الهيئة الخيرية الأردنية تستقبل طائرة مساعدات إغاثية لغزة من جمهور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إغاثية لأهالي قطاع غزة وصلت من جمهورية سلوفينيا الجمعة.
وتعمل كوادر الهيئة ضمن الجهود الأردنية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة على تسيير إجراءات المساعدات القادمة من سلوفينيا ليصار إلى إرسالها ضمن القوافل البرية لغزة.
وحضرت سفيرة جمهورية سلوفينيا في الأردن ساشو، والقنصل السلوفيني بالأردن علي مراد وصول الطائرة من سلوفينيا.
وكان قدد صرّح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي بأن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة قرابة 3839 شاحنة، و 53 طائرة عبر العريش.
MENAFN15112024000151011027ID1108889960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.