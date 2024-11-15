إصابة شابة بشظايا قنبلة صوت خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أصيبت شابة بشظايا في الوجه والعينين، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية وطبية : أن قوات الاحتلال اقتحمت أبو ديس لتوفير الحماية لمستعمر وصل بمركبته إلى وسط البلدة ونفذ أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت خلال الاقتحام، ما أدى إلى إصابة طالبة جامعية بشظايا في الوجه والعينين بعد انفجار قنبلة صوت بجانبها.
وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان في البلدة.
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