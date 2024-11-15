جينسلر يلمح إلى تقديم استقالته من رئاسة لجنة البورصات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أشار رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى احتمال رحيله عن منصه خلال الفترة المقبلة، بعدما تعهد“دونالد ترامب” بإقالته عند توليه إدارة البيت الأبيض.

وفي المؤتمر السنوي السادس والخمسين لتنظيم الأوراق المالية بمعهد ممارسة القانون في نيويورك، أعرب“جاري جينسلر” عن فخره بالدور الذي لعبه في اللجنة التنظيمية الأمريكية، وهو المنصب الذي شغله منذ أبريل 2021.

موضوعاتارتفاع أرباح“آنت جروب” 193% في الربع الثاني “إكس إيه آي” التابعة لـ”ماسك” تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من“إنفيديا” ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة

وقال فيما يبدو وكأنه خطاب وداع: لقد كان شرفًا عظيمًا أن أخدم في اللجنة، بما في ذلك العمل على أن تظل أسواق الولايات المتحدة المالية هي الأفضل في العالم. مشيدًا بدور زملائه الذين يفضلون العمل لخدمة الصالح العام على كسب المزيد من المال في الأماكن الأخرى.

وأشار“جينسلر” بشكل عابر إلى أكثر قواعد الإفصاح إثارة للجدل والخاصة بتمويل المناخ، والتي تم الطعن فيها مؤخرًا، قائلًا: لقد وضع الكونجرس أحكامًا مهمة بشأن الإفصاح عن تمويلات المناخ، لأنها قد تخلق“منفعة عامة بالنسبة للجميع”.

وفيما يتعلق بهيكل السوق، أكد على دوره في وضع قواعد جديدة بشأن المقاصة المركزية لسندات الخزانة الحكومية، فضلًا عن خفض دورة تسوية الأسهم من يومين إلى يوم واحد فقط.

وفي ختام تصريحاته التي نقلتها شبكة“سي إن بي سي”، أقر بالتحديات الكبرى التي تنتظر لجنة الأوراق المالية والبورصات تحت ولاية“دونالد ترامب” الثانية، خاصة مع التطور السريع لتقنية الـ”بلوك تشين” والعملات المشفرة.