إكس إيه آي التابعة لـماسك تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من إنفيديا - جريدة البورصة

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تعتزم شركة“إكس إيه آي – xAI” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي جمع تمويل يصل إلى ستة مليارات دولار، لشراء رقائق إلكترونية من“إنفيديا”، بحسب مصادر لشبكة“سي إن بي سي”.
وقالت المصادر إن جولة التمويل من المتوقع أن تدفع القيمة السوقية للشركة التابعة للملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” إلى 50 مليار دولار، وقد يتم إغلاق الصفقة الأسبوع المقبل.
وأبدت صناديق سيادية اهتمامًا لضخ خمسة مليارات دولار في تلك الجولة، مع مليار دولار إضافية من مستثمرين آخرين، بحسب التقرير.س
وسيتم توجيه التمويل الجديد إلى شراء 100 ألف شريحة إلكترونية من شركة“إنفيديا”، لاستخدامها في تطوير حاسوب عملاق في ولاية“تينيسي”.
وأعلنت الشركة في يونيو الماضي عن خططها لتطوير منشأة ولاية“تينيسي”، لإنتاج حاسوب من المتوقع دمجه في برامج القيادة الذاتية الخاصة بسيارات“تسلا”.
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