توفر China Cycle 2024 تحليلًا للمعرض الدولي للدراجات الهوائية

MENAFN - TimesNewswire ) شنغهاي، الصين – احتضنت الدورة الثانية والثلاثون لمعرض الصين الدولي للدراجات الهوائية (CHINA CYCLE 2024 بالاختصار)، تحت شعار“مسار جديد، قوة جديدة، رحلة جديدة”، من 5 إلى 8 مايو 2024 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض. وقدمت مؤخرًا China Cycle 2024 تحليلها للمعرض الدولي للدراجات الهوائية.

I. استمرار شعبية CHINA CYCLE في الارتفاع

على الرغم من الضغوط الهائلة من الأسواق المحلية والأجنبية هذا العام، كان CHINA CYCLE لا يزال شديد الشعبية هذا العام.

1.مقياس المعرض

إجمالي مساحة المعرض في CHINA CYCLE 2024 هو 150،000 m2. تتضمن 12 قاعة عرض داخلية وقاعة عرض خارجية واحدة بالإضافة إلى مناطق الاختبار والأنشطة في الهواء الطلق.

2.البلدان والمناطق المشاركة

شارك 1460 معارضًا في CHINA CYCLE 2024 بـ 7360 جناحًا، بما في ذلك العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدراجات ذات العجلتين. من بينهم 109 معارضون أجانب بـ 621 جناحًا من 23 دولة ومنطقة، بما في ذلك ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، الدنمارك، إسبانيا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، روسيا، الولايات المتحدة، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، سريلانكا، إسرائيل، سنغافورة، مقاطعة تايوان وهونغ كونغ SAR وغيرها.

3.بيانات الزوار

إجمالي عدد الزوار هو 141،266 (بما في ذلك 126،262 زائرًا محليًا و 15،004 زائرًا من الخارج)، وإجمالي عدد الدخولات 192،941 مرة. الزوار الأجانب من 133 دولة ومنطقة. العشرة الأوائل هم: الهند، روسيا، كوريا الجنوبية، اليابان، الولايات المتحدة، تايلاند، ماليزيا، البرازيل، إندونيسيا وأستراليا.

II. مجموعة متنوعة من الفعاليات الأزياء

كان لدى CHINA CYCLE 2024 العديد من الأنشطة المتزامنة، مثل لقاء الجانبين من مضيق تايوان، والمؤتمر العملي للجنة التقنية المتخصصة في أجزاء الدراجات من اتحاد الدراجات في الصين، والاجتماع الدولي للتوزيع، واجتماع التوافق التجاري عبر الإنترنت، والمعرض الإبداعي للعروض التوضيحية، والمعرض التوضيحي لتحويل وترقية الصناعة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة المنظمة أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية للزوار، مثل بطولة رياضة الإلكترونية، واختبار ركوب الدراجات الكهربائية المساعدة، وركوب الدراجات الهوائية للأطفال، وسوق الدراجات الهوائية، إلخ. لقد جذبت هذه الأنشطة العديد من المعارضين والزوار. علاوة على ذلك، نظم العديد من المعارضين أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة في مناطق عرضهم الخاصة، مثل مسابقات الدراجات الكهربائية، والمسابقات الثقافية لثقافة الدراجات، والمسابقات المعرفية للعلامات التجارية، إلخ. هذه الأنشطة التي تجمع بين ثقافة الدراجات واللياقة البدنية وحماية البيئة أصبحت منظرًا جميلًا وجلبت العديد من اللمعان والسحر إلى CHINA CYCLE.

أُنشئ سوق الدراجات الهوائية لأول مرة هذا العام. إنها ليست مجرد عرض للمنتجات، بل هي قصة عن نمط الحياة أيضًا. يمكن لكل زائر أن يفهم بشكل أعمق المدلول وسحر الدراجات من خلال الأنشطة الموجودة مثل التجربة الواقعية والتواصل التفاعلي. اجتمع ممثلون من عشرات الأندية ومجموعات المهتمين في السوق لخلق مساحة مشتركة للتعارف وعرض المواهب من خلال الدراجات الهوائية. برفقتهم، يمكن للزوار أن ينطلقوا في رحلة لاستكشاف عالم جديد من ركوب الدراجات الأنيقة.

في السنوات الأخيرة، تم تخصيص مساحة كبيرة لاختبار ركوب الدراجات الكهربائية في المعرض. أصبحت الدراجة الكهرب

ائية الخيار الأول للدراجين في الخارج، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، لأنها يمكن أن تكون للتنقل واللياقة البدنية، خصوصًا للركوب على مسافة تقدر بحوالي 10 كم أو على طريق مائل. في الصين، الدراجة الكهربائية لا تزال في مرحلة النشر. ومن أجل السماح للمزيد من الهواة بمعرفة هذه السيارة الأنيقة، بذلت اللجنة المنظمة قصارى جهدها للترويج لها وواصلت تخصيص مساحة الخبرة لاختبار الركوب.

III. إضافة قاعات المعرض لتلبية احتياجات الشركات

قررت اللجنة المنظمة توسيع مساحة المعرض، وأضافت قاعتي عرض جديدتين بناءً على ملخص وتحليل لتلبية احتياجات عرض الشركات. في مواجهة حماسة الشركات للمشاركة في المعرض، تواصلت اللجنة المنظمة بنشاط وحاولت قدر الإمكان حل مشكلة الجناحات للمعارض. قدمت قاعة العرض الجديدة W5 موضوع الدراجات النارية الكهربائية، مما جذب انتباه عدد كبير من الزوار. خطوة أخرى لتلبية الطلبات السوقية واستكمال قسم عرض منتجات العجلتين. قبل المعرض، تنسقت اللجنة المنظمة مع العديد من الأطراف وأضافت قاعة العرض S خارج الموقع لتلبية احتياجات المعارضين قدر الإمكان. وختما، تم فتح 12 قاعة عرض ذات موضوعات مختلفة (قاعات E1-E7، قاعات W1-W5) وقاعة عرض خارجية واحدة (قاعة S).

IV. التواصل النشط لتوفير الشروط للشركات للذهاب إلى الخارج

في CHINA CYCLE، كان التصدير دائمًا أحد الأغراض الرئيسية لمشاركة الشركات. في السنوات القليلة الماضية، بسبب تأثير الوباء، تم تقييد عدد الزوار الأجانب. ومن أجل تغيير هذا الوضع غير المواتي في أقرب وقت ممكن، اتخذت اللجنة المنظمة عدة تدابير لتطابق التجارة عبر الحدود قدر الإمكان: أولاً، عقدت اجتماع التوزيع الدولي لثلاث سنوات متتالية، مجمعة بين عبر الإنترنت وعلى الحضور، وبسيناريوهات تفاعلية متعددة لتلبية التفاوضات التجارية مع مختلف أشكال احتياجات الشراء. ثانيًا، تعاونت مع منصات الإعلام العالمية الرئيسية لنشر معلومات المعرض إلى العالم. ثالثًا، تم الترويج عبر منصات الإعلام الشخصية للتأثير وجذب المشترين المحترفين العالميين لزيارة المعرض. رابعًا، دعت منظمات الصناعة العالمية للمشاركة في المعرض كمجموعة، ودعت ما يقرب من 100 مشتر ي أجنبي (المشترين الأجانب المقيمين في الصين بالأساس من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، إلخ) إلى الموقع.

V. التركيز على الابتكار، وإبراز الإنجازات العلمية والتكنولوجية

CHINA CYCLE هو مؤشر لتطور صناعة الدراجات الهوائية ونافذة للشركات لاختبار وعرض المنتجات الجديدة. يمكن رؤية العديد من المنتجات التكنولوجية الرائدة في الصناعة في المعرض، مثل: الذكاء، والوظائف الجديدة، والمنتجات بمواد جديدة، إلخ. هذه المنتجات لديها أو تقترب من دخول السوق لتلعب دورًا رائدًا في تطوير السوق والترقية.

أصبحت“معرض العروض التوضيحية الإبداعية” لعام 2024 CHINA CYCLE الحدث النجمي، مع التركيز على 15 منتجًا حاز على الجوائز الذهبية و 55 منتجًا ممتازًا تميزت من بين أكثر من 200 منتج مشارك. منذ بدايته، كان“معرض العروض التوضيحية الإبداعية” محور الصناعة لمدة 14 عامًا متتاليًا بفضل سحره الفريد. كل نسخة من CHINA CYCLE تجذب أكثر من 100 منتج مبتكر للتسجيل والمنافسة لإظهار مواهبهم على هذا المسرح. هذا العام، تم إعداد منطقة لمراجعة المنتجات الحائزة على الجوائز على مر السنين خصيصًا، بحيث يمكن للزوار أن يلقوا نظرة على أفضل المنتجات في الصناعة على مدى العقد الماضي. توقف العديد من الزوار أمام المعرض لمشاهدة والتقا

ط الصور لتوفير المرجع للتطوير المستقبلي.“معرض العروض التوضيحية الإبداعية” لا يظهر فقط ذروة الابتكار في صناعة الدراجات والدراجات الكهربائية، بل يثبت أيضًا قوة التحول المذهلة للإنجازات العلمية والتكنولوجية.

إيلاء الاهتمام للمحتوى العلمي والتكنولوجي في المعرض، والقيادة بالعلوم والتكنولوجيا، ومساعدة الصناعة على الابتكار والتقدم المستمر أصبحت مهامًا مهمة في تنظيم CHINA CYCLE الناجح.

VI. تحليل البيانات

نتطلع إلى لقائكم مجددًا في CHINA CYCLE 2025!