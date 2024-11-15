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الهيئة الخيرية الأردنية تستقبل طائرة مساعدات إغاثية لغزة من جمهور

11/15/2024 7:21:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إغاثية لأهالي قطاع غزة وصلت من جمهورية سلوفينيا الجمعة.


وتعمل كوادر الهيئة ضمن الجهود الأردنية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة على تسيير إجراءات المساعدات القادمة من سلوفينيا ليصار إلى إرسالها ضمن القوافل البرية لغزة.


وحضرت سفيرة جمهورية سلوفينيا في الأردن ساشو، والقنصل السلوفيني بالأردن علي مراد وصول الطائرة من سلوفينيا.


وكان قدد صرّح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي بأن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة قرابة 3839 شاحنة، و 53 طائرة عبر العريش.

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