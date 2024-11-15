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تظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

11/15/2024 7:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان / PNN - انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني، في وسط العاصمة الأردنية عمّان، تظاهرة شعبية حاشدة، تحت عنوان "حق العودة مقدس ولا لإلغاء الأونروا"، وتنديدا بحرب التجويع والإبادة المتواصلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وطالبوا بتحرك عربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا.

وحيّا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في وجه جرائم الإبادة الجماعية، وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته أمام آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.

وثمنوا موقف الأردن الصلب والشجاع بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قيادة وحكومة وشعبا على أكثر من صعيد وفي مقدمتها الجهود المكثفة التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الفورية والكافية للقطاع.

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