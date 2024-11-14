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عشرات الأعضاء بالكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي بمعاقبة مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي

11/14/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 11 (كونا) -- حث أكثر من 80 عضوا بالكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي خاصة وزيري المالية والأمن القومي إثر تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والنشاط المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في رسالة وجهها المشرعون إلى الرئيس بايدن نهاية الشهر الماضي وكشف عنها اليوم الخميس أن "استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في التمكين لعنف المستوطنين وسن سياسات الضم يجعل الحاجة ماسة إلى مزيد من العقوبات بحق الأفراد والكيانات الرئيسية التي تعمل على زعزعة استقرار الضفة الغربية" المحتلة.
وأكدوا أن تصاعد العنف في الضفة الغربية يهدد أمن المنطقة بشكل عام والأمن القومي الأمريكي مشددين على أنه "يجب إخضاع المتسببين في ذلك للمساءلة المباشرة".
وأكد المشرعون "نظرا لأدوارهما الحاسمة في دفع السياسات التي تشجع على عنف المستوطنين وإضعاف السلطة الفلسطينية وتسهيل الضم الفعلي وزعزعة استقرار الضفة الغربية فإننا نحثكم على معاقبة وزير المالية سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وأوضحت الرسالة أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بتحريض من المنظمات الخارجية وأيضا من قبل المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو يهدد الأمن الاستراتيجي طويل المدى للمنطقة. (النهاية)

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