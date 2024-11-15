سيتي جروب: سياسات ترامب التجارية عبء على النمو العالمي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع محللو“سيتي جروب” تسجيل أسهم الأسواق الناشئة أداءً أضعف من نظيراتها العالمية بعد فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية، رغم المبادرات السياسية الأخيرة في الصين.
وأوضح البنك في مذكرة أن سياسات“ترامب” التجارية تعد عبئًا على النمو العالمي، وأن قوة الدولار الأمريكي الناتجة عن ذلك قد تعزز الضغط على أصول الأسواق الناشئة.
موضوعات متعلقة
ارتفاع أرباح“آنت جروب” 193% في الربع الثاني “إكس إيه آي” التابعة لـ”ماسك” تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من“إنفيديا” ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة
وحذر من أن زيادة عدم اليقين المتعلق بالسياسة التجارية قد يثقل كاهل اقتصاد كوريا الجنوبية ويضر بصادراتها إلى الولايات المتحدة، لكنه توقع أن تكون السعودية والهند أقل تعرضًا لمخاطر التجارة.
وتوقع وصول مؤشر“كوسبي” الكوري إلى 2800 نقطة بحلول منتصف عام 2025، بارتفاع 16% عن المستويات الحالية، وأن يلامس“نيفتي50” الهندي مستويات 25 ألف نقطة بحلول سبتمبر المقبل، بارتفاع 6% تقريبًا عن مستواه الحالي.
MENAFN15112024000202011048ID1108891087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.