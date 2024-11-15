جينسلر يلمح إلى تقديم استقالته من رئاسة لجنة البورصات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أشار رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى احتمال رحيله عن منصه خلال الفترة المقبلة، بعدما تعهد“دونالد ترامب” بإقالته عند توليه إدارة البيت الأبيض.
وفي المؤتمر السنوي السادس والخمسين لتنظيم الأوراق المالية بمعهد ممارسة القانون في نيويورك، أعرب“جاري جينسلر” عن فخره بالدور الذي لعبه في اللجنة التنظيمية الأمريكية، وهو المنصب الذي شغله منذ أبريل 2021.
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وقال فيما يبدو وكأنه خطاب وداع: لقد كان شرفًا عظيمًا أن أخدم في اللجنة، بما في ذلك العمل على أن تظل أسواق الولايات المتحدة المالية هي الأفضل في العالم. مشيدًا بدور زملائه الذين يفضلون العمل لخدمة الصالح العام على كسب المزيد من المال في الأماكن الأخرى.
وأشار“جينسلر” بشكل عابر إلى أكثر قواعد الإفصاح إثارة للجدل والخاصة بتمويل المناخ، والتي تم الطعن فيها مؤخرًا، قائلًا: لقد وضع الكونجرس أحكامًا مهمة بشأن الإفصاح عن تمويلات المناخ، لأنها قد تخلق“منفعة عامة بالنسبة للجميع”.
وفيما يتعلق بهيكل السوق، أكد على دوره في وضع قواعد جديدة بشأن المقاصة المركزية لسندات الخزانة الحكومية، فضلًا عن خفض دورة تسوية الأسهم من يومين إلى يوم واحد فقط.
وفي ختام تصريحاته التي نقلتها شبكة“سي إن بي سي”، أقر بالتحديات الكبرى التي تنتظر لجنة الأوراق المالية والبورصات تحت ولاية“دونالد ترامب” الثانية، خاصة مع التطور السريع لتقنية الـ”بلوك تشين” والعملات المشفرة.
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