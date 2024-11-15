اعتقال شخصين بعد شجار بين مشجعين خلال مباراة فرنسا وإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) باريس/PNN- اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين، بعد شجار استمر لفترة قصيرة، بين المشجعين، خلال بين فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، طبقاً لما ذكره قائد شرطة باريس لوران نونيز، اليوم، الجمعة.

وأضاف نونيز أن المنظمين“تمكّنوا على الفور” من احتواء الشجار، داخل استاد فرنسا الوطني، مساء أمس، الخميس.

وأضاف قائد الشرطة لقناة فرانس 2:“كانت هناك بداية لقتال. كان ردّ فعلنا شديداً، لذلك تم احتواء الحادث بسرعة كبيرة”.

وتابع نونيز أن رجال الشرطة احتجزوا شخصاً واحداً على الفور، وألقوا القبض على الآخر بعد المباراة، بمساعدة مقطع فيديو كدليل.

كانت أعمال شغب قد اندلعت في العاصمة الهولندية، في السابع من الشهر الجاري، قبل مباراة كرة قدم، وبعدها، بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وشارك مشجعو الفريقين في أعمال الشغب؛ حيث هاجم عددٌ من مشجعي مكابي سيارة أجرة وهتفوا بشعارات معادية للعرب، بينما نفذ بعض الرجال هجمات كر وفر ضد أشخاص ظنوا أنهم يهود.