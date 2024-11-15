ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، مع عمليات بيع مكثفة عقب بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، فضلًا عن تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي التي تشير إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة.
وارتفع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة – بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.337% في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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فيما صعد العائد على السندات العشرية بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.476%، وزاد العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا بـ 6 نقاط أساس إلى 4.643%.
وقال الفيدرالي في تقرير صدر الجمعة، إن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، بعد انكماش بنسبة 0.5% في سبتمبر.
كما كشفت بيانات منفصلة، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر لترتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، من قراءة معدلة بالرفع إلى 0.8% في سبتمبر، ولكنها كانت أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.
وقد تدفع تلك البيانات إلى تخفيف وتيرة خفض الفائدة في الاجتماع الأخير لهذا العام، خاصة بعدما أشار“جيروم باول” إلى أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسة النقدية بخفض الوتيرة.
وأدت تلك التصريحات إلى تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار خمسة وعشرين نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى 58.7%، من 72.2% قبل يوم واحد، و85.5% قبل شهر، بحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”.
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