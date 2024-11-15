تي إس إم سي تحصل على تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من الحكومة الأمريكية - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) حصلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات“تي إس إم سي” على تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، وذلك في إطار قانون الرقائق الذي أقرته إدارة الرئيس المنتهية ولايته“جو بايدن” قبل عامين.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان الجمعة، أن صانعة الرقائق التايوانية المعروفة اختصارًا بـ“تي إس إم سي” ستكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار.
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وسيدعم التمويل الجديد خطط الشركة لضخ استثمارات بأكثر من 65 مليار دولار لتشييد ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، والذي قد يوفر أكثر من 20 ألف وظيفة، ومن المقرر افتتاح أول مرفق العام المقبل.
ووصفت وزارة التجارة الاستثمار المخطط له من قبل“تي إس إم سي” بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر لمشروع جديد في تاريخ الولايات المتحدة، كما أنه أول مرفق لتصنيع الرقائق المتطورة في البلاد.
وقالت: من المتوقع أن تصنع المرافق الثلاثة عشرات الملايين من الرقائق المتطورة التي تعتبر عاملًا أساسيًا لتشغيل منتجات مثل جوالات الجيل الخامس والسادس، فضلًا عن السيارات ذاتية القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويواجه قانون الرقائق الذي أقرته الإدارة الديمقراطية في عام 2022 آفاق غير واضحة، بعدما لاقى انتقادات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” أثناء حملته الانتخابية، ليشير بعدها رئيس مجلس النواب إلى أن حزبه قد ينظر في إمكانية إلغاء القانون.
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