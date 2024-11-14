متسابقو نادي باسل الصباح يحققون مراكز متقدمة في بطولة قطر للدراق ريس الرملي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 14 - 11 (كونا) -- حقق متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية اليوم الخميس مراكز متقدمة في الجولة الأولى من بطولة قطر لدراق ريس الرملي.
وتمكن المتسابق ضاري الانصاري من الفوز بالمركز الثاني وفهد دشتي بالمركز الثالث في فئة (الموديفايت سوبرستوك) فيما حقق هاشم بن حسن المركز الثالث في فئة (الموديفايت برو) أما في الفئة المفتوحة حقق المتسابق عبدالله الهزاع المركز الثالث.
وأعرب مدير نادي باسل الصباح سيف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بأداء متسابقي النادي بتحقيقهم مراكز متقدمة في البطولة مشيرا إلى أن النادي سيشارك غدا بفئة (ساند دراق للسيارات).
وتوجه المطيري بالشكر والتقدير للمنظمين على حسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في تحقيق إنجازات إيجابية في مختلف المنافسات.
وانطلقت اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى لبطولة قطر لدراق ريس الرملي والتي تستمر منافساتها لغاية ابريل المقبل 2025 وتشهد مشاركة واسعة من أبطال سباقات السيارات والدرجات النارية. (النهاية)
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