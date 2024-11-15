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سيتي جروب: سياسات ترامب التجارية عبء على النمو العالمي - جريدة البورصة

11/15/2024 2:32:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع محللو“سيتي جروب” تسجيل أسهم الأسواق الناشئة أداءً أضعف من نظيراتها العالمية بعد فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية، رغم المبادرات السياسية الأخيرة في الصين.

وأوضح البنك في مذكرة أن سياسات“ترامب” التجارية تعد عبئًا على النمو العالمي، وأن قوة الدولار الأمريكي الناتجة عن ذلك قد تعزز الضغط على أصول الأسواق الناشئة.

موضوعات متعلقة ارتفاع أرباح“آنت جروب” 193% في الربع الثاني “إكس إيه آي” التابعة لـ”ماسك” تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من“إنفيديا” ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة

وحذر من أن زيادة عدم اليقين المتعلق بالسياسة التجارية قد يثقل كاهل اقتصاد كوريا الجنوبية ويضر بصادراتها إلى الولايات المتحدة، لكنه توقع أن تكون السعودية والهند أقل تعرضًا لمخاطر التجارة.

وتوقع وصول مؤشر“كوسبي” الكوري إلى 2800 نقطة بحلول منتصف عام 2025، بارتفاع 16% عن المستويات الحالية، وأن يلامس“نيفتي50” الهندي مستويات 25 ألف نقطة بحلول سبتمبر المقبل، بارتفاع 6% تقريبًا عن مستواه الحالي.


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