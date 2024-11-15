ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، مع عمليات بيع مكثفة عقب بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، فضلًا عن تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي التي تشير إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة – بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.337% في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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فيما صعد العائد على السندات العشرية بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.476%، وزاد العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا بـ 6 نقاط أساس إلى 4.643%.

وقال الفيدرالي في تقرير صدر الجمعة، إن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، بعد انكماش بنسبة 0.5% في سبتمبر.

كما كشفت بيانات منفصلة، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر لترتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، من قراءة معدلة بالرفع إلى 0.8% في سبتمبر، ولكنها كانت أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وقد تدفع تلك البيانات إلى تخفيف وتيرة خفض الفائدة في الاجتماع الأخير لهذا العام، خاصة بعدما أشار“جيروم باول” إلى أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسة النقدية بخفض الوتيرة.

وأدت تلك التصريحات إلى تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار خمسة وعشرين نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى 58.7%، من 72.2% قبل يوم واحد، و85.5% قبل شهر، بحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”.