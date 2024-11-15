توفر China Cycle 2024 تحليلًا للمعرض الدولي للدراجات الهوائية

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- TimesNewswire )
شنغهاي، الصين – احتضنت الدورة الثانية والثلاثون لمعرض الصين الدولي للدراجات الهوائية (CHINA CYCLE 2024 بالاختصار)، تحت شعار“مسار جديد، قوة جديدة، رحلة جديدة”، من 5 إلى 8 مايو 2024 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض. وقدمت مؤخرًا China Cycle 2024 تحليلها للمعرض الدولي للدراجات الهوائية.
I. استمرار شعبية CHINA CYCLE في الارتفاع
على الرغم من الضغوط الهائلة من الأسواق المحلية والأجنبية هذا العام، كان CHINA CYCLE لا يزال شديد الشعبية هذا العام.
1.مقياس المعرض
إجمالي مساحة المعرض في CHINA CYCLE 2024 هو 150،000 m2. تتضمن 12 قاعة عرض داخلية وقاعة عرض خارجية واحدة بالإضافة إلى مناطق الاختبار والأنشطة في الهواء الطلق.
2.البلدان والمناطق المشاركة
شارك 1460 معارضًا في CHINA CYCLE 2024 بـ 7360 جناحًا، بما في ذلك العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدراجات ذات العجلتين. من بينهم 109 معارضون أجانب بـ 621 جناحًا من 23 دولة ومنطقة، بما في ذلك ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، الدنمارك، إسبانيا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، روسيا، الولايات المتحدة، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، سريلانكا، إسرائيل، سنغافورة، مقاطعة تايوان وهونغ كونغ SAR وغيرها.
3.بيانات الزوار
إجمالي عدد الزوار هو 141،266 (بما في ذلك 126،262 زائرًا محليًا و 15،004 زائرًا من الخارج)، وإجمالي عدد الدخولات 192،941 مرة. الزوار الأجانب من 133 دولة ومنطقة. العشرة الأوائل هم: الهند، روسيا، كوريا الجنوبية، اليابان، الولايات المتحدة، تايلاند، ماليزيا، البرازيل، إندونيسيا وأستراليا.
II. مجموعة متنوعة من الفعاليات الأزياء
كان لدى CHINA CYCLE 2024 العديد من الأنشطة المتزامنة، مثل لقاء الجانبين من مضيق تايوان، والمؤتمر العملي للجنة التقنية المتخصصة في أجزاء الدراجات من اتحاد الدراجات في الصين، والاجتماع الدولي للتوزيع، واجتماع التوافق التجاري عبر الإنترنت، والمعرض الإبداعي للعروض التوضيحية، والمعرض التوضيحي لتحويل وترقية الصناعة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة المنظمة أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية للزوار، مثل بطولة رياضة الإلكترونية، واختبار ركوب الدراجات الكهربائية المساعدة، وركوب الدراجات الهوائية للأطفال، وسوق الدراجات الهوائية، إلخ. لقد جذبت هذه الأنشطة العديد من المعارضين والزوار. علاوة على ذلك، نظم العديد من المعارضين أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة في مناطق عرضهم الخاصة، مثل مسابقات الدراجات الكهربائية، والمسابقات الثقافية لثقافة الدراجات، والمسابقات المعرفية للعلامات التجارية، إلخ. هذه الأنشطة التي تجمع بين ثقافة الدراجات واللياقة البدنية وحماية البيئة أصبحت منظرًا جميلًا وجلبت العديد من اللمعان والسحر إلى CHINA CYCLE.
أُنشئ سوق الدراجات الهوائية لأول مرة هذا العام. إنها ليست مجرد عرض للمنتجات، بل هي قصة عن نمط الحياة أيضًا. يمكن لكل زائر أن يفهم بشكل أعمق المدلول وسحر الدراجات من خلال الأنشطة الموجودة مثل التجربة الواقعية والتواصل التفاعلي. اجتمع ممثلون من عشرات الأندية ومجموعات المهتمين في السوق لخلق مساحة مشتركة للتعارف وعرض المواهب من خلال الدراجات الهوائية. برفقتهم، يمكن للزوار أن ينطلقوا في رحلة لاستكشاف عالم جديد من ركوب الدراجات الأنيقة.
في السنوات الأخيرة، تم تخصيص مساحة كبيرة لاختبار ركوب الدراجات الكهربائية في المعرض. أصبحت الدراجة الكهرب
ائية الخيار الأول للدراجين في الخارج، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، لأنها يمكن أن تكون للتنقل واللياقة البدنية، خصوصًا للركوب على مسافة تقدر بحوالي 10 كم أو على طريق مائل. في الصين، الدراجة الكهربائية لا تزال في مرحلة النشر. ومن أجل السماح للمزيد من الهواة بمعرفة هذه السيارة الأنيقة، بذلت اللجنة المنظمة قصارى جهدها للترويج لها وواصلت تخصيص مساحة الخبرة لاختبار الركوب.
III. إضافة قاعات المعرض لتلبية احتياجات الشركات
قررت اللجنة المنظمة توسيع مساحة المعرض، وأضافت قاعتي عرض جديدتين بناءً على ملخص وتحليل لتلبية احتياجات عرض الشركات. في مواجهة حماسة الشركات للمشاركة في المعرض، تواصلت اللجنة المنظمة بنشاط وحاولت قدر الإمكان حل مشكلة الجناحات للمعارض. قدمت قاعة العرض الجديدة W5 موضوع الدراجات النارية الكهربائية، مما جذب انتباه عدد كبير من الزوار. خطوة أخرى لتلبية الطلبات السوقية واستكمال قسم عرض منتجات العجلتين. قبل المعرض، تنسقت اللجنة المنظمة مع العديد من الأطراف وأضافت قاعة العرض S خارج الموقع لتلبية احتياجات المعارضين قدر الإمكان. وختما، تم فتح 12 قاعة عرض ذات موضوعات مختلفة (قاعات E1-E7، قاعات W1-W5) وقاعة عرض خارجية واحدة (قاعة S).
IV. التواصل النشط لتوفير الشروط للشركات للذهاب إلى الخارج
في CHINA CYCLE، كان التصدير دائمًا أحد الأغراض الرئيسية لمشاركة الشركات. في السنوات القليلة الماضية، بسبب تأثير الوباء، تم تقييد عدد الزوار الأجانب. ومن أجل تغيير هذا الوضع غير المواتي في أقرب وقت ممكن، اتخذت اللجنة المنظمة عدة تدابير لتطابق التجارة عبر الحدود قدر الإمكان: أولاً، عقدت اجتماع التوزيع الدولي لثلاث سنوات متتالية، مجمعة بين عبر الإنترنت وعلى الحضور، وبسيناريوهات تفاعلية متعددة لتلبية التفاوضات التجارية مع مختلف أشكال احتياجات الشراء. ثانيًا، تعاونت مع منصات الإعلام العالمية الرئيسية لنشر معلومات المعرض إلى العالم. ثالثًا، تم الترويج عبر منصات الإعلام الشخصية للتأثير وجذب المشترين المحترفين العالميين لزيارة المعرض. رابعًا، دعت منظمات الصناعة العالمية للمشاركة في المعرض كمجموعة، ودعت ما يقرب من 100 مشتر ي أجنبي (المشترين الأجانب المقيمين في الصين بالأساس من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، إلخ) إلى الموقع.
V. التركيز على الابتكار، وإبراز الإنجازات العلمية والتكنولوجية
CHINA CYCLE هو مؤشر لتطور صناعة الدراجات الهوائية ونافذة للشركات لاختبار وعرض المنتجات الجديدة. يمكن رؤية العديد من المنتجات التكنولوجية الرائدة في الصناعة في المعرض، مثل: الذكاء، والوظائف الجديدة، والمنتجات بمواد جديدة، إلخ. هذه المنتجات لديها أو تقترب من دخول السوق لتلعب دورًا رائدًا في تطوير السوق والترقية.
أصبحت“معرض العروض التوضيحية الإبداعية” لعام 2024 CHINA CYCLE الحدث النجمي، مع التركيز على 15 منتجًا حاز على الجوائز الذهبية و 55 منتجًا ممتازًا تميزت من بين أكثر من 200 منتج مشارك. منذ بدايته، كان“معرض العروض التوضيحية الإبداعية” محور الصناعة لمدة 14 عامًا متتاليًا بفضل سحره الفريد. كل نسخة من CHINA CYCLE تجذب أكثر من 100 منتج مبتكر للتسجيل والمنافسة لإظهار مواهبهم على هذا المسرح. هذا العام، تم إعداد منطقة لمراجعة المنتجات الحائزة على الجوائز على مر السنين خصيصًا، بحيث يمكن للزوار أن يلقوا نظرة على أفضل المنتجات في الصناعة على مدى العقد الماضي. توقف العديد من الزوار أمام المعرض لمشاهدة والتقا
ط الصور لتوفير المرجع للتطوير المستقبلي.“معرض العروض التوضيحية الإبداعية” لا يظهر فقط ذروة الابتكار في صناعة الدراجات والدراجات الكهربائية، بل يثبت أيضًا قوة التحول المذهلة للإنجازات العلمية والتكنولوجية.
إيلاء الاهتمام للمحتوى العلمي والتكنولوجي في المعرض، والقيادة بالعلوم والتكنولوجيا، ومساعدة الصناعة على الابتكار والتقدم المستمر أصبحت مهامًا مهمة في تنظيم CHINA CYCLE الناجح.
VI. تحليل البيانات
نتطلع إلى لقائكم مجددًا في CHINA CYCLE 2025!
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