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سامسونج تخطط لإعادة شراء أسهم بأكثر من 7 مليارات دولار في العام المقبل - جريدة البورصة

11/15/2024 2:32:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذاكرة“سامسونج إلكترونكس” لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 10 تريليونات وون (7.2 مليار دولار) تقريبًا خلال العام المقبل.

ووفقًا لوثائق تنظيمية، تعتزم أكبر الشركات في كوريا الجنوبية إعادة شراء الأسهم خلال مراحل على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة.

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وقبل الإعلان عن تلك الخطة، أغلق سهم شركة التكنولوجيا تعاملات الجمعة مرتفعًا 7.21%، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 30% هذا العام.


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