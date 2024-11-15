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إصابة شابة بشظايا قنبلة صوت خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس

11/15/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أصيبت شابة بشظايا في الوجه والعينين، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وطبية : أن قوات الاحتلال اقتحمت أبو ديس لتوفير الحماية لمستعمر وصل بمركبته إلى وسط البلدة ونفذ أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت خلال الاقتحام، ما أدى إلى إصابة طالبة جامعية بشظايا في الوجه والعينين بعد انفجار قنبلة صوت بجانبها.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان في البلدة.

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