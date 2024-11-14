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متسابقو نادي باسل الصباح يحققون مراكز متقدمة في بطولة قطر للدراق ريس الرملي

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 11 (كونا) -- حقق متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية اليوم الخميس مراكز متقدمة في الجولة الأولى من بطولة قطر لدراق ريس الرملي.
وتمكن المتسابق ضاري الانصاري من الفوز بالمركز الثاني وفهد دشتي بالمركز الثالث في فئة (الموديفايت سوبرستوك) فيما حقق هاشم بن حسن المركز الثالث في فئة (الموديفايت برو) أما في الفئة المفتوحة حقق المتسابق عبدالله الهزاع المركز الثالث.
وأعرب مدير نادي باسل الصباح سيف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بأداء متسابقي النادي بتحقيقهم مراكز متقدمة في البطولة مشيرا إلى أن النادي سيشارك غدا بفئة (ساند دراق للسيارات).
وتوجه المطيري بالشكر والتقدير للمنظمين على حسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في تحقيق إنجازات إيجابية في مختلف المنافسات.
وانطلقت اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى لبطولة قطر لدراق ريس الرملي والتي تستمر منافساتها لغاية ابريل المقبل 2025 وتشهد مشاركة واسعة من أبطال سباقات السيارات والدرجات النارية. (النهاية)

س س س / ح م ف




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