكار غير تقليدية، واستغلال الأصول المتاحة بشكل فعال.
وأكد الوزير على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف قطاعات الهيئة والعمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على ضرورة الدقة والفاعلية في تنظيم وتوجيه الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الكوادر البشرية.
ودعا إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات، وسرعة رصد المشكلات والتحديات ووضع حلول مناسبة لها.
كما وجه بوضع رؤية استراتيجية لكل قطاع في الهيئة، وتطوير الكوادر البديلة وإعداد الصف الثاني من العاملين، مع التركيز على ترقية الكفاءات وصقل مهاراتها وتحملها المسؤولية.
وشدد الوزير على ضرورة إنشاء إدارات للضبط والرقابة الداخلية والحوكمة بأجهزة المدن تحت إشراف الإدارة الرئيسية للرقابة والحوكمة بالهيئة.
وأكد الوزير على أهمية تحسين خدمات التشغيل والصيانة في المشروعات المختلفة داخل المدن الجديدة، مشيراً إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مع الحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالي للمدن.
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