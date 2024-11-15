تراجع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح.. وناسداك يهبط 1.4% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي التي تشير إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة، فضلًا عن البيانات التي كشفت عن تباطؤ مبيعات التجزئة.
وانخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة تبلغ 0.4% أو 179 نقطة إلى 43571 نقطة.
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كما تراجع كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.7% أو 42 نقطة إلى 5902 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 1.4% أو 262 نقطة إلى 18844 نقطة.
وتتجه المؤشرات الثلاثة إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض، متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية.
وتباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، من قراءة معدلة بالرفع إلى 0.8% في سبتمبر، ولكنها كانت أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستن جولسبي” لشبكة“سي إن بي سي” الجمعة، إن مسؤولي السياسة النقدية ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى إبطاء الوتيرة خلال الاجتماعات المقبلة.
ويأتي ذلك بعدما أشار“جيروم باول” أمس، إلى أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسة النقدية بالتأني قبل اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة
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