مسؤولون أمنيون إسرائيليون: فرصة سانحة لاتفاق تبادل أسرى قبل فصل الشتاء

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال مسؤول أمني إسرائيلي ضالع "بشكل عميق" في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لعائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، إن "حماس تريد صفقة، وهي في ضائقة وتحتاج جدا إلى الصفقة. وتوجد الآن فرصة للتوصل إلى ويحظر إهدارها، خاصة أن فصل الشتاء يقترب. ومخطوفون على قيد الحياة قد لا ينجون من فصل الشتاء".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، بأن أقوال المسؤول الأمني أثارت غضبا لدى المستوى السياسي، ونقلت عن "وزير بارز" قوله لعائلات الرهائن، إن "يوجد في جهاز الأمن أشخاص لا يتفقون مع من قال لكم ذلك (أي المسؤول الأمني). ولديه الحق بالتعبير عن رأيه، وهذا مجرد رأي. وحماس ليست منهكة وليست قريبة من صفقة".

وشددت الصحيفة على أن "معظم العائلات تصدق طاقم المفاوضات الإسرائيلي الذي يعتقد أنه يوجد احتمال وإمكانية للتوصل إلى صفقة، إذا دفعتها إسرائيل قدما، وتؤمن العائلات أن الحكومة لا تفعل ما يكفي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "نتنياهو يوحي لمن يتحدثون معه، من الولايات المتحدة مثلا، بأن مصير المخطوفين قد حُسم. وهو يشدد أكثر على الأموات من الأحياء".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة بايدن تواصل اتهام حماس بعدم التوصل إلى صفقة... لكن المسألة ليست إثبات أن حماس مستعدة لصفقة أو ليست صفقة. المسألة هي أنه لا توجد قناعة لدى الجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة مستعدة لصفقة. والشخصية التي تحدثت أكثر من غيرها والأكثر التزاما (تجاه عائلات الرهائن) كان يوآف غالانت، وقد أقيل من منصبه".

وقال الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور، وهو أحد المستشارين القريبين من نتنياهو، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الحالي، إن "صفقة مخطوفين ستسمح لحماس بالاستمرار في السيطرة في غزة ولذلك لا يمكن تنفيذها"، وأن "إسرائيل ستحافظ على وجود في القطاع في نهاية الحرب".

ونقلت القناة 13 عن عضو وفد المفاوضات الإسرائيلي والمسؤول عن الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، الجنرال المتقاعد نيتسان ألون، قوله لوزراء الكابينيت السياسي – الأمني، إن "الوقت يلح والوضع يتدهور. وحماس أصبحت ضعيفة في كل مكان. وفصل الشتاء وشيك وظروف المخطوفين تتدهور باستمرار. وإنجازات الجيش الإسرائيلي تُنشئ فرصة لصفقة". وعقب مكتب نتنياهو على أقوال ألون بأن "هذا كذب آخر في صناعة الأكاذيب".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "حربا أبدية غايتها خدمة أهداف نتنياهو الشخصية، والتهرب من ثلاثة مخاطر تهدد استمرار حكمه: تبكير الانتخابات، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وبداية شهادته في محاكمته الجنائية في بداية الشهر المقبل".

ونشرت الصحيفة تقريرا، أول من أمس، حول تنفيذ الجيش الإسرائيلي أعمال بناء بنية تحتية واسعة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وتحويل ممرات إلى شوارع عريضة وبعضها يمتد إلى مناطق تواجدت فيها مستوطنات قبل العام 2005، وإقامة مواقع عسكرية لفترة طويلة، ونقلت عن ضابط إسرائيلي في القطاع قوله إن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من هنا قبل العام 2026".

ولفتت الصحيفة، اليوم، إلى أن "انشغال الإدارة الجديدة في واشنطن بكل ذلك محدود. ولم يُبدِ ترامب أبدا أي تعاطف تجاه الفلسطينيين، كما أن قوانين الحرب الدولية لا تهمه أبدا".