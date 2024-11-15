الرئيس الصيني يفتتح ميناءً ضخمًا في بيرو بإيرادات سنوية 4.5 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حضر الرئيس الصيني“شي جين بينج” افتتاح ميناء عميق في بيرو أُطلق عليه اسم“شانكاي”، في أول استثمار لبلاده بقارة أمريكا اللاتينية.
وصف الرئيس“شي” خلال مشاهدة الافتتاح عبر الفيديو مع رئيسة بيرو“دينا بولوارت” أمس الخميس في القصر الرئاسي، بأن الميناء الجديد سوف يولد الكثير من فرص العمل والدخل للاقتصاد المحلي.
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وتوقع في كلمته أن تبلغ الإيرادات السنوية للميناء 4.5 مليار دولار، ويولد أكثر من 8 آلاف فرصة عمل، وأن يُقلص التكاليف اللوجستية للتجارة بين البيرو والصين بنسبة 20%.
أسس الميناء شركة“كوسكو” الصينية وتمتلك حصة الأغلبية فيه، وساهمت حكومة بكين بـ 1.3 مليار دولار في المرحلة الأولية من الاستثمار في المشروع.
وصف الرئيس الصيني افتتاح الميناء بأنه بداية موفقة لطريق الحرير البحري الجديد، والذي يعد جزءًا من مبادرة الحزام والطريق التي تبنتها بلاده.
يعد الميناء البيروفي أول استثمار صيني في أمريكا اللاتينية، وكان افتتاحه أول محطة في جولة دبلوماسية تستمر أسبوعاً للرئيس“شي” في القارة.
تعقد حكومة البيرو آمالاً على الميناء الجديد في أن يصبح مركزاً استراتيجياً للشحن العابر للقارات، يربط أمريكا الجنوبية وآسيا، ويعزز سرعة حركة نقل البضائع بين دول القارتين.
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