تراجع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح.. وناسداك يهبط 1.4% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي التي تشير إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة، فضلًا عن البيانات التي كشفت عن تباطؤ مبيعات التجزئة.

وانخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة تبلغ 0.4% أو 179 نقطة إلى 43571 نقطة.

موضوعاتارتفاع أرباح“آنت جروب” 193% في الربع الثاني “إكس إيه آي” التابعة لـ”ماسك” تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من“إنفيديا” ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة

كما تراجع كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.7% أو 42 نقطة إلى 5902 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 1.4% أو 262 نقطة إلى 18844 نقطة.

وتتجه المؤشرات الثلاثة إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض، متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية.

وتباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، من قراءة معدلة بالرفع إلى 0.8% في سبتمبر، ولكنها كانت أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستن جولسبي” لشبكة“سي إن بي سي” الجمعة، إن مسؤولي السياسة النقدية ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى إبطاء الوتيرة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما أشار“جيروم باول” أمس، إلى أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسة النقدية بالتأني قبل اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة