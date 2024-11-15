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برنامج“الموتر” على إذاعة“ألف ألف FM” يحصد جائزة أفضل محتوى إعلامي في قطاع السيارات لعام 2024

11/15/2024 7:01:27 AM
(MENAFN- Asdaf News) شهدت مدينة جدة مساء الأربعاء احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز الوطنية لقطاع السيارات في نسختها الثانية عشر، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وتميّز الحفل بتكريم برنامج“الموتر” المتخصص في عالم السيارات والمحركات، والذي يُبث عبر إذاعة“ألف ألف FM”، حيث حصل على جائزة“أفضل محتوى إعلامي في قطاع السيارات”.

ويُقدم البرنامج الإعلامي أحمد البريكي، الذي يُعرف بجهوده في تنويع محتوى البرنامج واختيار ضيوف من مختلف تخصصات عالم السيارات والمحركات، ليعكس بذلك اهتمامه بجميع جوانب هذا المجال الحيوي. ويمثل هذا الفوز اعترافًا بالجهود المبذولة من قبل طاقم البرنامج لتقديم محتوى مميز ومبتكر يواكب تطلعات الجمهور وعشاق السيارات في المملكة.

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