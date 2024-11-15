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الرئيس الصيني يفتتح ميناءً ضخمًا في بيرو بإيرادات سنوية 4.5 مليار دولار - جريدة البورصة

11/15/2024 2:32:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حضر الرئيس الصيني“شي جين بينج” افتتاح ميناء عميق في بيرو أُطلق عليه اسم“شانكاي”، في أول استثمار لبلاده بقارة أمريكا اللاتينية.

وصف الرئيس“شي” خلال مشاهدة الافتتاح عبر الفيديو مع رئيسة بيرو“دينا بولوارت” أمس الخميس في القصر الرئاسي، بأن الميناء الجديد سوف يولد الكثير من فرص العمل والدخل للاقتصاد المحلي.

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وتوقع في كلمته أن تبلغ الإيرادات السنوية للميناء 4.5 مليار دولار، ويولد أكثر من 8 آلاف فرصة عمل، وأن يُقلص التكاليف اللوجستية للتجارة بين البيرو والصين بنسبة 20%.

أسس الميناء شركة“كوسكو” الصينية وتمتلك حصة الأغلبية فيه، وساهمت حكومة بكين بـ 1.3 مليار دولار في المرحلة الأولية من الاستثمار في المشروع.

وصف الرئيس الصيني افتتاح الميناء بأنه بداية موفقة لطريق الحرير البحري الجديد، والذي يعد جزءًا من مبادرة الحزام والطريق التي تبنتها بلاده.

يعد الميناء البيروفي أول استثمار صيني في أمريكا اللاتينية، وكان افتتاحه أول محطة في جولة دبلوماسية تستمر أسبوعاً للرئيس“شي” في القارة.

تعقد حكومة البيرو آمالاً على الميناء الجديد في أن يصبح مركزاً استراتيجياً للشحن العابر للقارات، يربط أمريكا الجنوبية وآسيا، ويعزز سرعة حركة نقل البضائع بين دول القارتين.

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