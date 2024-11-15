تي إس إم سي تحصل على تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من الحكومة الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات“تي إس إم سي” على تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، وذلك في إطار قانون الرقائق الذي أقرته إدارة الرئيس المنتهية ولايته“جو بايدن” قبل عامين.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان الجمعة، أن صانعة الرقائق التايوانية المعروفة اختصارًا بـ“تي إس إم سي” ستكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار.

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وسيدعم التمويل الجديد خطط الشركة لضخ استثمارات بأكثر من 65 مليار دولار لتشييد ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، والذي قد يوفر أكثر من 20 ألف وظيفة، ومن المقرر افتتاح أول مرفق العام المقبل.

ووصفت وزارة التجارة الاستثمار المخطط له من قبل“تي إس إم سي” بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر لمشروع جديد في تاريخ الولايات المتحدة، كما أنه أول مرفق لتصنيع الرقائق المتطورة في البلاد.

وقالت: من المتوقع أن تصنع المرافق الثلاثة عشرات الملايين من الرقائق المتطورة التي تعتبر عاملًا أساسيًا لتشغيل منتجات مثل جوالات الجيل الخامس والسادس، فضلًا عن السيارات ذاتية القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويواجه قانون الرقائق الذي أقرته الإدارة الديمقراطية في عام 2022 آفاق غير واضحة، بعدما لاقى انتقادات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” أثناء حملته الانتخابية، ليشير بعدها رئيس مجلس النواب إلى أن حزبه قد ينظر في إمكانية إلغاء القانون.