لبنان: مقتل 27 شخصا بغارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة مسعفين بغارة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (عربصاليم) جنوبي البلاد ومقتل أربعة آخرين بغارة على بلدة (البياض) الجنوبية كذلك.
وقالت الوزارة إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون بغارة جوية استهدفت (حي الشعب) في مدينة بعلبك فيما قتل 7 مسعفين بغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة (دورس) البقاعية وقتل شخص بغارة على بلدة (البزالية) وقتل شخص آخر بغارة على بلدة (سرعين).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (سرعين وشمسطار وشتورا والضليل وتمنين التحتا وطاريا) محافظة البقاع.
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال دمرت مجمعا تجاريا في مدينة (النبطية) جنوبي لبنان. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
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