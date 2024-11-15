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مصرع عاملين من جنين وطوباس في ورشة بناء في طمرة

11/15/2024 2:19:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- لقي عاملان من محافظتي جنين وطوباس والأغوار الشمالية مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر انهيار جدار خلال عملهما في ورشة بناء بمدينة طمرة داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية، بمصرع الشاب حمزة موفق نجم من قرية سيريس جنوب جنين، والفتى إبراهيم هيثم صوافطة من طوباس، بعد أن وقع عليهما جدار اسمنتي خلال عملهما في ورشة بناء في مدينة طمرة.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل داخل أراضي الـ48 بلغ منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 63 ضحية غالبيتهم من العمال الفلسطينيين والأجانب.

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