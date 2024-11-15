سامسونج تخطط لإعادة شراء أسهم بأكثر من 7 مليارات دولار في العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذاكرة“سامسونج إلكترونكس” لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 10 تريليونات وون (7.2 مليار دولار) تقريبًا خلال العام المقبل.
ووفقًا لوثائق تنظيمية، تعتزم أكبر الشركات في كوريا الجنوبية إعادة شراء الأسهم خلال مراحل على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة.
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وقبل الإعلان عن تلك الخطة، أغلق سهم شركة التكنولوجيا تعاملات الجمعة مرتفعًا 7.21%، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 30% هذا العام.
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