(المرور): إغلاق مخرجين مروريين على طريق الملك فهد يؤديان إلى (الدائري السادس) لمدة يومين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية إغلاق مخرجين مروريين على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) يؤديان إلى طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) ابتداء من غد الجمعة ولمدة يومين.
وقالت (المرور) في بيان صحفي مساء اليوم الخميس إنه سيتم إغلاق المخرج المروري للقادم من (الأحمدي) عبر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والمؤدي إلى طريق جاسم الخرافي باتجاه المسيلة والمخرج الآخر يسارا المؤدي إلى الطريق نفسه باتجاه الجهراء. (النهاية)
ع ج ر
MENAFN14112024000071011013ID1108889047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.