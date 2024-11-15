تظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
عمّان / PNN - انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني، في وسط العاصمة الأردنية عمّان، تظاهرة شعبية حاشدة، تحت عنوان "حق العودة مقدس ولا لإلغاء الأونروا"، وتنديدا بحرب التجويع والإبادة المتواصلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وطالبوا بتحرك عربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا.
وحيّا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في وجه جرائم الإبادة الجماعية، وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته أمام آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.
وثمنوا موقف الأردن الصلب والشجاع بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قيادة وحكومة وشعبا على أكثر من صعيد وفي مقدمتها الجهود المكثفة التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الفورية والكافية للقطاع.
MENAFN15112024000205011050ID1108889832
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.