وزارة العدل تطلق المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة منصة التشريع

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أطلقت وزارة العدل، اليوم الجمعة، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة "منصة التشريع" الأولى من نوعها في فلسطين، بعد فترة تجريبية، وذلك انطلاقا من مسؤولية الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحول الرقمي للحكومة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تهدف من إطلاق هذه المنصة إلى خلق مشاركة مجتمعية من الفئات كافة من مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وذلك في عملية صنع وإعداد التشريعات والسياسات التي تعمل عليها الحكومة قبل إقرارها، وذلك من خلال مشاركة آرائهم وأفكارهم باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية وتطويعها لخدمة هذا الغرض.
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