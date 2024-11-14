عشرات الأعضاء بالكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي بمعاقبة مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 11 (كونا) -- حث أكثر من 80 عضوا بالكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي خاصة وزيري المالية والأمن القومي إثر تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والنشاط المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في رسالة وجهها المشرعون إلى الرئيس بايدن نهاية الشهر الماضي وكشف عنها اليوم الخميس أن "استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو
في التمكين لعنف المستوطنين وسن سياسات الضم يجعل الحاجة ماسة إلى مزيد من العقوبات بحق الأفراد والكيانات الرئيسية التي تعمل على زعزعة استقرار الضفة الغربية" المحتلة.
وأكدوا أن تصاعد العنف في الضفة الغربية يهدد أمن المنطقة بشكل عام والأمن القومي الأمريكي مشددين على أنه "يجب إخضاع المتسببين في ذلك للمساءلة المباشرة".
وأكد المشرعون "نظرا لأدوارهما الحاسمة في دفع السياسات التي تشجع على عنف المستوطنين وإضعاف السلطة الفلسطينية وتسهيل الضم الفعلي وزعزعة استقرار الضفة الغربية فإننا نحثكم على معاقبة وزير المالية سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وأوضحت الرسالة أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بتحريض من المنظمات الخارجية وأيضا من قبل المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو يهدد الأمن الاستراتيجي طويل المدى للمنطقة. (النهاية)
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