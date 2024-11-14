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لبنان: مقتل 27 شخصا بغارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة مسعفين بغارة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (عربصاليم) جنوبي البلاد ومقتل أربعة آخرين بغارة على بلدة (البياض) الجنوبية كذلك.
وقالت الوزارة إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون بغارة جوية استهدفت (حي الشعب) في مدينة بعلبك فيما قتل 7 مسعفين بغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة (دورس) البقاعية وقتل شخص بغارة على بلدة (البزالية) وقتل شخص آخر بغارة على بلدة (سرعين).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (سرعين وشمسطار وشتورا والضليل وتمنين التحتا وطاريا) محافظة البقاع.
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال دمرت مجمعا تجاريا في مدينة (النبطية) جنوبي لبنان. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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