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(المرور): إغلاق مخرجين مروريين على طريق الملك فهد يؤديان إلى (الدائري السادس) لمدة يومين

11/14/2024 11:30:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية إغلاق مخرجين مروريين على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) يؤديان إلى طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) ابتداء من غد الجمعة ولمدة يومين.
وقالت (المرور) في بيان صحفي مساء اليوم الخميس إنه سيتم إغلاق المخرج المروري للقادم من (الأحمدي) عبر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والمؤدي إلى طريق جاسم الخرافي باتجاه المسيلة والمخرج الآخر يسارا المؤدي إلى الطريق نفسه باتجاه الجهراء. (النهاية)

ع ج ر



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