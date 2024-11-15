برنامج“الموتر” على إذاعة“ألف ألف FM” يحصد جائزة أفضل محتوى إعلامي في قطاع السيارات لعام 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
شهدت مدينة جدة مساء الأربعاء احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز الوطنية لقطاع السيارات في نسختها الثانية عشر، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وتميّز الحفل بتكريم برنامج“الموتر” المتخصص في عالم السيارات والمحركات، والذي يُبث عبر إذاعة“ألف ألف FM”، حيث حصل على جائزة“أفضل محتوى إعلامي في قطاع السيارات”.
ويُقدم البرنامج الإعلامي أحمد البريكي، الذي يُعرف بجهوده في تنويع محتوى البرنامج واختيار ضيوف من مختلف تخصصات عالم السيارات والمحركات، ليعكس بذلك اهتمامه بجميع جوانب هذا المجال الحيوي. ويمثل هذا الفوز اعترافًا بالجهود المبذولة من قبل طاقم البرنامج لتقديم محتوى مميز ومبتكر يواكب تطلعات الجمهور وعشاق السيارات في المملكة.
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