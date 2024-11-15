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وزارة العدل تطلق المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة منصة التشريع

11/15/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلقت وزارة العدل، اليوم الجمعة، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة "منصة التشريع" الأولى من نوعها في فلسطين، بعد فترة تجريبية، وذلك انطلاقا من مسؤولية الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحول الرقمي للحكومة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تهدف من إطلاق هذه المنصة إلى خلق مشاركة مجتمعية من الفئات كافة من مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وذلك في عملية صنع وإعداد التشريعات والسياسات التي تعمل عليها الحكومة قبل إقرارها، وذلك من خلال مشاركة آرائهم وأفكارهم باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية وتطويعها لخدمة هذا الغرض.

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