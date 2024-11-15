إكس إيه آي التابعة لـماسك تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من إنفيديا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع أرباح“آنت جروب” 193% في الربع الثاني ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة تراجع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح.. وناسداك يهبط 1.4%

تعتزم شركة“إكس إيه آي – xAI” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي جمع تمويل يصل إلى ستة مليارات دولار، لشراء رقائق إلكترونية من“إنفيديا”، بحسب مصادر لشبكة“سي إن بي سي”.

وقالت المصادر إن جولة التمويل من المتوقع أن تدفع القيمة السوقية للشركة التابعة للملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” إلى 50 مليار دولار، وقد يتم إغلاق الصفقة الأسبوع المقبل.

وأبدت صناديق سيادية اهتمامًا لضخ خمسة مليارات دولار في تلك الجولة، مع مليار دولار إضافية من مستثمرين آخرين، بحسب التقرير.س

وسيتم توجيه التمويل الجديد إلى شراء 100 ألف شريحة إلكترونية من شركة“إنفيديا”، لاستخدامها في تطوير حاسوب عملاق في ولاية“تينيسي”.

وأعلنت الشركة في يونيو الماضي عن خططها لتطوير منشأة ولاية“تينيسي”، لإنتاج حاسوب من المتوقع دمجه في برامج القيادة الذاتية الخاصة بسيارات“تسلا”.